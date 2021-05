Inmobiliarias Encuentro garantiza la venta de inmuebles a través de su servicio de venta inmediata

La demanda en el sector inmobiliario es cada vez más intensa. Los vendedores buscan vender su propiedad en el mínimo tiempo posible y maximizar su precio de venta. Los compradores buscan precios por debajo del mercado, financiación con intereses bajos y ubicaciones con potencial de crecimiento. Innovar en el sector es clave para ser competitivo y ofrecer tanto a los propietarios como a los compradores un servicio impecable y efectivo. Se espera que durante los próximos años la demanda siga en aumento

Inmobiliarias Encuentro es pionero en la innovación del sector inmobiliario. En 2020, durante el confinamiento, lanzaron su servicio de venta 100% online, a través del cual no era necesario realizar ningún trámite físico en la compra-venta, lo cual fue una gran ayuda debido a las restricciones de movilidad.



Ahora, Inmobiliarias Encuentro ha vuelto a revolucionar el sector con una nueva estrategia de venta orientada a ofrecer al vendedor una garantía de venta de su piso en tan sólo 15 días.



Alan, presidente de Inmobiliarias Encuentro explica "nuestro nuevo servicio de venta inmediata garantiza al vendedor de una casa encontrar a un comprador en sólo 15 días gracias a nuestra exclusiva estrategia que combina una fuerte inversión en marketing digital en múltiples canales unido a una novedosa estrategia de cierre y las acciones que realiza en conjunto toda su red de comerciales"



El servicio de venta inmediata ha sido todo un éxito. Desde que se lanzó hace tan solo 3 meses, han conseguido más de 24 ventas, y una tasa de éxito de 98% con ventas en una media de 11 días.



Luz, propietaria de un piso en la zona de Carabanchel que vendió en 4 días, cuenta que “lo que más nos sorprendió fue el tiempo. Estoy muy contenta. No lo esperaba tan pronto, pensaba que iba a tardar más, pero ha sido una sorpresa. Ha sido muy fácil”.



Jose Ramón, con un piso en Chamberí que vendió en 7 días, cuenta “me enseñaron un proyecto de cómo podía quedar el piso y en sólo una semana consiguieron venderlo. Lo que más me ha gustado ha sido el trato, la preocupación y que están muy encima de ti. Ha habido una continua comunicación.”



La estrategia en la que se basa este potente método se centra en una gran inversión digital muy por encima de la media del sector, un equipo humano altamente cualificado que trabaja al unísono la propiedad y una estrategia de cierre de venta adaptada a las necesidades de los clientes. Todo ello para trabajar de manera eficiente, acortando los tiempos y aprovechando al máximo todos los recursos de publicidad para alcanzar al máximo número de clientes potenciales en el menor tiempo posible.



Alan de Inmobiliarias Encuentro garantiza la venta de los inmuebles en sólo 15 días. El método funciona con tanta precisión que si no consigue cumplir con la garantía de venta en 15 días, incluso después de haber movilizado a los más de 60 comerciales que conforman Inmobiliaria Encuentro más una gran inversión en publicidad para dar visibilidad al inmueble la empresa no cobra absolutamente nada.



El servicio de venta inmediata está teniendo tanto éxito y se habla tanto en las redes sociales que desde la central de marketing de inmobiliarias Encuentro han decidido sortear en redes sociales un servicio de venta inmediata gratuito entre los vendedores que deseen vender su vivienda.



Actualmente Inmobiliarias Encuentro está desarrollando un ambicioso plan de expansión para expandir la marca a todo el territorio nacional.







Contacto

Nombre contacto: Inmobiliarias Encuentro

Descripción contacto: Inmobiliarias Encuentro

Teléfono de contacto: 918199672