La Iniciativa de Mercados Sostenibles organiza una reunión de movilización de capital privado en Londres

-La Iniciativa de Mercados Sostenibles organiza una histórica reunión de movilización de capital privado en Londres, con una sesión de informes a la que asistió Su Majestad el Rey Carlos III

LONDRES, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ayer, la Iniciativa de Mercados Sostenibles organizó una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, presidentes de los principales bancos multilaterales de desarrollo y de las principales instituciones de financiación del desarrollo, y consejeros delegados de los bancos más influyentes del mundo, propietarios de activos, aseguradoras y empresas de energía e infraestructura.

La misión compartida es clara y urgente: convertir la transición hacia una economía global sostenible en la mayor y más inclusiva historia de crecimiento del siglo XXI, liberando billones de dólares de capital privado en las economías emergentes y en desarrollo, con rapidez y a gran escala.

Esta mesa redonda a puerta cerrada, orientada a la entrega, marca un punto de inflexión decisivo. Los modelos que funcionan —garantías a escala, originar para distribuir, canjes de deuda por naturaleza y de transición, estructuras combinadas de primera pérdida y modelos replicables— ya existen y están probados.

Tras la mesa redonda, los participantes asistieron a una sesión de informes con Su Majestad el Rey, donde compartieron sus planes de acción y los compromisos asumidos.

La Iniciativa de Mercados Sostenibles se compromete a apoyar:

Ambiciosos ratios de movilización de capital privado, cuadros de mando y divulgación: transformando cada dólar público en un potente multiplicador de la inversión privada.

Un cambio radical en la escala de garantías, seguros contra riesgos políticos y soluciones FX, respaldado por una colaboración más estrecha con la industria global de reaseguros.

Un proceso de titulización predecible al que pueden acceder los mayores propietarios de activos del mundo.

Rápida replicación de los canjes de deuda por naturaleza y deuda por transición, con un nuevo y audaz "Acelerador de Deuda por Transición" que se lanzará en la Cumbre Anual de Consejeros Delegados de SMI en marzo de 2026.

Estandarización de enfoques y planes para que el capital privado pueda movilizarse con mayor rapidez y confianza que nunca.

Financiación combinada tecnológicamente neutral que acelera la abundancia de energía limpia —desde renovables y nuclear hasta redes eléctricas, almacenamiento y transición responsable hacia combustibles fósiles—, a la vez que crea millones de nuevos empleos y nuevas industrias.

El uso sistemático de la contratación pública y la inteligencia artificial de vanguardia, datos y monitoreo espacial para reducir drásticamente el riesgo percibido y hacer que los proyectos sean financiables.

Transición, adaptación y resiliencia de los países a través de nuestro programa de formación gubernamental y nuestro kit de herramientas de formación para proyectos.

Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O., consejera delegada de la Iniciativa de Mercados Sostenibles afirmó: "La transición hacia un futuro sostenible no es un gasto; de hecho, es la mayor oportunidad económica del mundo. Hoy estamos pasando decisivamente de miles de millones a billones, de proyectos piloto a escala sistémica, y de las palabras a la implementación. El sector privado ya ha comprometido, y está entregando, billones para la transición de aquí a 2030. Las economías emergentes y en desarrollo no se quedarán atrás: liderarán la historia de crecimiento más emocionante de nuestro tiempo, impulsada por el capital privado, las soluciones basadas en IA, la innovación y el empleo".

Esta reunión envía una señal inequívoca a los mercados de todo el mundo: la era del progreso gradual ha terminado. Las principales instituciones públicas y privadas del mundo están ahora alineadas y acelerando juntas. Los resultados acordados ayer se traducirán en nuevos e importantes compromisos e iniciativas en la Cumbre Global Anual de Consejeros Delegados de la SMI, que se celebrará los días 11 y 12 de marzo de 2026, anunciando una nueva era de prosperidad basada en energías limpias, tecnologías avanzadas, infraestructuras resilientes y una naturaleza restaurada.

La transición sostenible ya no es una esperanza lejana: es el motor de crecimiento que definirá la próxima década.

Acerca de la Iniciativa de Mercados Sostenibles

Fundada por Su Majestad el Rey Carlos III, la SMI es la coalición liderada por consejeros delegados más importante del mundo que acelera la transición hacia un futuro sostenible. www.sustainable-markets.org

