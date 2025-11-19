iniVation presenta la nueva gama de productos Axiro Vision para impulsar la IA visual y la automatización

(Información remitida por la empresa firmante)

Sus soluciones avanzadas ofrecen alta velocidad y un rango dinámico extremo para robótica, vehículos autónomos e inspección industrial

ZURICH, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- iniVation, proveedor líder de sistemas de visión de alto rendimiento y parte de SynSense Group, presentó hoy la nueva familia de productos Axiro. Esta expansión aborda desafíos cruciales en la implementación de IA integrada y automatización de nivel industrial, combinando soluciones basadas en fotogramas de alta velocidad, alto rendimiento de datos y alto rango dinámico (HDR).

La nueva línea Axiro incluye cámaras estéreo y monoculares basadas en fotogramas de alta resolución y alta velocidad, módulos de computación y kits de adaptadores. Los productos Axiro permiten que las máquinas perciban e interactúen de forma inteligente en entornos exigentes:

Alta resolución y ancho de banda para una detección detallada y una respuesta rápida en sistemas autónomos.

HDR de hasta 140 dB , lo que garantiza un rendimiento fiable en condiciones de iluminación variables.

, lo que garantiza un rendimiento fiable en condiciones de iluminación variables. Diseño robusto ideal para inspecciones industriales y aplicaciones en exteriores.

La nueva familia Axiro está dirigida a fabricantes de robots, especialistas en automatización y laboratorios académicos. Dado que la fabricación y la inspección exigen una automatización más rápida y segura, los nuevos productos Axiro cubren esta necesidad con potentes soluciones. Por ejemplo, la plataforma Axiro S JAT es una solución completa para el procesamiento de IA multicámara.

Al integrar alta resolución, un rango dinámico extremo y una gran adaptabilidad ambiental, Axiro permite que los sistemas autónomos alcancen niveles de precisión y fiabilidad sin precedentes en condiciones operativas exigentes. Axiro también puede combinarse con los sistemas de visión de alto rendimiento de iniVation para crear soluciones de visión híbridas basadas en fotogramas y eventos, logrando así una latencia aún menor en determinadas aplicaciones.

Acerca de iniVation

iniVation, empresa de SynSense Group, es líder mundial en sistemas de visión de alto rendimiento. Su completa cartera de tecnología basada en fotogramas y bioinspirada ofrece ventajas revolucionarias en múltiples aplicaciones, incluyendo latencia ultrabaja, rango dinámico extremo y consumo de energía ultrabajo.

Acerca deSynSense Group

SynSense es una empresa líder mundial en tecnología neuromórfica y la primera en ofrecer una cartera tecnológica completa que integra tanto la detección neuromórfica como la computación. Su gama de productos abarca computación neuromórfica, detección neuromórfica, visión integrada y software neuromórfico, ofreciendo soluciones integradas de computación en el borde para seguridad inteligente, inspección industrial, agricultura inteligente, inteligencia incorporada, dispositivos inteligentes, la industria de interfaces cerebro-computadora y más.

Contacte con nosotros:

Ventas: sales@synsense.aiMedios: media@synsense.aiAprenda más: https://inivation.com/

