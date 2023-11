La iniciativa Smirnoff reaviva las conexiones sociales a través de actos culturales en todo el mundo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 30 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Smirnoff, el vodka número uno del mundo[1], presenta hoy activaciones en múltiples mercados para defender audazmente el poder del colectivo y reavivar las conexiones sociales en todo el mundo en una celebración de la chispa que se crea cuando diferentes personas, sabores e ingredientes se unen.

Dado que un informe reciente indica que el 79 % de las personas entre 18 y 29 años sienten que sus conexiones emocionales son más débiles hoy que en el pasado[2], esta nueva iniciativa tiene como objetivo abordar los sentimientos de desconexión y aislamiento en todo el mundo. La iniciativa, que se implementará en más de 20 países, incluidos el Reino Unido, Canadá, América del Norte, México, Brasil, Irlanda, India y Australia, unirá a las comunidades locales a través de actividades, asociaciones y eventos que se apoyarán en la cultura local y puntos de pasión como la música, el deporte y la danza.

Estas activaciones estarán respaldadas por una nueva creatividad global, Atomic, que da vida a este espíritu inclusivo a través de una divertida metáfora de "la vida es como un cóctel". El anuncio, que encarna el espíritu de unión, se lanzó inicialmente en el Reino Unido y muestra a un grupo diverso de personas que se convierten espontáneamente en burbujas que se mezclan antes de volver a tomar forma humana y finalmente conectarse entre sí.

En el Reino Unido, Smirnoff está reactivando la conexión social centrándose en reducir las barreras sociales a través de una nueva asociación a largo plazo con la consultora de accesibilidad e inclusión de Sinead Burke, Tilting the Lens y Stonegate, uno de los grupos hoteleros más grandes del Reino Unido, para hacer que socializar sea más accesible.

Encabezado por un evento organizado por los legendarios artistas de la vida nocturna, Sink The Pink, el lanzamiento en Londres tuvo lugar anoche, miércoles 29 de noviembre, y fue presentado por el comediante Fats Timbo y el actor Layton Williams. La noche vio a Drag Syndrome, un colectivo de fabulosos reyes y reinas con síndrome de Down, subir al escenario junto a una variedad de artistas, incluida la ex Spice Girl Mel C.

El lugar se transformó para mostrar algunas de las formas en que se pueden abordar las barreras que se encuentran en el entorno construido de nuestros lugares sociales. La inclusión de características como una barra baja, plataformas de visualización accesibles, una sala silenciosa, intérpretes de BSL y herramientas de interpretación visual significó que los invitados discapacitados pudieron disfrutar de la noche como ellos mismos, verdaderos y diversos.

La ambición es que la asociación de la marca con Stonegate y Tilting the Lens impulse un cambio positivo para la comunidad de discapacitados en los próximos meses al revisar los entornos en los que las personas beben y se relacionan con los productos Smirnoff.

Lady Mercury y Lady Francesca, integrantes de Drag Syndrome, comentaron:

"Como colectivo de fabulosos artistas drag, nos encanta actuar y lo pasamos muy bien en el escenario junto con todos los demás artistas talentosos. A través de las nuevas asociaciones que Smirnoff anunció anoche, esperamos ver más eventos como este en todo el Reino Unido con mayorfacilidad de acceso y representación de la comunidad de discapacitados en la audiencia".

Sinéad Burke, consejero delegado y cofundador de Tilting the Lens, comentó:

"El compromiso de Smirnoff de llevar a cabo cambios medibles en accesibilidad, trabajando con personas con discapacidad, es un enfoque muy necesario para un sector que, durante demasiado tiempo, ha excluido a las personas con discapacidad como clientes y talentos. Considerar la accesibilidad no solo como una medida de cumplimiento, sino como de comunidad y creatividad significa que a través de la inclusión de Quiet Rooms, artistas del lenguaje de señas británico, muebles inclusivos y personal capacitado, las personas con discapacidad pueden ser quienes son, tal como son, no solo por una noche".

Más allá del Reino Unido, Smirnoff ha utilizado el medio de la danza para reavivar las conexiones sociales en todo Brasil a través de su asociación con la estrella del pop IZA para lanzar un desafío único de pista y baile que ha logrado que todos se muevan juntos. La iniciativa ha traspasado fronteras con vallas publicitarias interactivas en las principales ciudades del mundo que alientan a los transeúntes a participar.

En EE.UU., Smirnoff ha estado utilizando el poder del deporte para reavivar las conexiones sociales con una asociación con la NFL que alienta a todos los aficionados a reunirse y celebrar sus tradiciones y fandom únicos durante los Game Days. Se lanzó una nueva campaña nacional de TVC con anuncios personalizados que demuestran las culturas de cada base de aficionados junto con una activación de lanzamiento de moneda que permitió a los aficionados ganar deliciosos cócteles el día del juego, lo que demuestra cómo Smirnoff une a las personas.

Stephanie Jacoby, director de marca global de Smirnoff, comentó:

"A pesar de que hay más formas que nunca de conectarnos unos con otros, sabemos que los sentimientos de soledad y aislamiento están aumentando en todo el mundo. En Smirnoff, creemos fundamentalmente que somos mejores cuando estamos juntos, y es por eso que estos actos se sienten tan importantes y relevantes hoy en día. Al reforzar las conexiones sociales y duplicar nuestro compromiso duradero con la diversidad y la inclusión, nuestro objetivo es hacer que sea lo más fácil posible para la mayor cantidad de personas posible reunirse".

Se están planificando más actividades en mercados de todo el mundo durante los próximos meses, incluidas nuevas asociaciones e iniciativas centradas en la temporada de festivales y el Orgullo (basándose en el compromiso bien establecido de Smirnoff con la comunidad LGBTQIA+) y garantizando que continúen reavivando las conexiones sociales y acercando personas juntas como nunca antes.

