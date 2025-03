(Información remitida por la empresa firmante)

-Infortrend presenta la expansión U.2 NVMe All-Flash de alto rendimiento para aplicaciones de IA, edición de video y copias de seguridad

TAIPEI, 11 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), el proveedor líder de almacenamiento empresarial de la industria, anunció hoy el lanzamiento de su primer gabinete de expansión totalmente flash, o JBOF ("Just a Bunch of Flash"): el modelo JB 4000U. Este nuevo producto ofrece una excelente opción de expansión de almacenamiento para aplicaciones como IA, medios y entretenimiento (M&E) y copias de seguridad, donde el acceso rápido a los datos y la gran capacidad son cruciales.

Diseñado como una solución de escalabilidad para sistemas de almacenamiento unificado EonStor GS U.2 NVMe de alto rendimiento, el gabinete de expansión all-flash JB 4000U presenta un factor de forma 2U, que admite hasta 24 SSD NVMe U.2 en un solo dispositivo. En una configuración de controlador dual, ofrece un rendimiento impresionante de hasta 24 GB/s, aproximadamente un 50 % más alto que el del gabinete de expansión SSD SAS de mayor rendimiento de Infortrend. JBOF ofrece un rendimiento superior a un menor coste en comparación con los gabinetes de expansión que admiten SSD SAS, ya que los SSD NVMe U.2 generalmente son más asequibles. Los usuarios pueden expandir la capacidad de almacenamiento con JB 4000U, que ofrece hasta 1,47 PB en una sola unidad. En un futuro cercano, se pueden agregar hasta tres JBOF.

Para aplicaciones exigentes como IA y M&E, se puede lograr un rendimiento de hasta 50 GB/s y una capacidad SSD de nivel PB con el emblemático almacenamiento EonStor GS 5024UE U.2 NVMe SSD y JB 4000U. Para realizar copias de seguridad y restauraciones rápidas, se puede crear una solución rentable utilizando EonStor GS 3024UT y JB 4000U con SSD NVMe QLC U.2 de 61,44 TB.

"Nuestro primer modelo JBOF NVMe U.2, JB 4000U, ofrece un rendimiento superior y una capacidad excepcionalmente alta, todo dentro de un chasis de rack de 2U. Con pocos productos similares disponibles actualmente en el mercado, destaca como una excelente opción para aplicaciones que requieren alta capacidad y acceso a datos de alta velocidad", dijo Frank Lee, director sénior de planificación de productos en Infortrend Technology.

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento desde 1993. Con un fuerte énfasis en el diseño, las pruebas y la fabricación internos, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los últimos estándares, servicios de datos fáciles de usar, soporte posventa personalizado y un valor inigualable. Para obtener más información, visite www.infortrend.com

Infortrend y EonStor son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Infortrend Technology, Inc.; otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

