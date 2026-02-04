La inmunoterapia de Axon Neuroscience, seleccionada para un ensayo histórico de Alzheimer en EE. UU.

AADvac1, seleccionada como la primera terapia anti-tau - Axon Neuroscience, a.s.

La inmunoterapia activa anti-tau AADvac1 de Axon Neuroscience ha sido seleccionada como la primera terapia dirigida a la proteína tau en incorporarse a un innovador ensayo clínico de fase 2 sobre la enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos (respaldado por una subvención de 151 millones de dólares) y, simultáneamente, a un nuevo ensayo en plataforma para la parálisis supranuclear progresiva (PSP), apoyado por una subvención de 75 millones de dólares

Estados Unidos, 4 de febrero de 2026.- Axon Neuroscience, líder global en inmunoterapia para enfermedades neurodegenerativas humanas y con un equipo científico de reconocimiento internacional, anuncia la consecución de dos hitos históricos con el potencial de influir de forma significativa en el futuro tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y de la parálisis supranuclear progresiva (PSP):



1. AADvac1 seleccionada como la primera terapia anti-tau en el ensayo de fase 2 de la Plataforma Tau para el Alzheimer (ATP) con terapia combinada

Un panel independiente de destacados expertos científicos y clínicos de Estados Unidos ha seleccionado AADvac1 como la primera terapia dirigida a la proteína tau patológica que será evaluada en un ensayo clínico respaldado por una subvención de 151 millones de dólares del Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH). El estudio está liderado por el profesor Adam Boxer, de la Universidad de California en San Francisco, y el profesor Keith Johnson, de la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston.



La Plataforma Tau para el Alzheimer (ATP) es el primer estudio clínico que combina de forma sistemática terapias dirigidas a las dos proteínas principales que impulsan la enfermedad: el amiloide y la tau. Este innovador diseño en plataforma permite llevar antes terapias prometedoras a los pacientes, reduce el número de participantes asignados a placebo y posibilita la incorporación rápida de nuevas opciones terapéuticas a medida que se dispone de más evidencia. AADvac1 será evaluada como el primer régimen dirigido a tau, con la incorporación futura de otros medicamentos prometedores.



El ensayo de fase 2 tiene como objetivo evaluar la seguridad y la eficacia de AADvac1 tanto en monoterapia como en combinación con un anticuerpo monoclonal anti-amiloide ya aprobado para la enfermedad de Alzheimer. Se prevé la inclusión de hasta aproximadamente 450 participantes de entre 50 y 80 años con Alzheimer en fase preclínica tardía o prodromal temprana.



2. AADvac1 también seleccionada para la nueva plataforma de ensayos en parálisis supranuclear progresiva (PSP)

La parálisis supranuclear progresiva (PSP) es una enfermedad neurodegenerativa rara y de rápida progresión que suele provocar la muerte aproximadamente siete años después del inicio de los síntomas. En la actualidad no existen terapias aprobadas capaces de ralentizar su progresión.



La nueva Plataforma de Ensayos en PSP (PTP), liderada por la Universidad de California en San Francisco, se llevará a cabo en 50 centros clínicos de Estados Unidos y Canadá. Al igual que la ATP, se trata de un protocolo en plataforma a largo plazo diseñado para evaluar múltiples terapias en investigación.



La plataforma está financiada mediante una subvención del NIA/NIH por un periodo de cinco años de hasta 75,4 millones de dólares, una de las mayores subvenciones jamás concedidas a la UCSF para enfermedades neurodegenerativas raras. La fase inicial de la plataforma evaluará tres terapias; los dos primeros regímenes seleccionados son AADvac1 y AZP2006/Ezeprogind, de la empresa biotecnológica francesa AlzProtect. Un tercer régimen ha sido seleccionado y se anunciará a principios de 2026. Se espera la inclusión de aproximadamente 440 pacientes con síndrome PSP-Richardson en todos los brazos terapéuticos.



3. Por qué AADvac1 es una candidata sólida: una base clínica y científica robusta

AADvac1 es una inmunoterapia activa que estimula al organismo a generar anticuerpos contra las formas patológicas de la proteína tau. En el ensayo clínico ADAMANT de fase 2, ya completado, con una duración de 24 meses en pacientes con Alzheimer, AADvac1 demostró:



• Un perfil de seguridad favorable.



• Una fuerte respuesta inmunitaria (la mayoría de los pacientes generaron altos niveles de anticuerpos anti-tau).



• Efectos pronunciados sobre biomarcadores sanguíneos y de LCR de neurodegeneración y neuroinflamación.



• Efectos clínicos de apoyo que indican un potencial para ralentizar la progresión de la enfermedad, especialmente en pacientes con patología tau confirmada.



4. Reconocimiento global de la excelencia científica

Axon Neuroscience fue fundada en 1999 por el inmunólogo eslovaco profesor Michal Novak, quien formó parte del equipo del MRC Laboratory of Molecular Biology de Cambridge que identificó la proteína tau como el principal componente de la patología neurofibrilar en la enfermedad de Alzheimer. Por su contribución a lo largo de toda su vida a la investigación, ha recibido prestigiosos galardones, entre ellos el Alzheimer’s Association Lifetime Achievement Award (2021) y el Premio de la OMS a la Investigación en Salud de las Personas Mayores (2016).



Axon Neuroscience, la empresa que fundó:



• Se encuentra entre las pioneras de la inmunoterapia anti-tau en la enfermedad de Alzheimer y otras tauopatías.



• Ha llevado a cabo cuatro ensayos clínicos en ocho países europeos.



• Fue una de las primeras en identificar y validar el potencial diagnóstico del biomarcador sanguíneo pTau217, actualmente uno de los principales biomarcadores para el diagnóstico del Alzheimer mediante análisis de sangre.



• Fue destacada por una investigación independiente liderada por el Instituto Karolinska (2024), que concluyó que AADvac1 se encuentra entre las posibles terapias futuras para el Alzheimer y es especialmente adecuada para su uso en combinación con medicamentos dirigidos al amiloide.



• Cuenta en su pipeline con un prometedor anticuerpo humanizado, AADvac2, cuyo mecanismo de acción ha sido validado indirectamente por los datos clínicos de AADvac1 y que podría ofrecer un tratamiento más eficaz para fases más avanzadas de la enfermedad o para pacientes con respuestas inmunitarias más débiles.



5. Colaboraciones de prestigio, subvenciones europeas y alianzas estratégicas

Axon Neuroscience ha recibido dos importantes subvenciones Horizon 2020 – Acciones Marie Skłodowska-Curie, uno de los esquemas de financiación científica más prestigiosos de Europa, que apoyan la excelencia investigadora y la movilidad de los mejores científicos. La compañía mantiene además una colaboración de proyecto a largo plazo con la Universidad de Cambridge, respaldada por subvenciones del sistema de financiación UK Research and Innovation. Axon también colabora con compañías farmacéuticas y biotecnológicas líderes a nivel mundial en el desarrollo de terapias para enfermedades neurodegenerativas.

