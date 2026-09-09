INMOA analiza la nueva generación de test multicáncer para avanzar en la detección precoz del cáncer - INMOA Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de septiembre de 2025.-

La idea es atractiva: una extracción de sangre capaz de detectar señales de distintos tipos de cáncer antes de que aparezcan síntomas.

Los llamados tests multicáncer de detección precoz (MCED) son una de las grandes promesas de la oncología. Analizan señales que los tumores pueden liberar a la sangre, como ADN tumoral circulante y determinados patrones de metilación, para detectar diferentes cánceres mediante una única prueba.

En 2026, el ensayo NHS-Galleri, realizado en Inglaterra con más de 142.000 personas de entre 50 y 77 años, ha aportado una evidencia especialmente relevante: no solo evaluó si la tecnología podía detectar cáncer, sino si conseguía diagnosticarlo en fases más tempranas.

Los resultados han sido prometedores en algunos aspectos y decepcionantes en otros, una combinación que convierte al estudio en una referencia importante para el futuro de esta tecnología.

Para la Dra. Elisabeth Arrojo, directora médica de INMOA, el asunto refleja bien uno de los desafíos actuales de la oncología: disponer de más tecnología no elimina la necesidad de interpretar correctamente qué información aporta cada prueba y cómo puede modificar una decisión clínica. El modelo asistencial de INMOA se basa precisamente en integrar diagnóstico, características moleculares del tumor y distintas alternativas terapéuticas dentro de una valoración individualizada y multidisciplinar. inmoa.es

El gran ensayo no alcanzó su objetivo principal

La pregunta central del NHS-Galleri era aparentemente sencilla: si realizamos anualmente este test además del cribado convencional, ¿disminuirán los cánceres diagnosticados conjuntamente en estadios III y IV?

La respuesta fue no.

El ensayo no encontró una diferencia significativa en el número total de cánceres diagnosticados en estadios III y IV entre el grupo que realizó el test y el grupo de control. Al tratarse del objetivo principal del estudio, el NHS-Galleri no logró demostrar este beneficio.

Sin embargo, sí apareció una señal positiva en los diagnósticos de estadio IV. Entre los 12 tipos de cáncer analizados inicialmente, estos fueron un 22 % menos frecuentes en la segunda ronda y un 26 % menos en la tercera entre quienes realizaron el test. Además, el grupo sometido al análisis registró un 16 % más de tumores en estadios I y II.

Los investigadores todavía no saben explicar por completo estos resultados. Una posibilidad es que algunos tumores que habrían llegado al estadio IV se estén detectando ahora en estadio III, compensando la reducción en el conjunto de estadios avanzados. El seguimiento permitirá comprobar si esta hipótesis es correcta.

Un diagnóstico más temprano no siempre implica un mejor pronóstico

Los resultados positivos en cribado no siempre se traducen en un mayor beneficio para el paciente. El sesgo de adelanto diagnóstico puede aumentar la supervivencia contabilizada desde el diagnóstico sin prolongar realmente la vida, mientras que el sobrediagnóstico puede detectar tumores que nunca habrían afectado a la salud.

Además, un test multicáncer no diagnostica por sí solo el cáncer: un resultado positivo puede requerir pruebas de imagen, endoscopias o biopsias para confirmar la enfermedad. El estudio SPOT-MAS, realizado en 84.145 personas sin síntomas de seis países asiáticos, mostró capacidad para detectar distintos tumores, aunque fue financiado por la empresa desarrolladora.

Por eso, evaluar estas tecnologías exige analizar todo el proceso, incluidos falsos positivos, falsos negativos, pruebas innecesarias y ansiedad. Hasta ahora, ningún test multicáncer ha demostrado reducir la mortalidad en un ensayo clínico aleatorizado publicado, por lo que los resultados del NHS-Galleri no permiten todavía avalarlos como cribado poblacional.

La innovación empieza antes del tratamiento, pero no termina en el diagnóstico

En centros oncológicos especializados, esta capacidad de generar información está cambiando la forma de abordar al paciente.

En INMOA, la medicina de precisión y los estudios moleculares permiten adaptar las decisiones a las características clínicas, radiológicas, anatomopatológicas y moleculares de cada caso. Su entorno hospitalario facilita además la coordinación entre oncología médica, radioterapia, cirugía y otras especialidades.

Esta personalización cobra especial importancia ante nuevas tecnologías. La cuestión no es solo si una prueba o tratamiento existe, sino qué pacientes pueden beneficiarse, cuándo y con qué respaldo científico.

Esta filosofía también se aplica a la hipertermia electromodulada (mEHT), también conocida como oncothermia, una modalidad complementaria que INMOA combina, en pacientes seleccionados, con tratamientos sistémicos o radioterapia. No sustituye al tratamiento oncológico estándar y la evidencia disponible varía según el tipo de tumor y la indicación.

Ante el entusiasmo por los tests multicáncer, este enfoque recuerda una idea clave: la innovación médica debe medirse por el beneficio que aporta al paciente, no por su novedad.

El gran atractivo: encontrar los cánceres para los que hoy no buscamos

A pesar de todas estas cautelas, existe una razón poderosa para continuar investigando los MCED.

Los actuales programas poblacionales de cribado solo cubren un número limitado de tumores.

Otros cánceres frecuentemente diagnosticados cuando la enfermedad está avanzada carecen de una estrategia de detección poblacional equivalente. Entre ellos se encuentran determinados tumores de páncreas, ovario, hígado o esófago.

En el NHS-Galleri aumentaron los diagnósticos en estadios tempranos de algunos de estos tumores tradicionalmente difíciles de detectar precozmente. NHS-Galleri Trial

Si futuras investigaciones demostraran que esta detección anticipada permite intervenir antes y finalmente reducir la mortalidad, estaríamos ante un cambio de enorme trascendencia.

Pero ese “si” continúa siendo importante.

De una medicina que encuentra tumores a otra que decide mejor

Durante décadas, uno de los grandes retos de la oncología fue desarrollar tratamientos más eficaces. Hoy se suma otro: generar información precisa para saber cuándo intervenir, cómo hacerlo y cuándo evitar intervenciones innecesarias.

Los tests multicáncer forman parte de esta evolución, junto con los estudios genómicos, la caracterización molecular de los tumores y la selección de tratamientos cada vez más personalizados.

En instituciones como INMOA, esta transformación exige combinar innovación y rigor, explicando tanto las posibilidades como los límites de cada tecnología. La Dra. Arrojo ha desarrollado parte de su actividad clínica e investigadora en la integración de medicina personalizada, radioterapia avanzada e hipertermia oncológica.

El resultado del NHS-Galleri probablemente no sea el final de los análisis multicáncer, sino el inicio de una etapa de investigación más exigente.

Ya sabemos que un análisis de sangre puede detectar señales de distintos tumores y, en determinadas rondas, favorecer diagnósticos más tempranos. Lo que queda por demostrar es lo más importante: a quién realizar la prueba, cuándo hacerlo, qué consecuencias tendrá cada resultado y, sobre todo, si detectar antes el cáncer consigue que más personas vivan más y mejor.

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