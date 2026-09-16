InkSonic lanza la Spark F13, una impresora DTF de 13 pulgadas diseñada para pequeñas empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Diseñado para simplificar el mantenimiento y agilizar los flujos de trabajo de creadores y empresas de ropa en crecimiento.

SHENZHEN, China, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- InkSonic, proveedor líder de soluciones accesibles de impresión DTF, anunció hoy el lanzamiento de la InkSonic Spark F13. Esta impresora DTF de 13 pulgadas está diseñada para ayudar a las pequeñas empresas y a los creadores a pasar con mayor facilidad de las ideas creativas a la producción de prendas personalizadas. Combina un sistema inteligente de monitoreo de tinta, un mantenimiento simplificado y un flujo de trabajo de impresión más intuitivo para la producción diaria de DTF.

Aspectos destacados del producto principalLas características clave del Spark F13 incluyen:Monitoreo inteligente del nivel de tinta: alerta a los usuarios antes de que se agote la tinta para evitar costosos retrasos en la producción.Rutina de mantenimiento automatizada: mantiene el cabezal de impresión limpio y operativo con una intervención manual mínima, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.Sistema intuitivo de monitoreo visual: permite a los operadores supervisar todo el flujo de trabajo de impresión en tiempo real desde un dispositivo conectado.

¿Para quién es? / AplicacionesLa Spark F13 está diseñada para vendedores de Etsy y Shopify, pequeñas tiendas de ropa y emprendedores que trabajan desde casa y desean incorporar la impresión DTF personalizada a sus servicios. Permite producir camisetas, bolsas de tela y otras prendas y artículos de merchandising en pequeñas tiradas.

Cita de la marca"Creamos la Spark F13 para eliminar las barreras técnicas que frenan a los creadores", afirmó David, fundador de InkSonic. "Nuestro objetivo es hacer que la impresión profesional sea más accesible, para que los usuarios puedan empezar a pequeña escala, convertir ideas creativas en productos reales y hacer crecer sus negocios con confianza".

DisponibilidadLa InkSonic Spark F13 estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2026 a través del sitio web oficial de InkSonic (www.inksonic.com). Los consumidores pueden visitar el sitio web para unirse a la lista de espera y ser los primeros en obtener acceso anticipado y aprovechar ofertas especiales de lanzamiento.

Acerca de InkSonicInkSonic es un proveedor especializado en impresoras y soluciones de impresión DTF para creadores, emprendedores y pequeñas empresas. La compañía se centra en hacer más accesible la producción DTF mediante equipos de impresión y flujos de trabajo prácticos. Bajo el lema "Empieza a pequeña escala, imprime a lo grande", InkSonic permite a los usuarios crecer con confianza.

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