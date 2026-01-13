Infortrend lanza Edge AI Server, que lleva la IA al borde sin configuraciones complejas

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), proveedor líder de soluciones de almacenamiento empresarial e IA, anunció hoy el lanzamiento del servidor de IA edge KS 3000U. Esta plataforma permite a organizaciones medianas y sitios distribuidos implementar inferencia de IA en el edge con alta disponibilidad y una configuración simplificada.

A medida que las cargas de trabajo de IA se acercan al lugar donde se generan los datos, las organizaciones que dependen de servicios en la nube se enfrentan a desafíos como la latencia, los altos costes operativos y la privacidad de los datos. Según IDC, para 2030, el 50 % de las cargas de trabajo de inferencia de IA empresarial se procesarán localmente en el edge. Para las empresas con recursos de TI locales limitados, este cambio pone de relieve la necesidad de una infraestructura de IA local en el edge fiable y fácil de implementar.

KS 3000U está diseñado para abordar los desafíos como una plataforma de inferencia de IA de borde llave en mano, que incluye:

Configuración simplificada y alta disponibilidad : KS 3000U combina computación, almacenamiento, sistema operativo y una interfaz gráfica de usuario (GUI) para la gestión de aplicaciones en un único sistema, lo que permite a las empresas implementar directamente aplicaciones de IA en contenedores. Con una configuración completa en menos de 30 minutos y un clúster de dos nodos para conmutación por error automática, KS 3000U es ideal para sitios sin equipos de TI dedicados.

: KS 3000U combina computación, almacenamiento, sistema operativo y una interfaz gráfica de usuario (GUI) para la gestión de aplicaciones en un único sistema, lo que permite a las empresas implementar directamente aplicaciones de IA en contenedores. Con una configuración completa en menos de 30 minutos y un clúster de dos nodos para conmutación por error automática, KS 3000U es ideal para sitios sin equipos de TI dedicados. Inferencia en tiempo real : KS 3000U está equipado con procesadores AMD EPYC™ Serie 8004 y admite hasta dos GPU, incluyendo NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, y SSD NVMe de baja latencia. Esto permite el procesamiento de datos in situ para una respuesta en tiempo real, mantiene los datos confidenciales en el entorno local y reduce los costes de ancho de banda en la nube.

: KS 3000U está equipado con procesadores AMD EPYC™ Serie 8004 y admite hasta dos GPU, incluyendo NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, y SSD NVMe de baja latencia. Esto permite el procesamiento de datos in situ para una respuesta en tiempo real, mantiene los datos confidenciales en el entorno local y reduce los costes de ancho de banda en la nube. Diseñado para entornos de servidores no tradicionales: con un chasis 2U de profundidad corta de 50 cm, KS 3000U se ofrece en dos modelos: el KSa 3004U para racks de borde y el KSa 3004UE de bajo ruido para entornos ocupados por personas.

Estas características hacen que KS 3000U sea ideal para análisis de vídeo en tiempo real en el borde en múltiples industrias:

En el sector minorista , permite el análisis de video para el flujo de clientes, el seguimiento de inventario y la prevención de robos.

, permite el análisis de video para el flujo de clientes, el seguimiento de inventario y la prevención de robos. En el sector manufacturero , facilita la inspección óptica automatizada (AOI) y el mantenimiento predictivo.

, facilita la inspección óptica automatizada (AOI) y el mantenimiento predictivo. En el sector sanitario, permite el diagnóstico asistido por IA y la monitorización remota de pacientes, manteniendo los datos confidenciales localmente.

"KS 3000U permite a las organizaciones ejecutar IA en el borde, procesando datos en tiempo real, manteniendo la información confidencial en el sitio y reduciendo la dependencia de los servicios en la nube, todo ello sin una implementación compleja", afirmó Frank Lee, director sénior de planificación de productos de Infortrend Technology.

Aprenda más en: KS 3000U

Haga una consulta

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento desde 1993. Con un fuerte énfasis en el diseño, las pruebas y la fabricación propios, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los últimos estándares, servicios de datos intuitivos, soporte posventa personalizado y un valor inigualable. Para más información, visite www.infortrend.com

###

Infortrend y EonStor son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Infortrend Technology, Inc.; otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857963/Infortrend_202601_ks3000u.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/infortrend-lanza-edge-ai-server-que-lleva-la-ia-al-borde-sin-configuraciones-complejas-302657034.html