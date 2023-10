Los ingresos por datos continúan con un crecimiento de dos dígitos

(Información remitida por la empresa firmante)

Los ingresos por datos crecen un 14,4% interanual I La cartera digital crece un +30,2% interanual

BOMBAY, India, 20 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador del ecosistema digital global, anuncia hoy sus resultados financieros para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023. El negocio de datos crece a 3.995 millones de INR en el segundo trimestre del año fiscal 24, registrando un crecimiento del 14,4% interanual.

Aspectos destacados|T2 del año fiscal 24

Puntos destacados financieros consolidados

Los ingresos consolidados ascendieron a 4.872 millones de rupias indias (589,5 millones de dólares estadounidenses); aumentando +10% interanual.

El EBITDA consolidado llegó a 1.015 millones de rupias (122,8 millones de dólares estadounidenses); márgenes del 20,8%; Márgenes EBITDA subyacentes del 21,7%.

PAT consolidado en 221 INR crores (26,6 millones de dólares estadounidenses).

El CAPEX de caja de este trimestre se sitúa en 71 millones de dólares estadounidenses.

Cartera de servicios de datos

Los ingresos del negocio de datos ascendieron a 3.995 millones de rupias INR (483,3 millones de dólares estadounidenses), registrando un aumento del + 14,4% interanual; El crecimiento de los ingresos de datos subyacentes fue de + 10% interanual.

El EBITDA de datos se situó en 913 millones de rupias (110,4 millones de dólares estadounidenses), un descenso interanual del 9,3% debido a inversiones orgánicas e inorgánicas.

El negocio de Conectividad Central registró un crecimiento interanual de +6,9% en ingresos.

La cartera digital generó un crecimiento sólido de +30,2% interanual impulsado por el crecimiento en los segmentos de nube y conectividad de próxima generación y la integración de The Switch.

Al comentar los resultados, A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado de Tata Communications, afirmó: "Nos complace anunciar un sólido crecimiento interanual de los ingresos del 14 % este trimestre. Con la rápida integración de The Switch, estamos siendo testigos de la realización de sinergias. Además de esto, estamos contentos anunciar el cierre acelerado de la transacción de Kaleyra Inc. que nos permitirá crear una nueva categoría de plataforma digital, Customer Interaction Suite, en línea con nuestras ambiciones. En general, seguimos confiando en las oportunidades a largo plazo y continuaremos invirtiendo en la cartera de productos para fortalecer nuestra propuesta de valor para las empresas".

Kabir Ahmed Shakir, director financiero de Tata Communications, explicó: "Nuestras inversiones planificadas en oportunidades orgánicas e inorgánicas están en línea con nuestra estrategia 'Fit to Grow'. Nuestro enfoque ahora está en la ejecución incesante de estas inversiones para acelerar el proceso de creación de valor".

Se ha subido al sitio web de Tata Communications un paquete de datos para inversores que proporciona un análisis detallado de los resultados del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023 y se puede acceder a él aquí.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de próxima generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas Fortune 500 son sus clientes y la empresa conecta empresas con el 100 % de los gigantes de la nube del mundo. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y de advertencia

Declaraciones prospectivas y de advertencia Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, y otras declaraciones, incluidas aquellas relacionadas con la posición financiera esperada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones involucran riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, incluidos los financieros, regulatorios y ambientales, así como aquellos relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden causar que los resultados reales, el desempeño o los logros de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieren materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, no aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; falta de desarrollo de nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; no completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; no estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en ciertos servicios de comunicaciones de la empresa; falta de integración de adquisiciones estratégicas y cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India y, en particular, cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias en la India. Los factores adicionales que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchas de las cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, entre otros, aquellos factores de riesgo discutidos en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com . Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas y renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo.

