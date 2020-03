COMUNICADO: La Iniciativa de Salud Global de Qatar Foundation lanza nuevas competiciones para innovadores

DOHA, Qatar, 9 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- La Cumbre Mundial de Innovación para la Salud (WISH, por sus siglas en inglés), la iniciativa de salud global con sede en Doha de Qatar Foundation, ha anunciado que está aceptando solicitudes para la WISH Innovation Spark Competition y la WISH Innovation Booster Competition, dos nuevas competiciones en innovación que ofrecen a los empresarios con talento una plataforma para promover ideas y productos orientados a mejorar la entrega y calidad de asistencia sanitaria. Las solicitudes para las competiciones están abiertas hasta el 31 de julio de 2020.

La Spark Competition se dirige a empresarios que buscan resolver los retos sanitarios desarrollando y validando un proyecto escalable, tradicionalmente innovaciones de fase temprana o empresas emergentes. Mientras tanto, la Booster Competition se orienta a innovaciones emocionantes que buscan aumentar y crecer.

Las competiciones están abiertas a solicitantes locales e internacionales, alineándose con la misión de WISH de construir un mundo más sano mediante una colaboración global. Los solicitantes deberán cumplir algunos criterios específicos, como la necesidad de mercado para la innovación propuesta y su potencial para el crecimiento sostenible en el futuro.

Las innovaciones detalladas se mostrarán a expertos en salud reconocidos en el mundo, políticos y posibles inversores en la próxima cumbre WISH 2020, que se celebrará en Doha del 16 al 18 de noviembre, y también recibirá asistencia adicional que incluye tutoría, promoción de los medios, sesiones de formación para ayudar a comercializar ideas, y reuniones personales con posibles inversores.

Mahmoud El Achi, director de Innovación en WISH, dijo: "Hemos modernizado las competiciones en innovación de WISH y eliminado las restricciones de edad anteriores para la entrada para ampliar el campo de solicitantes. Este año, estamos deseando conocer las innovaciones que promueven la sostenibilidad al tiempo que son impactantes.

"Tras evaluar las previas competiciones en innovación de WISH, hemos identificado una necesidad de ofrecer más asesoramiento y guía a los innovadores con nuevas ideas, y proporcionar las herramientas y contactos para que las innovaciones más establecidas alcancen su potencial".

A través de sus nuevas competiciones, WISH quiere promover un amplio rango de innovaciones en salud que pueden incluir dispositivos, aplicaciones, modelos de entrega innovadores, soluciones basadas en diseño y modelos empresariales que buscan mejorar la calidad de la asistencia médica mientras reducen el coste de la atención.

Los ganadores seleccionados de ambas competiciones se anunciarán en septiembre de 2020. Para más información y para enviar la solicitud, visite https://www.wish.org.qa/innovationaward/ [https://www.wish.org.qa/innovationaward/].

