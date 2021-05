Los ingresos del año fiscal 2021 de LTI crecen un 9,5% (2)

- Los ingresos del año fiscal 2021 de LTI crecen un 9,5%, en dólares estadounidenses; el beneficio neto sube un 27,5%, los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2021 suben un 9,1% interanual, en dólares estadounidenses

MUMBAI, India, 5 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2021 y del año completo del año fiscal 2021.

Cuarto trimestre de 2021

En dólares estadounidenses:

Ingresos de 447,4 millones de dólares estadounidenses ; crecimiento del 4,6% intertrimestral y 9,1% interanual

; crecimiento del Crecimiento constante de los ingresos monetarios de 4,4% intertrimestral y 7,1% interanual

En rupias indias:

Ingresos de 32.694 millones INR ; crecimiento del 3,7% intertrimestral y 8,5% interanual

; crecimiento del Ingresos netos de 5.457 millones INR; crecimiento de ingresos netos del 5,1% intertrimestral y 27,6% interanual

Año completo 2021

En dólares estadounidenses:

Ingresos de 1.670,1 millones de dólares estadounidenses ; crecimiento del 9,5% interanual

; crecimiento del Crecimiento constante de los ingresos monetarios del 8,8% interanual

En rupias indias:

Ingresos de 123.698 millones INR ; crecimiento del 13,7% interanual

; crecimiento del Ingresos netos de 19.382 millones INR; crecimiento de ingresos netos del 27,5% interanual

Retorno de capital

Dividendo final de 25 INR por acción ; Relación de pago de dividendos de 36,1% para el año

; Relación de pago de dividendos de para el año ROE de 30,5% para el año

"Apoyado por un fuerte cuarto trimestre, el año fiscal 2021 fue otro año de crecimiento líder en el mercado. Estamos encantados de reportar un crecimiento de los ingresos del 9,5% y un crecimiento del beneficio neto del 27,5% para el año. En el cuarto trimestre, también ganamos dos grandes acuerdos con el nuevo TCV neto de 66 millones de dólares estadounidenses, culminando en un acuerdo récord TCV para el año 2021.

Nuestro rendimiento superior es el resultado de los incansables esfuerzos de más de 35.000 LTItes que estuvieron juntos durante uno de los momentos más difíciles para garantizar las entregas a los clientes. Seguiremos invirtiendo en la fortaleza de nuestro negocio, ya que seguimos comprometidos con el crecimiento en el año fiscal 22."

- Sanjay Jalona, consejero delegado y director administrativo

Acuerdos recientes

- LTI ha sido elegido como socio estratégico a largo plazo en un acuerdo de consolidación de proveedores para la gestión de plataformas de seguros básicas para una gran compañía de seguros Fortune 500. Este es un acuerdo único que incluye la consolidación de proveedores y varios programas de modernización en múltiples áreas principales en el espacio de seguros de propiedad y accidentes en Norteamérica.

- Un banco regional líder, un nuevo logotipo, seleccionó LTI para un programa básico de transformación bancaria que implica la implementación de Temenos. Como parte del programa, LTI será el integrador principal del sistema y reemplazará la plataforma de préstamos existente del Banco utilizando la plataforma Temenos T24, así como manejará la migración de datos de sistemas heredados. La implementación de este programa permitirá al banco introducir nuevos productos de préstamo, reducir complejidades, dar servicio a su creciente base de clientes de una manera más rápida y eficiente, al tiempo que reducirá el coste total de propiedad. Potenciada con funciones locales preconfiguradas, esta transformación permitirá al banco satisfacer los requisitos regulatorios en un período de tiempo relativamente corto y reducir los esfuerzos.

- LTI ha sido seleccionado por un conglomerado estadounidense de fabricación de equipos pesados para un acuerdo de servicios gestionados por aplicaciones para su negocio de piezas para permitir la reducción del coste total de propiedad y la excelencia operativa.

- Una compañía de seguros de propiedad y accidentes de Norteamérica se ha asociado con LTI para reemplazar sus sistemas básicos heredados locales existentes con una solución Duck Creek basada en SaaS. Esta interacción acelerará la transformación digital del cliente para permitir una mejor experiencia y soporte al cliente. También optimizará los costes operativos y permitirá una rápida expansión de los servicios a otras regiones.

- Una corporación farmacéutica multinacional Global Fortune 500 ha elegido LTI como su socio asesor para transformar su función financiera. LTI desempeñará un papel clave en el cumplimiento de objetivos empresariales como la coherencia de los datos mediante la implementación de procesos eficaces de monitoreo y conciliación de datos para sus operaciones comerciales globales.

