InmoCrypto Argentina y Grupo Vive Soluciones Inmobiliarias organizan la 1ª Jornada Inmobiliaria InmoCrypto

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa especializada en compraventa de casas con criptomonedas ha creado un puente 100% regulado con España que facilita la inversión inmobiliaria a través de criptomonedas y dólar bancarizado. En el evento se abordarán las posibilidades de inversión inmobiliaria en España con criptomonedas desde Argentina

Buenos Aires, 6 de mayo de 2024.- InmoCrypto Argentina y Grupo Vive Soluciones Inmobiliarias presentan la Primera Jornada Inmobiliaria InmoCrypto, diseñada para inversores en el sector inmobiliario y futuros residentes en Argentina. El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de mayo en el Hotel Novotel, situado en la Avenida Corrientes núm. 1334 de Buenos Aires.



La jornada es totalmente gratuita para todos aquellos que quieran asistir. En primer lugar, a las 10:15 horas se llevará a cabo un desayuno de café con medialunas.



Una vez finalizado el desayuno, se realizará una exposición que tratará sobre temas relacionados con la inversión inmobiliaria en España. Más concretamente, se profundizará en aspectos como la metodología de inversión, la clasificación del inversor, las formas de trasladar el dinero a España, la documentación necesaria para invertir y los tipos de rentabilidad.



Tras concluir la exposición, a las 12 horas se procederá a dar paso a una ronda de consultas y a las 12:30 horas a una sesión de networking en la que los asistentes podrán intercambiar ideas y establecer contactos dentro del sector inmobiliario. La jornada pondrá fin a las 13:30 horas.



La Primera Jornada Inmobiliaria InmoCrypto está pensada especialmente para los siguientes casos:



• Quieran saber cómo podrían obtener un mayor rendimiento en sus inversiones ya realizadas.



• Utilizar estrategias de inversión 100% seguras y reguladas.



• Invertir poco a poco, de modo que pueda convertirse en un Plan de Ahorro.



• Destinar dinero a sus hijos y que el importe sea revalorizado con el tiempo.



• Hacer las cosas bien y declarar sus beneficios.



• Un alivio fiscal para aquellos que cuenten con una empresa.



• Proteger el dinero de un futuro incierto.



• Poner en marcha un nuevo plan de vida en España.



En cambio, hay algunos casos en los que podría parecer interesante asistir al evento. No obstante, no es un evento 100% recomendable para los siguientes casos:



• Se tiene intención de utilizar un dinero en efectivo que no se puede justificar.



• Existe intención de utilizar dinero que puede afectar a la economía familiar propia.



• Se va a solicitar un préstamo para invertir en España.



• No se quieren declarar los beneficios a la hacienda argentina o española.



Es posible obtener más información y reservar una plaza en la Primera Jornada Inmobiliaria InmoCrypto visitando este enlace.



Este evento es una magnífica ocasión de aprender sobre las oportunidades de inversión inmobiliaria en España con criptomonedas.



Emisor: InmoCrypto Argentina

Contacto

Nombre contacto: Antonio Giraldos

Descripción contacto: CEO de InmoCrypto Argentina

Teléfono de contacto: 1162105630