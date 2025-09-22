La innovación biótica aborda la deficiencia de hierro en las mujeres: ahora reconocida en tres continentes

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTOCOLMO, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una solución de salud diseñada para mejorar la absorción de hierro en mujeres ha cosechado reconocimiento internacional, obteniendo importantes premios en Europa, Norteamérica y, ahora, Asia. Este triple reconocimiento en 2025 pone de manifiesto la creciente conciencia mundial sobre la necesidad de una suplementación con hierro más eficaz y mejor tolerada.

Desarrollado por la empresa de soluciones bióticas Probi, este concepto incluye la cepa probiótica clínicamente estudiada Lactiplantibacillus plantarum 299v (LP299V). Al combinarse con hierro, LP299V aumenta su absorción y reduce los efectos secundarios gastrointestinales que suelen asociarse con los suplementos convencionales.

La deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales más acuciantes del mundo, y afecta a más del 30 % de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial. En lugar de simplemente añadir más hierro, la cepa patentada de Probi ayuda al cuerpo a absorberlo con mayor eficacia. LP299V favorece la absorción de hierro de dos maneras clave: manteniendo el hierro en su forma absorbible y aumentando la expresión de enzimas convertidoras de hierro en el cuerpo. Esto favorece una mejor absorción de los alimentos y suplementos.

"El reconocimiento en tres continentes en un solo año habla de la naturaleza urgente y global de este problema y de la promesa de innovaciones bióticas respaldadas por la ciencia para abordarlo", afirmó Martina Pettersson, directora de marketing global de Probi.

El último galardón, el Premio NutraIngredients-Asia 2025 a la Innovación en la Salud de la Mujer, se entregó en Bangkok el 17 de septiembre, después de honores anteriores en Europa y América del Norte.

"Esta innovación desempeña un papel fundamental en Asia, donde la deficiencia de hierro sigue afectando a millones de mujeres", afirmó Karen Ong, directora de Asia-Pacífico en Probi. "Esto refuerza cómo las soluciones accesibles y bien toleradas pueden marcar una diferencia significativa".

LP299V se ha estudiado durante más de tres décadas. Originalmente conocido por sus beneficios digestivos, ahora está ganando reconocimiento por su capacidad única para aumentar la absorción de hierro y contribuir a una mejor salud para las mujeres de todo el mundo.

Acerca de Probi

Probi es una empresa global de soluciones bióticas, centrada en la investigación, la fabricación y la distribución de bióticos para suplementos y alimentos funcionales. Con una base científica, y en colaboración con nuestros clientes y socios de investigación, nos esforzamos por lograr un futuro en el que el mayor número posible de personas puedan controlar su microbioma intestinal para vivir mejor y por más tiempo.

Fundada en la Universidad de Lund (Suecia) en 1991, Probi ha crecido hasta llegar a prestar servicios en más de 40 mercados a nivel mundial y posee múltiples patentes a nivel mundial. Desde 2025, Probi forma parte de Symrise AG, lo que refuerza aún más sus capacidades de innovación y su alcance global.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2778405/Probi_Womens_Health.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2778404/Probi_Logo.jpg

Contacto:Lisa Jalakas +46721936322 lisa.jalakas@probi.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-innovacion-biotica-aborda-la-deficiencia-de-hierro-en-las-mujeres-ahora-reconocida-en-tres-continentes-302563254.html