Inkoru, el software recomendado por los inspectores de sanidad, se posiciona como la herramienta líder para la gestión de estudios profesionales de tatuaje en 2024, por transformar la manera en que los estudios gestionan sus tareas, mejorando la eficiencia y garantizando el cumplimiento de las normativas de salud

Madrid, 23 de julio de 2024.- El sector del tatuaje, conocido por su arraigada tradición y meticuloso arte, está experimentando una revolución tecnológica gracias a Inkoru. Este innovador software, específicamente diseñado para la gestión de estudios de tatuaje, ofrece una solución integral que optimiza la gestión diaria de estos establecimientos.



Innovación y digitalización

Inkoru se distingue por su capacidad para digitalizar y automatizar procesos que tradicionalmente se manejaban de forma manual o mediante el uso de numerosas herramientas. Como una empresa consolidada en el sector, Inkoru ha dedicado los últimos años a mejorar constantemente su herramienta, basándose en el valioso feedback obtenido de sus usuarios. Desde la reserva de citas hasta la gestión automatizada de los consentimientos informados, Inkoru facilita todas las tareas administrativas, permitiendo que los artistas se enfoquen en lo que realmente importa: el arte del tatuaje, mientras los mánagers pueden gestionar eficientemente las tareas administrativas del estudio.



Funcionalidades destacadas



• Gestión de Citas y Clientes: Inkoru permite a los estudios gestionar las citas de todos los artistas de manera eficiente, incluyendo recordatorios automáticos por email a los clientes, así como la posibilidad de integrar el calendario del artista con su cuenta de Google Calendar.



• Consentimientos Informados de tatuaje y piercing digitales: Con la firma no presencial y la personalización de los documentos de consentimiento, los estudios pueden asegurarse de que cumplen con todas las normativas legales de manera sencilla y efectiva.



• Control y Análisis de Datos: Inkoru genera estadísticas y reportes detallados que ayudan a los estudios a entender mejor su desempeño y a tomar decisiones basadas en datos.



• Gestión de Personal: La plataforma incluye herramientas para el seguimiento del rendimiento de los artistas, control de pagos diarios, comunicación interna, facilitando una operación fluida y organizada.



Recomendado por inspectores de sanidad

La confianza en Inkoru no solo proviene de los estudios de tatuaje, sino también de los inspectores de sanidad, quienes lo recomiendan por su capacidad para mantener y organizar registros detallados y cumplir con todas las normativas de higiene y seguridad. Los estudios que utilizan Inkoru facilitan significativamente el trabajo de los inspectores, al poder mostrar la información requerida de manera rápida, ordenada y precisa. Además, cada vez son más los estudios que comienzan su suscripción en Inkoru tras la recomendación de un inspector durante su inspección, demostrando así la fiabilidad y calidad del software.



Accesibilidad y facilidad de uso

Diseñado pensando en la facilidad de uso, Inkoru es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, eliminando la necesidad de instalaciones complicadas y costosas. Además, el equipo de soporte de Inkoru está siempre disponible para ayudar con cualquier duda o problema, ofreciendo tutoriales y asistencia personalizada.



Los estudios de tatuaje más reconocidos confían en Inkoru

Los estudios de tatuaje más destacados del panorama nacional, que cuentan con artistas de renombre internacional, ya han implementado Inkoru en su gestión diaria. El feedback recibido de estos estudios es más que positivo, destacando la eficiencia y la facilidad de uso del software. Esta adopción por parte de los líderes del sector no solo subraya la calidad y fiabilidad de Inkoru, sino que también refuerza su posición como la herramienta esencial para la gestión profesional de estudios de tatuaje.







