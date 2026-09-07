INMO GO3 recibe el premio IFA Innovation Award por sus gafas con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-INMO GO3 recibe el premio IFA Innovation Award por su contribución al desarrollo de gafas con IA para el uso diario

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- INMO anunció hoy que INMO GO3, sus gafas binoculares con IA de última generación, han sido galardonadas con el premio IFA Innovation Award en la categoría Best in IFA Next & Emerging Technologies en IFA 2026. Este reconocimiento refleja el trabajo continuo de INMO para integrar capacidades prácticas de IA en gafas ligeras diseñadas para el uso diario.

Los premios IFA Innovation Awards reconocen productos y tecnologías excepcionales en la industria global de la tecnología de consumo.

IA práctica para el día a día

Con tan solo 58 gramos, las gafas INMO GO3 combinan pantallas Micro-LED verdes binoculares con guías de onda ópticas difractivas en una montura ligera. La pantalla para ambos ojos ofrece una resolución de 640 480, hasta 1.500 nits de brillo y un campo de visión de 30 grados, lo que permite leer traducciones, indicaciones y texto del teleprompter incluso en exteriores con mucha luz.

La comunicación es uno de los principales usos de las GO3. Las gafas admiten traducción en tiempo real de 77 idiomas de origen a 98 idiomas de destino, con subtítulos en directo que se muestran directamente en el campo de visión del usuario. Las GO3 también permiten la traducción de fotos y la traducción sin conexión en nueve idiomas, mientras que el altavoz INMO permite conversaciones bidireccionales con traducción.

Para el trabajo, GO3 integra un teleprompter con IA, transcripción de reuniones, resúmenes generados por IA, tareas pendientes y notas de voz, con soporte para ChatGPT y Gemini.

GO3 también integra HERE Maps para la navegación manos libres a pie y en bicicleta, mostrando indicaciones paso a paso sin necesidad de consultar el teléfono.

Conozca INMO en IFA 2026

INMO presenta GO3 en la IFA 2026 en Berlín, del 4 al 8 de septiembre, donde visitantes y medios de comunicación podrán probar de primera mano sus funciones de traducción, teleprompter, productividad y navegación.

Además de GO3, los visitantes podrán explorar el INMO Future Lab, un espacio dedicado a mostrar los últimos conceptos de la compañía en gafas con IA. El Future Lab presenta dos nuevos productos conceptuales, INMO Moment y MAGIC AI Glasses, que ofrecen un primer vistazo a cómo INMO está explorando nuevas direcciones en IA, tecnología portátil y diseño de gafas.

Los visitantes pueden conocer al equipo de INMO y descubrir sus últimas innovaciones en gafas con IA en:

Stand: H25-159

Localización: IFA Next Innovation Hub, Messedamm 22, 14055 Berlin, Alemania

Acerca de INMO

INMO es una empresa tecnológica centrada en la investigación y el desarrollo de gafas inteligentes con IA y RA, que combina tecnologías de visualización de IA y RA con un diseño inalámbrico ligero para crear gafas inteligentes más prácticas para el uso diario.

Para más información, visite inmoxr.com.

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