Inner Flow ampliará sus espacios de entrenamiento y prepara una nueva etapa para 2027 - Inner Flow

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos años después de abrir en Barcelona, el centro sumará más de 800 m de nuevas áreas. El Gym tendrá más del triple de su superficie actual, la zona de entrenamiento exterior duplicará su tamaño y se crearán nuevos vestuarios junto a las áreas de actividad.

Barcelona, 18 de noviembre de 2026. Inner Flow prepara una nueva etapa de crecimiento. La marca llama Next State a este siguiente paso en su evolución, que se materializará en 2027 con una ampliación de sus espacios y nuevas posibilidades para su comunidad.

El proyecto sumará más de 800 m de nuevas áreas. El Gym tendrá más del triple de la superficie actual y la zona de entrenamiento exterior duplicará su tamaño. También se crearán nuevos vestuarios en la planta calle junto a las zonas de actividad. Su ubicación facilitará la transición entre entrenamiento y recovery y dará a cada member más opciones para organizar su experiencia en el centro.

La ampliación refleja una lógica que Inner Flow aplica tanto al recorrido de sus members como a la evolución del propio proyecto. Su método comienza con un assessment para conocer el punto de partida, continúa con training y recovery, y vuelve a revisar los avances mediante el reassessment. Aplicado al desarrollo del centro, este ciclo significa observar, aprender de la experiencia y ajustar la propuesta. En sus dos primeros años, ese proceso ha llevado a Inner Flow a asumir nuevos retos y a ampliar su capacidad para ofrecer distintas formas de entrenar y recuperarse.

Alberto, Product Manager de Inner Flow, destaca cómo el crecimiento del Gym permitirá desarrollar la combinación de clases colectivas y entrenamiento individualizado:

La ampliación nos permitirá dar más espacio tanto a nuestra oferta de sesiones grupales como al trabajo individual con el equipo de entrenadores personales. Queremos que ambas opciones convivan y se complementen, con más capacidad para acompañar a cada member según sus objetivos y la forma de entrenar que mejor encaje con su momento.

Para Foix Coral, Brand Manager, la evolución de las instalaciones también debe expresar la identidad de la marca:

Nuestra estrategia combina rigor científico y análisis con una experiencia cercana y humana. El recorrido puede empezar con datos y una valoración detallada, pero también incluye espacios sin pantallas, máquinas analógicas y un Spa sin móviles. En un entorno lleno de estímulos, queremos cuidar el valor de la presencia, la conexión personal y una comunidad alineada con nuestra forma de entender el bienestar.

La nueva etapa de Inner Flow se desarrollará a lo largo de 2027. Sus detalles se irán presentando progresivamente en los próximos meses.

Sobre Inner Flow

Inner Flow es un centro de fitness y wellbeing 360 en Barcelona. Su propuesta conecta assessment, entrenamiento y recuperación para acompañar a cada persona en la mejora de sus prácticas, su rendimiento y su bienestar.

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