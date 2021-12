Inicio en línea de la conferencia anual de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña de 2021

GUIYANG, China, 24 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 21 de diciembre, la Conferencia Anual de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA) de 2021 comenzó en línea. En el contexto de la pandemia mundial de COVID-19, organizaciones internacionales, miembros de IMTA, expertos en turismo, académicos y empresarios de todo el mundo asistieron a través de videoconferencias, alrededor de 50 invitados se presentaron en la sede principal de Guiyang.

La conferencia se centró en el tema "¿Cómo pueden las organizaciones internacionales desempeñar un papel de liderazgo en la recuperación del turismo mundial y la reforma de la gobernanza", y giró en torno a los dos temas de "Reestructuración y gobernanza del turismo durante la pandemia" y "Construcción innovadora de una internacional orientada al futuro? Plataforma y Mecanismo de Cooperación Organizacional del Turismo".

Durante la conferencia, Dominique de Villepin, presidente de la IMTA y ex primer ministro francés, Shao Qiwei, vicepresidente de la IMTA y expresidente de la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA), He Yafei, secretario general de la IMTA y ex viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Tan Jiong, vicegobernador del Gobierno Popular de la provincia de Guizhou, Francesco Frangialli, secretario general honorario de la Organización Mundial del Turismo, Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Xu Jing, exdirector regional para Asia y el Pacífico, OMT, Dai Bin, presidente de la Academia de Turismo de China, Wei Xiao'an, famosos expertos en turismo de China, Chen Ping, vicepresidente global de la Organización Internacional Für Volkskunst, y Chen Tiejun, presidente de Hainan Tourism Investment & Development Co., Ltd. y otros invitados en el país y en el extranjero también dieron discursos en línea o fuera de línea.

En línea con la crisis posterior al COVID-19, todos juntos debemos discutir los desafíos y oportunidades que enfrentan los países y regiones de todo el mundo para encontrar la mejor manera de recuperar y revitalizar el turismo. Como dijo el señor Dominique de Villepin, el presidente de la IMTA, debemos mantenernos unidos. A través de esta crisis, vemos cuánto dependemos unos de otros para nuestra seguridad y prosperidad comunes basadas en la confianza y la cooperación. Esto es aún más cierto para el turismo internacional.

En la Conferencia, se dio a conocer el Comité Especializado de Bienestar de las Aguas Termales de IMTA Mountain. La ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, fue designada como sede del "Día Internacional del Turismo de Montaña" de 2022. Ocho unidades, incluidas Coastal City Development Group Co., Ltd. (Camboya), la Asociación Danesa China de Turismo e Intercambio Cultural (Dinamarca), se han convertido oficialmente en miembros de IMTA.