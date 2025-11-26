INGITE presenta el III Informe sobre los estudios universitarios de Ingeniería en España - Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

La caída de vocaciones y el auge de titulaciones sin atribuciones profesionales ponen en riesgo el futuro de la Ingeniería en España.

Las matriculaciones en Ingeniería pasan del 24% al 17% total universitario en las dos últimas décadas, confirmando una tendencia preocupante para la competitividad del país. Las vocaciones se han reducido un 33% resultando insuficientes para cubrir las necesidades de la sociedad.

El número de titulaciones no habilitantes supera ya el 50% en Grado, generando confusión, debilitando las profesiones reguladas de Ingeniería y contraviniendo al Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, que dispone que las titulaciones de Grado deben ser generalistas y con acceso al ejercicio de la profesión.

Más de la mitad de los titulados en Ingeniería no pueden ejercer la profesión para la que se han formado y suman ya más de 200.000 los afectados por los títulos sin atribuciones.

La tasa de abandono se sitúa muy cerca del 50%, es decir, cerca de la mitad de los estudiantes que se matriculan en estudios de Ingeniería no egresan.

Las mujeres representan, de media, el 23,13% alumnado de Grado en Ingeniería y el 28,32% en Máster, según los últimos datos disponibles. Entre ellas, la tasa de abandono es menor que entre los hombres, particularmente en titulaciones no habilitantes.

El informe refuerza la urgencia de una Ley de la Ingeniería que ordene la profesión, asegure un sistema profesional alineado con Europa y proteja a estudiantes, empresas y administraciones.

El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) presenta hoy el III Informe “Análisis de los estudios universitarios en Ingeniería”, una radiografía exhaustiva de la situación de las titulaciones de Ingeniería en España elaborada a partir de los últimos datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (octubre 2025).

El estudio revela una realidad preocupante: las vocaciones y los egresados en Ingeniería han experimentado un descenso constante durante las últimas décadas, comprometiendo la capacidad del país para responder a los retos tecnológicos, industriales y de transición energética que ya están afectando al modelo productivo.

Este escenario evidencia la urgencia de avanzar hacia una Ley de la Ingeniería que modernice el marco profesional, ordene la oferta formativa y elimine la fragmentación actual en el marco de estudios universitarios.

Un 33% menos de vocaciones

Según el informe, el número de estudiantes matriculados en titulaciones de Ingeniería ha caído un 33% desde el periodo 2002-2003. Mientras en 1985-86 los estudios de Ingeniería representaban el 14% total universitario, alcanzaron su máximo en 2002-2003 con un 24%, para descender hasta el 17% en el curso 2024-2025.

“Este retroceso consolida una tendencia estructural que pone en riesgo la disponibilidad de profesionales cualificados en sectores estratégicos. España no puede permitirse un déficit de talento técnico justo cuando más lo necesita. El número de ingenieros que finaliza sus estudios es hoy insuficiente para atender las demandas de la industria, la digitalización y la transición ecológica”, advierte José Antonio Galdón Ruiz, presidente de INGITE.

La presencia de mujeres en Ingeniería: avances significativos, pero todavía insuficientes

Aunque la participación femenina en la Ingeniería sigue siendo reducida, los datos muestran una evolución positiva que no debe pasar desapercibida. Las mujeres representan actualmente el 23,13%alumnado de Grado y el 28,32% en Máster, cifras que continúan siendo minoritarias pero que han avanzado de forma constante en la última década.

De hecho, el número de matriculadas en Grados de Ingeniería ha crecido un 36,63% en diez años, y en el caso de los Grados no habilitantes el aumento alcanza un llamativo 76,49%. En términos de resultados académicos, también se aprecia un desempeño destacado: las egresadas en Grado han aumentado un 20% en nueve años, superando el ritmo de crecimiento de los hombres.

Más titulaciones, pero no habilitantes para ejercer la profesión

El informe evidencia otro fenómeno de creciente impacto: una tasa de abandono de los estudios que ronda el 50% y la proliferación de titulaciones no habilitantes. En titulaciones de Grado en Ingeniería, el 53% no otorgan atribuciones profesionales.

INGITE alerta de que esta expansión, en muchos casos desvinculada de las necesidades del sistema profesional y productivo, “genera confusión entre los estudiantes y merma la garantía de calidad y seguridad que requieren las profesiones reguladas de Ingeniería”.

Un reto país: garantizar suficiente talento técnico para el futuro

El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España considera urgente adoptar medidas decididas para reforzar las vocaciones STEM, mejorar la orientación académica, asegurar la calidad y atribuciones de las titulaciones de Ingeniería y planificar la oferta universitaria en función de las necesidades reales del país.

En todos estos aspectos, resulta necesaria una Ley de Ingeniería que proponga un marco regulador estable que devuelva claridad, atractivo y seguridad al itinerario formativo-profesional de la Ingeniería.

“No es solo una reivindicación profesional; es una cuestión de Estado. Sin ingenieros suficientes y bien formados, España no podrá afrontar sus grandes desafíos: sostenibilidad, innovación, digitalización, industria, energía y seguridad”, concluye el presidente de INGITE.

El informe estará disponible desde el día 26 de noviembre en la web del INGITE: ingite.es/

El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) es la entidad que agrupa y representa a más de 350.000 profesionales, 100 colegios profesionales de ámbito nacional, autonómico y provincial, y 10 profesiones de Ingeniería Técnica (Industrial, Agrícola, Naval, Minas, Obras Públicas, Telecomunicaciones, Aeronáutica, Topografía, Forestal e Informática).

Más información y gestión de entrevistas:

Carmen Guerrero Guillamón

prensa@ingite.es

Contacto

Emisor: Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España

Contacto: Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España

Número de contacto: 915767995