Infortrend presenta su infraestructura de IA de próxima generación en COMPUTEX 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Infortrend presentará su infraestructura de IA de próxima generación, desde el borde hasta la nube, en COMPUTEX 2026

TAIPEI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), proveedor líder de soluciones de almacenamiento empresarial e inteligencia artificial, anunció hoy que presentará infraestructura de próxima generación en COMPUTEX Taipei para impulsar la inteligencia artificial y las cargas de trabajo intensivas en datos, desde el borde inteligente hasta la nube empresarial.

Del 2 al 5 de junio, en el stand J0306, Infortrend presentará soluciones integradas diseñadas para simplificar la implementación, maximizar el rendimiento de computación y almacenamiento, y optimizar la utilización de la GPU. La muestra destacará la infraestructura que abarca todo el espectro de cargas de trabajo de IA y empresariales:

Computación perimetral para entornos distribuidos

Plataforma de computación perimetral: una solución diseñada específicamente para llevar la inferencia de IA, el análisis en tiempo real y la automatización inteligente directamente al lugar donde se generan los datos, lo que permite a las organizaciones actuar en función de la información relevante en el momento preciso, sin necesidad de enrutar todo a través del centro de datos. La plataforma admite tres modos de implementación flexibles: Edge independiente, Edge de alta disponibilidad (HA) y Edge avanzado (clúster), para adaptarse a cualquier escala operativa o requisito de resiliencia.

Nube privada para centros de datos

Plataforma empresarial en la nube: una plataforma totalmente integrada que combina computación de alto rendimiento, aceleración de GPU y un conjunto de software preinstalado. Reduce la complejidad de la infraestructura y permite una alta disponibilidad y una rápida escalabilidad para soportar exigentes cargas de trabajo de entrenamiento de IA, análisis de big data y computación de alto rendimiento (HPC).

Almacenamiento de alto rendimiento para IA y computación de alto rendimiento (HPC)

EonStor GS 5000U –– Almacenamiento U.2 NVMe de nivel empresarial que ofrece un rendimiento líder en la industria de 125 GB/s y 2,4 millones de IOPS, acelerando el entrenamiento y la inferencia de IA.

–– Almacenamiento U.2 NVMe de nivel empresarial que ofrece un rendimiento líder en la industria de 125 GB/s y 2,4 millones de IOPS, acelerando el entrenamiento y la inferencia de IA. EonStor GSx 5000 –– Solución de almacenamiento de archivos paralelo de alta densidad capaz de agregar el rendimiento de hasta 10 dispositivos GSx, lo que permite el acceso concurrente a conjuntos de datos para cargas de trabajo intensivas de entrenamiento de IA y computación de alto rendimiento (HPC).

"La inteligencia artificial ya no es una capacidad reservada a los centros de datos; se está extendiendo a todas las fábricas, tiendas, puntos de venta y hospitales. Las organizaciones que liderarán la próxima década serán aquellas capaces de implementar la IA sin problemas en cada punto de la red, desde un único nodo perimetral en una ubicación remota hasta un clúster empresarial de varios petabytes. En Infortrend, nuestra misión es hacer realidad esta visión mediante una infraestructura tan inteligente como las cargas de trabajo que ejecuta. En COMPUTEX, invitamos al mundo a descubrir cómo será ese futuro hoy mismo", afirmó Frank Lee, director sénior de planificación de productos de Infortrend.

Visite Infortrend en COMPUTEX para explorar casos de uso de IA, computación de alto rendimiento (HPC), TI empresarial y postproducción multimedia, con demostraciones en vivo que ilustran cómo las soluciones de Infortrend impulsan el rendimiento y la eficiencia en cada capa de la infraestructura.

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento desde 1993. Con un fuerte enfoque en el diseño, las pruebas y la fabricación propios, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los estándares más recientes, servicios de datos fáciles de usar, soporte posventa personalizado y una relación calidad-precio inigualable. Para obtener más información, visite www.infortrend.com.

Infortrend y EonStor son marcas comerciales o marcas registradas de Infortrend Technology, Inc.; las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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