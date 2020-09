El informe de sostenibilidad de LyondellBasell marca ambiciosos objetivos para los residuos plásticos (1)

HOUSTON y ROTTERDAM, Holanda, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell , una de las empresas de plásticos, productos químicos y refinería más grandes del mundo, publicó hoy su informe de sostenibilidad anual con el objetivo de influir en un cambio positivo y se centra en tres áreas de transformación, que incluyen los residuos plásticos, el cambio climático y la prosperidad de las sociedades. LyondellBasell anunció uno de los objetivos más ambiciosos de la industria: producir y comercializar dos millones de toneladas métricas de polímeros reciclados y elaborados a base de componentes renovables al año para el 2030. El informe presenta la estrategia y las ambiciones de LyondellBasell para la próxima década.

"LyondellBasell ha estado embarcada en un empeño de varios años para progresar en la economía circular, y hemos avanzado en el reciclaje mecánico y avanzado, así como en la producción de productos a base de componentes renovables", dijo Jim Seward, Vicepresidente Sénior de Investigación y Desarrollo, Tecnología y Sostenibilidad. "Nuestros objetivos subrayan lo que vemos posible en la próxima década, y nuestras ambiciones para la sostenibilidad exigen que adaptemos nuestros modelos de negocio. Desde la perspectiva de la tecnología y la innovación, nuestro recorrido demuestra la capacidad de avanzar en nuevas colaboraciones y asociaciones en beneficio de la sociedad".

Los elementos clave del informe de sostenibilidad de LyondellBasell implican tomar medidas en varios frentes. La ambición de la empresa es:

-- producir y comercializar anualmente dos millones de toneladas métricas de polímeros reciclados y elaborados a base de componentes renovables, aumentar su inversión en la recuperación y reciclaje de plástico y acelerar las soluciones para acabar con los residuos plásticos; -- reducir sus emisiones de CO2 para 2030 en un 15 por ciento por tonelada de producto producida en relación con los niveles de 2015; -- aumentar la diversidad, la inclusión y la igualdad en el lugar de trabajo acelerando iniciativas tales como la de integrar la diversidad e inclusión (D&I) en nuestros programas de talento, la de implementar un puesto de director de D&I y la de implicar a un grupo representativo de líderes para actuar como el Consejo de D&I; y -- unirse a sus homólogos del sector en American Chemistry Council y en Plastics Europe para asegurarnos de que, para 2040, el cien por cien de los productos de embalaje de plástico se reutilicen, se reciclen o se recuperen.

Además, la empresa continúa aumentando el reciclaje y colaborando en toda la cadena de valor, como lo demuestra el papel fundamental del Director Ejecutivo de LyondellBasell, Bob Patel, en el lanzamiento de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos (Alliance to End Plastic Waste) y su continuada implicación como director de la organización. Igualmente, LyondellBasell está desarrollando el reciclaje avanzado con su tecnología MoReTec, ha ampliado los grados de los productos de reciclaje mecánico y las ofertas de color a través de su empresa conjunta 50-50, Quality Circular Polymers (QCP), ha mejorado el diseño de los plásticos para aumentar su reciclabilidad, y ha trabajado con propietarios de marcas para aumentar la reciclabilidad de los productos. Por último, la empresa logró la primera producción paralela a escala comercial de polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (low-density polyethylene, LDPE) fabricados a partir de materias primas renovables.

