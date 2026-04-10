La inmobiliaria Redpiso consolida su actividad con un alto volumen de operaciones y valor gestionado - Servicio de Estudios Redpiso

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de abril de 2026.- El mercado inmobiliario en España continúa mostrando una evolución sostenida, donde la capacidad de mantener un alto nivel de actividad y generar valor se ha convertido en un indicador clave de consolidación. En este contexto, la profesionalización del sector y la confianza de los clientes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las operaciones de compraventa y alquiler.

En este escenario, la inmobiliaria Redpiso ha cerrado el ejercicio 2025 con resultados que reflejan una actividad sólida y continuada. La compañía ha alcanzado un total de 6.032 operaciones intermediadas, al tiempo que ha superado los 1.000 millones de euros en valor total de inmuebles gestionados, consolidando su posición dentro del mercado nacional.

Actividad sostenida en el sector inmobiliario

El volumen de operaciones registrado durante el último año evidencia la capacidad de Redpiso para mantener una actividad constante en un entorno competitivo. Las 6.032 transacciones incluyen tanto operaciones de compraventa como contratos de alquiler, lo que permite a la inmobiliaria adaptarse a diferentes necesidades del mercado.

Esta diversificación contribuye a reforzar la estabilidad del modelo de negocio, al equilibrar distintas líneas de actividad dentro del sector residencial. La gestión simultánea de ambos segmentos permite responder a perfiles variados, desde compradores e inversores hasta arrendadores y arrendatarios.

Asimismo, el elevado número de operaciones refleja la confianza depositada por los clientes en los servicios de la compañía, un factor determinante en un sector donde la seguridad y la transparencia resultan esenciales.

Optimización del valor en cada operación

Más allá del volumen de actividad, la superación de los 1.000 millones de euros en valor de activos gestionados pone de manifiesto la capacidad de la inmobiliaria para maximizar el rendimiento de cada transacción. Este resultado se apoya en un enfoque que combina análisis del mercado, asesoramiento especializado y una gestión eficiente de los procesos.

La integración de herramientas tecnológicas junto con la experiencia de los asesores permite mejorar la valoración de los inmuebles y optimizar las condiciones de cada operación. Este modelo facilita alcanzar resultados consistentes, alineados con las expectativas del mercado.

“Alcanzar los 1.000 millones de euros en valor del total de inmuebles gestionados no es solo una cifra; es el reflejo del esfuerzo de los asesores y de la solidez de un modelo que pone al cliente en el centro”, señala Manuel Fernández, CEO de Redpiso.

Los resultados obtenidos durante 2025 refuerzan el posicionamiento de Redpiso como una inmobiliaria de referencia en España, destacando por su capacidad para gestionar un elevado volumen de operaciones sin comprometer la calidad del servicio. La combinación de actividad sostenida y generación de valor consolida un modelo orientado a la eficiencia y a la adaptación continua.

La evolución del mercado apunta hacia una mayor exigencia en términos de profesionalización y capacidad operativa. En este contexto, la solidez del modelo de Redpiso y su capacidad para mantener una actividad constante la sitúan en una posición favorable para afrontar nuevos retos y oportunidades, reforzando su papel dentro del mercado inmobiliario español.

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