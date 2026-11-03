Innova presenta la nueva generación del sistema de embalaje Stretch Hood Techmax

Nueva Stretch Hood Techmax - Innova Group Packaging Solutions

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva Stretch Hood TECHMAX combina un mantenimiento más seguro y accesible a nivel del suelo, una productividad de hasta 180 palets por hora y motores de energía regenerativa que mejoran la eficiencia del final de línea

Almassora (Castelló), 3 de noviembre de 2026.- Innova Group presentó esta semana su nuevo sistema de enfundado Stretch Hood TechMAX, diseñado para optimizar los procesos de producción industrial mediante mejoras en la eficiencia energética y la capacidad operativa. La compañía, con sede en Almassora (Castelló), lanzó este equipo con el objetivo de facilitar las labores de mantenimiento y elevar el rendimiento en las líneas de embalaje.



La nueva maquinaria incorpora un sistema que permite el descenso del carro de enfundado hasta el nivel del suelo. Esta configuración permite al personal técnico acceder a los componentes y realizar los cambios de consumibles sin necesidad de trabajar en altura. Al simplificar estas intervenciones, el sistema reduce los tiempos de inactividad y las paradas técnicas en las instalaciones industriales.



En términos de rendimiento, la Stretch Hood TechMAX alcanza una capacidad de hasta 180 palets por hora. Este nivel de productividad se logra mediante una optimización en la preparación del film y el control del proceso de enfundado. Además, el equipo dispone de un sistema de altura variable que permite ajustar el recorrido del enfundado a las diferentes dimensiones de carga que puedan procesarse en una misma línea.



En relación con el consumo energético, la máquina integra motores regenerativos de la marca LENZE. Estos componentes permiten recuperar la energía generada durante las fases de frenado y reintegrarla a la red eléctrica, evitando su disipación. Según los datos técnicos proporcionados por Innova, estos motores cumplen con los estándares de eficiencia energética IE3, IE5 e IE6, contribuyendo así a la reducción de los costes operativos asociados al proceso de embalaje.



Innova Group cuenta con más de 25 años de trayectoria como fabricante especializado en tecnología Stretch Hood, acumulando centenares de instalaciones a nivel global. "Con el lanzamiento de esta nueva gama y máquina, buscamos dar respuesta a la necesidad de las industrias de modernizar sus finales de línea, aumentando su capacidad productiva y ajustando el consumo de recursos materiales y energéticos", Sergio Llidó, gerente de Innova.

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