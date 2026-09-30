Inner Flow participa en Impact/Week 2026 para impulsar hábitos sostenibles y bienestar - Inner Flow

(Información remitida por la empresa firmante)

Inner Flow se suma a Impact/Week 2026 para explicar cómo el movimiento, el entorno y unos hábitos realmente sostenibles pueden mejorar la salud y ampliar el impacto de las personas.

Madrid, 30 de septiembre.- Este octubre, Barcelona reunirá de nuevo a personas y organizaciones que buscan respuestas a los grandes retos actuales. Los días 14 y 15, Norrsken House Barcelona acogerá Impact/Week 2026, un encuentro internacional de fundadores, inversores, pensadores y agentes de cambio dedicado a impulsar soluciones para las personas y el planeta.

Impact/Week forma parte este año de Barcelona4Impact, una iniciativa que, del 9 al 16 de octubre, extenderá la conversación por toda la ciudad con propuestas vinculadas a la salud, la innovación, la tecnología, el clima, la educación y la economía de impacto.

Inner Flow participará en estas jornadas con distintas propuestas de bienestar, entre ellas “The Ultimate Longevity Hack”. Una charla que parte de una pregunta sencilla: ¿y si vivir mejor durante más tiempo no dependiera tanto del próximo protocolo, suplemento o dispositivo, sino de hacer que los hábitos saludables fueran más fáciles de mantener?

La longevidad empieza en lo cotidiano



Los avances científicos, la tecnología y las herramientas de medición permiten conocer mejor el cuerpo y tomar decisiones más informadas. Inner Flow también trabaja con datos y mediciones, pero sin olvidar lo esencial: moverse, descansar, alimentarse bien, cuidar el sistema nervioso y construir rutinas que encajen en la vida real.

La conversación explorará cómo transformar el conocimiento en comportamientos sostenibles, situando el movimiento en el centro como una de las bases más accesibles y relevantes para cuidar la salud física y mental.

La charla también se acercará a la epigenética, que estudia cómo determinados factores pueden influir en la regulación de la expresión genética sin modificar la secuencia del ADN. Aunque no todos los condicionantes pueden controlarse, el entorno, las relaciones y las decisiones que se repiten pueden facilitar o dificultar la consolidación de hábitos saludables.

A esta reflexión se sumarán los aprendizajes obtenidos durante los dos primeros años de Inner Flow, a través de cerca de 700 evaluaciones individualizadas y del seguimiento de su comunidad. Una mirada basada en datos sobre cómo evolucionan las personas: cómo se sienten, cómo se encuentran física y emocionalmente, cómo rinden, qué objetivos persiguen y qué obstáculos encuentran al cuidar su salud.

Del bienestar individual al impacto colectivo

La participación de Inner Flow en Impact/Week parte de una convicción: la salud individual también tiene una dimensión colectiva.

Las personas con más energía, equilibrio y capacidad de recuperación están mejor preparadas para concentrarse, crear, colaborar y responder ante situaciones complejas. Este impacto se traslada a sus equipos, a las organizaciones que construyen y, finalmente, al conjunto de la sociedad.

La transformación de los grandes sistemas no depende únicamente del capital, la tecnología o los nuevos modelos de negocio. También necesita personas capaces de sostener ese cambio sin comprometer su propia salud.

Además de “The Ultimate Longevity Hack”, Inner Flow ofrecerá dos sesiones de Impact Breathwork para los asistentes de Impact/Week: pausas breves para respirar, regular el sistema nervioso y recuperar claridad en medio de unas jornadas intensas.

Con estas propuestas, Inner Flow incorpora una idea esencial a la conversación sobre impacto: para sostener el cambio que se quiere generar fuera, también es necesario cuidar lo que sucede dentro.

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