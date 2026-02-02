INMOA integra la hipertermia electromodulada como tratamiento oncológico en un caso de cáncer de mama - INMOA

La oncología avanzada basada en evidencia científica refuerza el abordaje personalizado de tumores de alto riesgo en mujeres jóvenes

Un ejemplo más de una paciente joven tratada en INMOA pone de relieve la importancia de la personalización terapéutica, la innovación basada en la evidencia científica y la atención centrada en la persona en cáncer de mama infiltrante localmente avanzado.

Madrid, 02 de febrero.- Una mujer de 36 años diagnosticada en diciembre de 2022 de cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado ha sido tratada por el Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA) en el marco de un abordaje clínico individualizado que integró tratamientos oncológicos convencionales (quimioterapia y terapias dirigidas), junto con tratamientos más innovadores como la hipertermia electromodulada (también conocida como Oncothermia en España).

El cáncer de mama HER2 positivo es un subtipo de alto riesgo que requiere estrategias terapéuticas complejas, y más en casos como el de esta paciente, en el que ya existían metástasis a nivel axilar. En casos como este, se requiere especialmente, una planificación altamente especializada, y más cuando afecta a pacientes jóvenes, sin antecedentes familiares y en pleno desarrollo personal y profesional.

Un diagnóstico de alto riesgo en una paciente joven



El diagnóstico se produjo tras la detección de una masa mamaria con afectación metastásica ganglionar axilar. El estudio anatomopatológico confirmó un carcinoma infiltrante grado 3, con receptores de estrógenos positivos, receptores de progesterona negativos, sobreexpresión de HER2 y un índice proliferativo (velocidad de multiplicación de las células malignas) elevado (Ki-67 del 40–50%).

Este perfil biológico, y especialmente en una paciente de edad tan joven, la sitúa dentro de un grupo de riesgo que exige decisiones terapéuticas avanzadas y un seguimiento estrecho, según señalan especialistas en oncología.

Valoración clínica individualizada y prudencia terapéutica

Durante una videoconsulta clínica realizada en diciembre de 2022, el equipo médico de INMOA llevó a cabo una valoración individualizada del caso, teniendo en cuenta tanto las características biológicas del tumor como la situación clínica global de la paciente.

Según explica la Dra. Elisabeth Arrojo, oncóloga y directora médica de INMOA:

“El abordaje oncológico debe partir siempre de la prudencia clínica. Nuestro papel no es prometer resultados sin fundamento, sino analizar cada caso con profundidad y valorar la mejor opción terapéutica, que incluye desde tratamientos oncológicos más convencionales, hasta complementarios como puede ser la hipertermia electromodulada, siempre respetando las evidencias científicas.”

En este contexto, se informó a la paciente sobre el papel de la hipertermia electromodulada como tratamiento complementario, explicando de forma detallada sus posibles mecanismos de acción, sus indicaciones clínicas y, de manera explícita, sus limitaciones.

Hipertermia electromodulada: una herramienta complementaria, no sustitutiva

La hipertermia electromodulada es un tipo de tratamiento oncológico, aprobado por el Ministerio de Sanidad, que en determinados contextos clínicos, puede contribuir a mejorar la respuesta a tratamientos convencionales como la quimioterapia o la radioterapia, siempre bajo supervisión médica especializada, ya que solo puede ser prescrito por oncólogos radioterápicos. Además de mejorar la eficacia de estos tratamientos oncológicos más convencionales, ha demostrado disminuir los efectos secundarios de los mismos, y, por tanto, mejorar no solo la supervivencia, sino también, la calidad de vida de los pacientes.

Desde INMOA se insiste en que este tipo de tecnologías no sustituyen en ningún caso a los tratamientos oncológicos convencionales, sino que se consideran herramientas de apoyo que solo deben emplearse cuando existe una base científica suficiente y una evaluación individualizada.

“La oncología avanzada no es solo tecnología; es también acompañamiento, escucha y comunicación honesta. La paciente debe comprender cada paso de su proceso y sentirse acompañada, no presionada”, subraya la Dra. Arrojo.

Los resultados

La paciente tras recibir el tratamiento de hipertermia electromodulada de manera combinada con el tratamiento sistémico convencional, consiguió una repuesta completa (desaparición del tumor) en pocas semanas, lo cual se confirmó en el momento de la cirugía. Además, pudo ver acortada su necesidad de recibir tratamiento sistémico y tal y como la paciente declara, no tener apenas efectos secundarios del tratamiento sistémico que recibía, a diferencia de otras pacientes con las que compartía sala de tratamiento en su hospital de origen y que no recibían hipertermia. Todo esto, sumado a que 3 años después sigue libre de enfermedad y en excelentes condiciones, supone todo un éxito terapéutico.

Oncología avanzada y atención centrada en la persona

El acompañamiento de este caso refleja un modelo de oncología avanzada e integrativa, que combina ciencia clínica, tecnologías sanitarias, investigación aplicada y una atención centrada en la persona.

Especialmente en pacientes jóvenes con tumores de alto riesgo biológico, la personalización terapéutica y la comunicación clara forman parte esencial del abordaje clínico, señalan desde el centro.

INMOA defiende que la innovación solo tiene sentido cuando se pone al servicio del paciente, sin generar falsas expectativas y manteniendo un compromiso firme con la evidencia científica y la ética médica.

Acerca de INMOA – Instituto Médico de Oncología Avanzada

INMOA es un centro médico especializado en oncología avanzada, hipertermia clínica y medicina preventiva, con sede en Madrid y Bilbao. Su actividad se centra en la integración de tratamientos oncológicos convencionales, tecnologías sanitarias de vanguardia y terapias complementarias basadas en evidencia científica, con el objetivo de mejorar las opciones terapéuticas disponibles y reforzar el tratamiento y la prevención del cáncer rompiendo las estadísticas en un número significativo de casos.

Acerca del Centro Nacional de Prevención del Cáncer

El Centro Nacional de Prevención del Cáncer, dirigido por la Dra. Elisabeth Arrojo, desarrolla programas de prevención primaria y secundaria, cribado personalizado y promoción de hábitos de vida saludables, orientados a disminuir la incidencia del cáncer y mejorar el pronóstico mediante estrategias basadas en evidencia científica.

