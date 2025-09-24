Inglés y dislexia, más unidos que nunca con el innovador método de Irene Hernández

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Muchos niños con dislexia sienten que aprender inglés es una meta lejana o imposible. Las dificultades para comprender el idioma, hablarlo, interiorizar estructuras, retener vocabulario y seguir el ritmo de clase hacen que esta asignatura se convierta, a menudo, en una carga emocional tanto para ellos como para sus familias.

Sin embargo, cuando se respeta su forma única de aprender, y se les ofrece un entorno adaptado a sus necesidades, el cambio es posible. Desde Irene Dislexia Teacher se ha desarrollado una metodología adaptada, basada en estudios de neuropsicología, innovación pedagógica inclusiva y tecnología educativa, que está revolucionando y transformando la manera de aprender inglés en los alumnos con dislexia.

Un enfoque que transforma el aprendizaje del inglés en un camino posible

Irene Hernández fundadora de Irene dislexia teacher, ha creado un programa online específico para niños con dislexia, donde el aprendizaje del inglés deja de ser una barrera y se convierte en una oportunidad de desarrollo personal y profesional que no solo cambia el presente y el futuro de esos niños, sino que cambia vidas. Esta propuesta se apoya en una metodología cuidadosamente diseñada que integra neuropsicología, tecnología educativa, pedagogía inclusiva y estrategias específicas de aprendizaje, con el objetivo de ayudar a cada alumno a comprender y hablar el idioma sin miedo ni bloqueos.

La iniciativa surge de la experiencia y sensibilidad de Irene Hernández Martínez, una maestra de Murcia especialista de inglés formada en España y Reino Unido, quien detectó en su etapa de prácticas una necesidad educativa desatendida. Su formación específica sobre dislexia y enseñanza del inglés como segunda lengua extranjera le permitió construir un sistema donde los alumnos no solo aprenden, sino que recuperan la motivación y la confianza.

Más de 100 menores han pasado ya por este programa, validando con sus avances una visión educativa que prioriza el respeto, la adaptación y el vínculo emocional. “La dislexia no es un obstáculo, es un nuevo camino”, afirma la fundadora, cuya misión es demostrar que con las herramientas adecuadas, cada paso es posible.

El proyecto nace con el objetivo de que estos alumnos tengan las mismas oportunidades que el resto de compañeros, tanto en su presente académico como en su futuro laboral y personal.

Más allá del aula: una comunidad que también acompaña a las familias

El proyecto no se limita a las clases. Irene Dislexia Teacher ha generado una red de apoyo y formación dirigida a familias, ofreciendo talleres con especialistas que abordan las dificultades emocionales derivadas de la dislexia. Este acompañamiento integral permite a los adultos comprender mejor cómo piensan y sienten sus hijos, fortaleciendo así su papel como referentes y aliados en el proceso de aprendizaje.

Con cada nuevo caso, la iniciativa confirma que enseñar inglés desde el respeto al ritmo de cada niño no solo es viable, sino necesario. Una propuesta educativa que mira al futuro con esperanza, rigor y humanidad.

Contacto

Emisor: Irene Hernández

Contacto: Irene Hernández

Número de contacto: 619071805