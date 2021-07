Los ingresos de LTI crecen un 5,1% intertrimestral y un 20,4% interanual (2)

- El beneficio neto aumenta un 19,3% interanual

- Dividendo especial de 10 INR/ acción en 5 años de cotización

BOMBAY, India, 15 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados del primer trimestre del año fiscal 22.

En dólares estadounidenses:

Ingresos por 470,2 millones de USD; crecimiento de 5,1% intertrimestral y 20,4% interanual

Crecimiento de ingresos en moneda constante de 4,8% intertrimestral y 17,8% interanual

En rupias indias:

Ingresos por 34.625 millones de INR; crecimiento a 5,9% intertrimestral y 17,4% interanual

Utilidad neta de 4.968 millones de INR; disminución del 9,0% intertrimestral y crecimiento del 19,3% interanual

Retorno de capital

Dividendo especial de 10 INR por acción para conmemorar la finalización de 5 años de cotización en las bolsas de valores de la India

"Nos complace informar nuestro mejor crecimiento secuencial del primer trimestre del 5,1% impulsado por un crecimiento holístico en nuestras verticales, líneas de servicio, pirámide de clientes y geografías. Nuestra cartera de productos saludable y la fuerte demanda continua nos hacen confiar en nuestro crecimiento futuro".

"El primer trimestre también marca el quinto aniversario de la OPI de LTI y nuestra junta ha declarado un dividendo especial para conmemorar esta ocasión. Durante estos últimos 5 años, hemos generado una tasa compuesta anual de ingresos en USD del 13,5% y más del doble de nuestra ganancia neta. Me siento orgulloso de cómo continuamos innovando y brindando un crecimiento líder en la industria año tras año. También estoy entusiasmado al fortalecer nuestras capacidades de ingeniería digital dando la bienvenida a Cuelogic Technologies a la familia LTI".

- Sanjay Jalona, consejero delegado y director gerente

Ganancias de acuerdos recientes

Una empresa de distribución de energía de la lista Global Fortune 500 ha seleccionado a LTI para un acuerdo de servicios de seguridad gestionados que incluye L1 SOC y soporte de extremo a extremo para todas las aplicaciones de seguridad. Como parte de este compromiso, LTI permitirá una operación de seguridad dirigida por inteligencia de amenazas para reducir el riesgo comercial.

Un actor clave de Oriente Medio en el mercado de energías renovables y de petróleo y gas ha seleccionado a LTI, a través de su asociación estratégica con un líder regional de transformación digital para la migración a la nube, la modernización y la gestión de todo su panorama de TI.

LTI ha sido seleccionada para un acuerdo de servicios administrados de TI de extremo a extremo que incluye la configuración de procesos y herramientas, operaciones de seguridad y soluciones de monitoreo para la unidad desinvertida de un fabricante y proveedor global de productos químicos especializados con sede en América del Norte.

La filial de uno de los bancos más grandes de Asia ha optado por asociarse con LTI para la implementación, integración y soporte de mantenimiento de su plataforma de banca privada utilizando Temenos Wealth.

Un importante semiconductor global con sede en Europa se asoció con LTI para rediseñar y armonizar sus procesos comerciales con SAP S/4HANA para hacerlos más escalables, eficientes, ágiles y flexibles.

Una empresa multinacional que ofrece soluciones relacionadas con la energía con sede en América del Norte ha seleccionado a LTI para transformar sus procesos de front y middle office utilizando SAP S/4HANA, lo que permite simplificar las operaciones, mejorar la experiencia del cliente y optimizar los costes.

Una compañía de seguros de propiedad y accidentes de América del Norte ha seleccionado a LTI para el soporte de red y la gestión de la base de datos para garantizar un soporte de operaciones sin interrupciones las 24 horas del día. Esto ayudará a acelerar su viaje a la nube.

Un corredor de seguros con sede en América del Norte ha seleccionado a LTI para transformar y digitalizar sus operaciones comerciales en uno de sus segmentos clave de crecimiento. Esto incluiría sus procesos de prospección, ventas y servicio para hacerlos modernos, ofrecer más opciones a los clientes, escalar el negocio de manera eficiente e impulsar las decisiones comerciales a través de datos y análisis.

Un proveedor norteamericano de servicios integrados, soluciones de entrega y fabricación para empresas farmacéuticas, biológicas y de productos para la salud del consumidor, ha seleccionado a LTI para respaldar sus aplicaciones y sistemas ERP para garantizar la eficiencia operativa y soluciones rentables.

Un índice bursátil de renombre mundial ha seleccionado a LTI como socio de ingeniería e infraestructura de nube para respaldar su viaje de adopción de la nube de varios años.

Premios y reconocimientos

LTI reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Oracle Cloud Application Services, en todo el mundo

LTI Leni reconocida por Forrester Research como un proveedor de detección de anomalías de muestra en The Forrester Tech Tide™: Métodos de conocimiento del cliente, segundo trimestre de 2021

LTI reconocida como líder en el informe de socios del ecosistema ServiceNow de ISG Provider Lens™, EE. UU. 2021

LTI Leni reconocida como proveedor representativo en la guía de mercado de Gartner para herramientas de análisis aumentadas, Austin Kronz et al., 28 de junio de 2021

Gartner Magic Quadrant for Oracle Cloud Application Services, Worldwide, Katie Gove et al., 24 de mayo de 2021

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Otra información empresarial destacada

La Junta Directiva en su reunión celebrada el 15 de julio de 2021 ha declarado un dividendo especial de INR 10 por acción de capital (valor nominal de INR 1) para conmemorar la finalización de 5 años de cotización en las bolsas de valores de la India .

. LTI adquirió Cuelogic Technologies, una empresa de ingeniería digital y desarrollo de productos subcontratados.

LTI ganó múltiples reconocimientos en las clasificaciones del Equipo Ejecutivo de Inversor Institucional 2021 en el resto de Asia , excepto China continental. LTI ha sido clasificado entre los tres primeros en todas las categorías de venta en el espacio de Tecnología / Servicios de TI y Software: # 2 Mejor CEO, # 3 Mejor CFO, # 3 Mejor ESG, # 2 Mejor Programa de IR y # 1 Mejor Profesional de IR. También fue reconocida en la lista de empresas más valoradas de Asia 2021.

, excepto continental. LTI ha sido clasificado entre los tres primeros en todas las categorías de venta en el espacio de Tecnología / Servicios de TI y Software: # 2 Mejor CEO, # 3 Mejor CFO, # 3 Mejor ESG, # 2 Mejor Programa de IR y # 1 Mejor Profesional de IR. También fue reconocida en la lista de empresas más valoradas de 2021. LTI ha sido reconocido como el socio de innovación global del año por Snowflake, la empresa de nube de datos.

LTI Syncordis ha sido reconocido como socio de servicio del año de Temenos

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 435 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 36.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Para más información consulte http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global

