Ingresos pasivos por dividendos: generar 1.000 euros al mes exige entre 300.000 y 390.000 euros de capital

Mercado de Valores - Freedom24

(Información remitida por la empresa firmante)

Freedom24 analiza las matemáticas detrás de una de las estrategias de inversión más populares entre los ahorradores y concluye que alcanzar este objetivo exige entre 18 y 20 años de inversión disciplinada y una cartera capaz de generar alrededor de un 4 % anual en dividendos

Madrid, 14 de abril de 2026.- Generar ingresos pasivos a través de dividendos se ha convertido en uno de los objetivos más habituales entre los inversores particulares. Sin embargo, alcanzar una renta de 1.000 euros mensuales exige mucho más que elegir acciones con alta rentabilidad: requiere tiempo, disciplina y un volumen de capital significativo.



Según un análisis de Freedom24, este objetivo es matemáticamente posible, pero implica construir una cartera capaz de generar alrededor de un 4 % anual en dividendos. En ese escenario, serían necesarios unos 300.000 euros para obtener 12.000 euros brutos al año. Si se tiene en cuenta la fiscalidad, el capital necesario se eleva hasta aproximadamente 390.000 euros para alcanzar esa renta en términos netos.



"Invertir en dividendos obliga a pensar como propietario de empresas, no como alguien que mira el precio de una pantalla", explica Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, S.L., agente vinculado de Freedom Finance Europe Ltd. en España.



No obstante, desde Freedom24 advierten de que el dividendo no debería ser el único criterio de inversión. "El dividendo no es la rentabilidad, es solo una parte de ella. Lo realmente importante es que el negocio siga creciendo en el tiempo", añade Santa Cruz.



El camino hasta alcanzar ese capital requiere constancia. Con aportaciones mensuales de 800 euros y una rentabilidad media del 7 % anual, un inversor podría llegar a los 300.000 euros en unos 18 años. A mitad de ese periodo, el capital acumulado permitiría generar aproximadamente 500 euros mensuales en dividendos.



En otras palabras, generar 1.000 euros al mes en dividendos no es una cuestión de encontrar altas rentabilidades, sino de acumulación de capital a largo plazo.



Uno de los errores más frecuentes es centrarse únicamente en el mayor rendimiento por dividendo disponible. Esta estrategia puede llevar a las llamadas "trampas de dividendos", compañías con yields elevados porque su cotización ha caído o porque la sostenibilidad del pago está en duda.



Por ello, Freedom24 recomienda priorizar empresas sólidas y con capacidad de crecimiento a largo plazo. En este sentido, los conocidos "aristócratas del dividendo" del S&P 500 representan un ejemplo de estabilidad, aunque con rentabilidades más moderadas.



Para construir una cartera orientada a dividendos, los inversores pueden optar por ETF diversificados o acciones individuales. En este último caso, se recomienda contar con entre 15 y 20 compañías para reducir el riesgo de concentración.



Freedom24 recuerda que este tipo de estrategias no elimina el riesgo de mercado. Factores como recortes de dividendos, inflación o la evolución de los mercados pueden afectar de forma significativa al resultado final.



En definitiva, generar ingresos pasivos mediante dividendos es posible, pero no es una vía rápida hacia la independencia financiera, sino una estrategia que exige tiempo, disciplina y una visión de largo plazo.

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