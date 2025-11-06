Una iniciativa en colaboración con Bosquia Nature que ayudará a mitigar ocho toneladas de C02

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de noviembre de 2025.- En el marco del Proyecto Paracuellos de Jarama, y como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la acción climática, Arbitrade ha llevado a cabo una nueva jornada de teambuilding consistente en reforestar una zona del municipio madrileño. La actividad, desarrollada en colaboración con la organización medioambiental Bosquia Nature, ha supuesto la plantación de 200 árboles autóctonos en una zona de alto valor ecológico.

Cerca de 20 personas del equipo de la Delegación de Madrid participaron en esta iniciativa sostenible, entre ellas profesionales del área comercial, técnica, marketing y del Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria.



La jornada comenzó con una breve introducción sobre el proyecto y su impacto ambiental, seguida por la plantación y un tentempié compartido entre el equipo. Fue un día de trabajo en equipo, aprendizaje y conciencia medioambiental, en el que cada árbol plantado representó un paso hacia la recuperación de ecosistemas, un refugio para la biodiversidad y una oportunidad para devolverle al planeta parte de lo que ofrece.



Algunos ejemplares fueron etiquetados con mensajes escritos por los propios participantes y en materiales biodegradables, como símbolo de su vínculo personal con el entorno. También se colocó una placa identificativa biodegradable, que oficializa la creación del Bosque Arbitrade.



Como reconocimiento a la actividad realizada, la compañía recibió un diploma de plantación, donde se estima que, gracias a esta reforestación, se ayudará a mitigar 8 toneladas de CO₂ durante los próximos 30 años. El certificado también destaca que la iniciativa fomenta servicios ecosistémicos esenciales como la retención de suelo, el aumento de la biodiversidad y la regulación del ciclo hidrológico, en línea con los objetivos medioambientales internacionales.



Javier Arquerons, CEO de Arbitrade, señaló: “plantar árboles con nuestras propias manos es también sembrar conciencia. Este tipo de acciones nos recuerdan que cada gesto cuenta, y que la sostenibilidad no es solo una meta empresarial, sino una forma de relacionarnos con el mundo que queremos cuidar”.





Por su parte, Marcos Montes, director de Desarrollo Corporativo de Bosquia Nature, añadió: “En Bosquia trabajamos por zonas y proyectos de reforestación en los que involucramos a empresas que hacen posible que estos espacios salgan adelante. Para nosotros, iniciativas como esta son una realidad gracias a compañías comprometidas como Arbitrade, que se animan a participar y a impulsar la recuperación de estos terrenos. Su apoyo nos permite seguir avanzando en nuestra labor de restaurar ecosistemas y generar un impacto positivo en el entorno”.



Una acción alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta reforestación contribuye directamente a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas:



ODS 13 – Acción por el clima, al capturar carbono y mitigar los efectos del cambio climático.

ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres, al restaurar hábitats naturales con especies autóctonas.

ODS 12 – Producción y consumo responsables, mediante el uso de materiales sostenibles y la sensibilización ambiental del equipo.



Con esta acción, Arbitrade reafirma su compromiso con un desarrollo más responsable, generando un impacto positivo tanto en el entorno como en su equipo humano.





Sobre Arbitrade



Arbitrade, antes Alliance Vending, es el referente de máquinas expendedoras y café corporativo en España, con más de 15.000 máquinas distribuidas y casi 5000 puntos de venta de todos los sectores estratégicos: hospitales, universidades, oficinas, centros de la administración, estaciones de viajes, centros asistenciales, grandes empresas, pymes, etc. Opera en casi la totalidad del territorio español a través de sus delegaciones, así como mediante la suma de alianzas estratégicas.



Sobre Bosquia Nature



Bosquia Nature es una organización especializada en proyectos de reforestación y restauración ecológica, que conecta a empresas y particulares con iniciativas medioambientales de impacto positivo. A través de la plantación de árboles autóctonos en zonas degradadas, Bosquia promueve la recuperación de ecosistemas, la lucha contra el cambio climático y la generación de bosques con propósito social y ambiental.

Más información:

Belén Prats Souviron | 603 650 827 | bprats@arbitrade.es

Emisor: Arbitrade