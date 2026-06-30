InLac triunfa en Publifestival 2026 con seis premios por su compromiso social

El presidente de InLac, Javier Roza - InLac

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio de 2026.-

El jurado respalda la creatividad y eficacia de 'Cuenta con los lácteos europeos' y 'Javi te lo agradece', desarrolladas por Tactics Europe para la Organización Interprofesional Láctea. Además, InLac se hace con el Premio Especial al Anunciante con Mejor Estrategia

La Organización Interprofesional Láctea (InLac), en colaboración con la agencia Tactics Europe, ha sido reconocida con un total de seis premios en Publifestival 2026 (Festival Internacional de Publicidad Social), uno de los certámenes más destacados a nivel internacional en el ámbito de la ‘comunicación con propósito’.



Estos galardones reconocen la capacidad de InLac y Tactics Europe para desarrollar campañas que no solo destacan por su creatividad, sino también por su impacto social y su contribución a mejorar la percepción del sector lácteo. No en vano, en sus premiadas campañas destacan valores como la sostenibilidad económica, social y ambiental, el desarrollo rural, el bienestar animal o el relevo generacional, sin olvidar el compromiso de InLac con los valores nutricionales beneficiosos para la población, ligados al consumo regular de lácteos.



Y es que, a diferencia de otros festivales, Publifestival premia la capacidad de las campañas para combinar estrategia, ejecución, innovación, valor social y transformación real, respaldando iniciativas que conectan con la ciudadanía desde una perspectiva responsable.



En concreto, las campañas 'Cuenta con los lácteos europeos' y 'Javi te lo agradece' han sido merecedoras de cinco galardones, a los que se sumó el 'Premio especial de la Organización al anunciante con mejor estrategia 2026', que supone un reconocimiento global a InLac por la coherencia, eficacia e impacto de su estrategia de comunicación. El presidente de InLac, Javier Roza, acompañado de la directora gerente de esta Organización, Nuria Maria Arribas, recogía la pasada semana los diferentes galardones, en una gala celebrada en el Teatro Sofía de Madrid:



• 1ª Categoría: Mejor uso del mensaje en spot web

Campaña: 'Javi te lo agradece'



• 2ª Categoría: Mejor eficacia en campaña publicitaria

Campaña: 'Javi te lo agradece'



• 3ª Categoría: Mejor ejecución en campaña integrada

Campaña: 'Javi te lo agradece'



• 4ª Categoría: Mejor eficacia en pieza gráfica

Campaña: 'Sostenibilidad' (Cuenta con los lácteos europeos)



• 5ª Categoría: Mejor ejecución en ilustración publicitaria

Campaña: 'Sostenibilidad' (Cuenta con los lácteos europeos)



• Premio Especial al Anunciante con Mejor Estrategia 2026



La campaña 'Javi te lo agradece', premiada en tres categorías, se ha consolidado como un ejemplo de comunicación eficaz con propósito. A través de un enfoque cercano y emocional, pone rostro a las personas que forman parte del sector lácteo nacional, visibilizando su trabajo y fomentando tanto el reconocimiento social hacia toda la cadena de valor como el relevo generacional. El spot digital ha destacado por el excelente uso del mensaje en entorno web, mientras que su enfoque de campaña integrada ha permitido amplificar su alcance en múltiples canales, logrando una elevada eficacia en términos de impacto y recuerdo.



Por su parte, la campaña 'Sostenibilidad' ('Cuenta con los lácteos europeos') ha sido doblemente premiada por su eficacia gráfica y su destacada ejecución en ilustración publicitaria del creador Óscar Alonso (más conocido como @72 kilos). Esta iniciativa aborda uno de los ejes estratégicos del sector: su compromiso con la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal y el desarrollo rural, a los que se suman los valores nutricionales y beneficios para la salud ligados al consumo de al menos '3 lácteos al día'. Y lo hace mediante un lenguaje visual claro, accesible y atractivo, que facilita la comprensión de conceptos complejos y refuerza la confianza del consumidor.



Los galardones obtenidos en Publifestival ponen en valor el trabajo conjunto de InLac y Tactics Europe para desarrollar campañas que combinan creatividad, eficacia y compromiso social. Con estos premios, InLac reafirma además su papel como referente en la promoción del sector, impulsando iniciativas que no solo informan, sino que también sensibilizan, generan confianza y contribuyen a un mayor conocimiento del papel de los lácteos, de los fabricantes, cooperativas y ganaderos en la sociedad.





Contacto

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Emisor: InLac