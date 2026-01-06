(Información remitida por la empresa firmante)

- Infortrend presenta su solución de almacenamiento SSD NVMe U.2 más avanzada, diseñada para impulsar la era de la IA

TAIPEI, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), proveedor líder de soluciones de almacenamiento empresarial e IA, anunció hoy el lanzamiento de EonStor GS 5024U, su sistema de almacenamiento de mayor rendimiento hasta la fecha. Ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una escalabilidad excepcionales, satisfaciendo eficazmente las crecientes demandas de las cargas de trabajo de IA, desde el entrenamiento y la inferencia de modelos hasta el análisis en tiempo real.

EonStor GS 5024U, el nuevo buque insignia de la familia de almacenamiento unificado EonStor GS, está equipado con el procesador Intel Xeon6 y ofrece un rendimiento de 125 GB/s, 2,5 veces superior al del modelo anterior de mayor rendimiento, y 2,4 millones de IOPS. Optimizado con compatibilidad con SSD PCIe 5.0, el sistema está diseñado para una velocidad y capacidad de respuesta de vanguardia. Para satisfacer la creciente demanda de transferencias de datos ultrarrápidas, la solución integra tecnologías de red de alta velocidad de 200 GbE y NVMe-oF. También cuenta con la tecnología de almacenamiento GPUDirect, que ayuda a maximizar el uso de la GPU. Gracias a la compatibilidad con sistemas de archivos paralelos como Lustre, GS 5024U puede alcanzar fácilmente cientos de gigabytes de rendimiento, lo que lo convierte en la opción ideal para cargas de trabajo de IA.

Además de su rendimiento, el GS 5024U ofrece fiabilidad y escalabilidad de nivel empresarial para gestionar aplicaciones modernas con facilidad. Los controladores duales redundantes garantizan operaciones ininterrumpidas durante cargas de trabajo intensivas de IA y HPC. Para satisfacer las enormes demandas de almacenamiento de estas cargas de trabajo, el GS 5024U ofrece hasta 1,4 PB de capacidad y admite la ampliación hasta 5,6 PB mediante SSD NVMe o hasta 20 PB mediante expansiones de HDD. La solución también ofrece almacenamiento automatizado por niveles, manteniendo los archivos activos y los modelos de IA en el GS 5024U de alto rendimiento, a la vez que migra sin problemas los proyectos completados a niveles rentables de SSD o HDD U.2 QLC.

"GS 5024U representa una innovación de vanguardia que satisface las rigurosas exigencias de las aplicaciones modernas. Ofrece un rendimiento impecable para aplicaciones con uso intensivo de datos a gran escala, como entrenamiento de IA, HPC, medios y entretenimiento, y EDA (automatización de diseño electrónico)", afirmó Frank Lee, director sénior de Planificación de Productos de Infortrend Technology.

Aprenda más en: EonStor GS 5024U

Haga una consulta

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) desarrolla y fabrica soluciones de almacenamiento desde 1993. Con un fuerte énfasis en el diseño, las pruebas y la fabricación propios, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los últimos estándares, servicios de datos intuitivos, soporte posventa personalizado y un valor inigualable. Para más información, visite www.infortrend.com

Infortrend y EonStor son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Infortrend Technology, Inc.; otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/infortrend-presenta-su-solucion-de-almacenamiento-ssd-nvme-u2-mas-avanzada-302652266.html