La ingeniería inversa revoluciona la preparación de oposiciones tipo test - Ian Garzón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril de 2026.- Preparar una oposición ya no consiste únicamente en acumular horas frente al temario. Cada vez cobra más importancia cómo se estudia y, sobre todo, que ese sistema esté alineado con la prueba real a la que se enfrenta el opositor. En este contexto, la ingeniería inversa —entender cómo se construyen los exámenes para definir la estrategia de estudio— empieza a ganar fuerza entre opositores de tipo test y está cambiando la forma en la que se preparan estas pruebas, según Ian Garzón.

Objetivo claro: acertar preguntas tipo test

Las oposiciones tipo test se han consolidado como una de las modalidades más exigentes. No basta con memorizar contenidos: es necesario comprender los mecanismos que hay detrás de los exámenes para optimizar el proceso de estudio y los resultados.

Desde esta perspectiva, Ian Garzón, bombero y psicólogo, plantea un enfoque claro: entender cómo formulan las preguntas los tribunales y, desde ahí, construir una estrategia de estudio más eficiente.

Ian no parte únicamente de la teoría. Antes de su etapa como bombero, trabajó como programador informático, donde desarrolló una forma de pensamiento basada en la lógica, la estructura y la detección de patrones. En programación, entender un sistema implica analizar variables, condiciones y posibles comportamientos. Ese mismo enfoque es el que hoy aplica al análisis de los exámenes tipo test.

A ello se suma su formación en psicología, que le permite integrar aspectos clave como la memoria, la percepción, la atención o la fatiga mental dentro del proceso de estudio. No se trata solo de qué estudiar, sino de cómo procesa la información el cerebro y en qué condiciones se retiene mejor.

“Es triste ver que muchos opositores estudian muchas horas, son constantes, pero no tienen resultados. El problema, a veces, no es el esfuerzo, sino no entender realmente a qué se enfrentan”, explica Ian.

Durante su propio proceso de oposición, identificó un patrón común: estudiar mucho no siempre se traduce en mejores resultados. Después de muchas horas frente a un tema, había momentos en los test en los que todo sonaba familiar, pero no se terminaba de dominar. Fue precisamente ahí donde empezó a cuestionarse cuál era el objetivo final del estudio: acertar las preguntas.

Ese replanteamiento no solo le llevó a aprobar, sino a hacerlo con una de las mejores notas en la parte de temario, confirmando que cuando cambia el enfoque, cambian los resultados.

Detectar patrones para transformar el estudio

Uno de los pilares de este enfoque es entender que los exámenes no son aleatorios. Existen estructuras que se repiten —definiciones, listas, datos concretos, condicionantes— y patrones en la forma en la que los tribunales formulan las preguntas.

Desde esta lógica, el examen deja de verse como un conjunto de contenidos y pasa a entenderse como un sistema con reglas. Hay estructuras que se repiten, variaciones previsibles y formas concretas de introducir errores en las opciones de respuesta.

Cuando el opositor identifica estos patrones y comprende qué es lo que se busca de él, el estudio deja de ser mecánico y pasa a tener una intención clara: anticipar cómo puede aparecer la información en el examen.

La idea es clara: optimizar el tiempo de estudio y sacar el máximo rendimiento de cada hora.

Del subrayado tradicional al subrayado orientado al test

Este cambio de enfoque también afecta a la forma de trabajar el temario. El subrayado jerárquico tradicional, centrado en clasificar la información en ideas, títulos, subtítulos, datos numéricos, ideas principales y secundarias, hace que muchas veces el foco pase de comprender a clasificar. El objetivo mental deja de ser entender y pasa a ser ordenar y, en ese proceso se rompe el flujo natural de lectura y se pierde el significado real del contenido.

“Es una pena que muchísimos opositores pierdan una primera vuelta decorando el temario con colores, pero sin procesar la información en profundidad”.

Frente a ello, este sistema propone un subrayado orientado al test: identificar las estructuras más preguntadas y asociar directamente la información mediante el uso de colores y elementos visuales. Ya no se trata de clasificar los datos, sino de preparar activamente la información para responder preguntas.

Este enfoque no solo permite mantener la atención en el significado del texto, sino que conecta directamente con la psicología de la percepción, facilitando asociaciones visuales que mejoran tanto la comprensión como la recuperación de la información en los repasos.

El test como herramienta de aprendizaje

El entrenamiento constante con test es otro de los ejes del sistema. Lejos de ser solo una forma de evaluación, el test se convierte en una guía y una herramienta de aprendizaje. Permite detectar fallos, reforzar aciertos y ajustar la estrategia de estudio en función de resultados reales.

“Cada error es información. Un test que no te aporta fallos te está haciendo perder el tiempo”, señala Ian.

Hacia una preparación más estratégica

Este enfoque refleja un cambio más amplio en la preparación de oposiciones: pasar de acumular horas a optimizar el estudio. La clave ya no está en hacer más, sino en dirigir mejor el esfuerzo.

“Aprobar una oposición no es fácil. Hay mucha competencia. No hay trucos ni atajos. Solo hay formas más eficientes de estudiar, pero el trabajo hay que ponerlo”.

A partir de este planteamiento nace MetodoTEST, un sistema que busca aportar claridad, dirección y eficiencia durante todo el proceso y alinear la forma de estudiar con la lógica real del examen.

Este enfoque se enmarca dentro de una tendencia creciente en la preparación de oposiciones, donde cada vez más aspirantes priorizan la calidad del estudio frente a la cantidad de horas invertidas.

Contacto

Emisor: Ian Garzón, creador de MétodoTEST

Contacto: Ian Garzón

Número de contacto: contacto@metodotest.es