- Un conglomerado multinacional de ingeniería con sede en Alemania ha seleccionado LTI para un proyecto de migración de SAP HANA Data Lake a Snowflake para su empresa de negocios de energía, para asegurar ahorros significativos de costes con la escala y gestión de análisis de datos y una mayor eficiencia en la forma de una toma de decisiones más rápida.

- Una empresa global de distribución de energía Fortune 500 ha seleccionado LTI para apoyar la implementación de su Sistema de Información al Cliente SAP para una de sus entidades adquiridas. El objetivo de este programa es digitalizar su proceso de medidor a efectivo y lograr la automatización en el servicio al cliente para ofrecer eficiencia operativa y reducción de costes.

- Un proveedor líder de software de seguros de propiedad y accidentes y análisis de datos con sede en Norteamérica ha seleccionado LTI para migrar desde su plataforma de almacenamiento de datos empresarial heredada a la nube de datos de Snowflake de manera gradual para garantizar costes reducidos, optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y la ventaja competitiva.

- LTI ha sido seleccionada para proporcionar servicios de soporte de infraestructura y operaciones de red para reducir costes y aumentar la eficiencia de un distribuidor líder de hormigón especializado y productos de construcción en Norteamérica.

- Una empresa global de entretenimiento y medios Fortune 500 ha seleccionado LTI para crear una plataforma de informes global para sus aplicaciones de cadena de suministro de medios digitales utilizando Snowflake para proporcionar una mayor visibilidad de los complejos flujos de trabajo de suministro, producción y entrega en toda la empresa.

- La rama internacional de un proveedor líder de servicios financieros en el Reino Unido ha nombrado a LTI como el integrador de sistemas líder para su programa principal de modernización y transformación bancaria. Esto permitirá aprovechar la capacidad y la estabilidad de la Nube con Temenos SaaS para mejorar la experiencia del cliente, reducir costes y llevar nuevos productos al mercado más rápido y escalar eficientemente.

Premios y reconocimientos

- LTI encabezó la lista de 'IT Services Challenger 2021' en los premios PEAK Matrix Service Provider of the YearTM de Everest Group. LTI también mejoró su clasificación de 16 el año pasado a 11 en la clasificación general PEAK Matrix® para servicios de TI, el salto más alto registrado por cualquier jugador. LTI también es una Estrella del Año en las evaluaciones PEAK Matrix® de servicios bancarios y financieros

- LTI Leni y LTI Mosaic fueron reconocidas en The Forrester Tech Tide™: Enterprise Business Insights & Analytics, Q1 2021

- LTI fue reconocida como Líder en el ISG Provider Lens™ Intelligent Automation - Solutions and Services in AIOps for Midmarket - US 2020

- LTI se posicionó como Innovador en el IoT Services RadarView™ Report 2021 de Avasant

Otra información empresarial destacada

- El Consejo de Administración en su reunión celebrada el 4 de mayo de 2021 recomendó un dividendo final de 25 INR por acción de capital (valor nominal de 1 INR) para el año financiero 2020-21. El dividendo total para el año fiscal 21 es de 40 INR por acción de capital, incluido el dividendo a cuenta de 15 INR por acción de capital declarado en octubre de 2020

- LTI nombró a Anil Rander como su director financiero. Es un líder financiero experimentado con más de 27 años de experiencia multifacética en impulsar el desempeño y el crecimiento empresarial. Se une a LTI procedente de Tech Mahindra Ltd., donde fue director global de Finanzas de BPS. Además, como vicepresidente sénior de Finanzas y Legal, dirigió las funciones de Finanzas, Legal, Instalaciones y Gestión de Riesgos de Tech Mahindra Business Services Ltd.

- LTI y AWS han firmado una asociación estratégica para acelerar la adopción de la nube empresarial a fin de ampliar las ofertas conjuntas de migración, modernización, SAP, IoT y datos en la nube.

- LTI es reconocido como un proveedor de servicios administrados expertos de Microsoft Azure, el prestigioso programa es una iniciativa global de Microsoft que permite a sus socios líderes diferenciarse al demostrar competencia y habilidades en el mundo real en competencias de datos y nube.

- LTI en el Reino Unido ha sido reconocido con la certificación Top Employer 2021, por el Top Employers Institute, la autoridad global que reconoce la excelencia en las prácticas de personas.

