Innovación y cercanía; Arafarma Group S.A estrena plataforma de venta online

Madrid, 10 de diciembre.- La digitalización avanza con fuerza en el sector de la salud, impulsando la creación de soluciones accesibles y eficaces para mejorar el día a día de los pacientes. Bajo este marco de transformación, el laboratorio español Arafarma Group S.A da un paso más en su estrategia de proximidad con el lanzamiento de su nuevo ecommerce, un espacio diseñado para acercar más fácilmente al público una selección de complementos alimenticios respaldados por estudios clínicos.

Con más de 20 años de trayectoria y presencia en más de 25 países, la compañía reafirma así su compromiso con la innovación y la mejora de la calidad de vida.

Nueva tienda online: "del laboratorio a tu hogar"

Con el objetivo de facilitar el acceso a sus productos y reforzar el vínculo con el consumidor final, Arafarma Group S.A ha puesto en marcha su nueva plataforma digital de venta: www.arafarmashop.com. La web ofrece un canal directo, seguro y eficaz para adquirir complementos alimenticios desarrollados con los más altos estándares de calidad y sometidos a rigurosos controles clínicos.

Esta iniciativa responde a una voluntad firme por avanzar en la transformación digital, permitiendo que los productos lleguen más fácilmente desde el laboratorio español a los hogares. La plataforma ya cuenta con un catálogo activo donde se encuentran referencias como FibroFix Plus, orientado al alivio del dolor crónico y la sintomatología de la fibromialgia, o Fagolitos Plus, complemento para la disolución de cálculos renales.

Completan la oferta otras propuestas como KafeWake, chicles de cafeína sin azúcar para una activación continuada, y Arasweet, edulcorante de sucralosa apto para diabéticos. Todos ellos han sido formulados con ingredientes seguros, sin gluten ni sacarosa, y Fibrofix Plus y Fagolitos Plus han sido probados en estudios realizados en centros hospitalarios de referencia.

Especialización en salud y eficacia demostrada

Desde su inicio como Laboratorio Farmacéutico Autorizado en 2005, Arafarma Group S.A se ha consolidado como especialista en la formulación galénica de complementos alimenticios orientados al cuidado integral de las personas. La empresa trabaja con ingredientes de alta pureza y tecnologías avanzadas que garantizan una excelente biodisponibilidad y respeto por el funcionamiento natural del organismo.

Cada producto se desarrolla en colaboración con profesionales sanitarios y se somete a evaluaciones clínicas que avalan su eficacia. El resultado es una gama que contribuye de forma tangible al bienestar físico, psicológico y funcional de los pacientes, respondiendo a distintas necesidades del organismo para afrontar los retos del día a día y mejorar la calidad de vida.

El laboratorio mantiene una estrategia constante de investigación y desarrollo con el propósito de seguir incorporando soluciones innovadoras y accesibles para el público general.

Nuevos lanzamientos enfocados en la salud femenina e inmunológica

Como parte del crecimiento de su nuevo ecommerce, Arafarma Group S.A incorporará próximamente dos nuevos complementos alimenticios a su catálogo. El primero, Doliral, está específicamente formulado para mejorar el estado general que está comprometido en patologías como la endometriosis, la dismenorrea o la menorragia. Esta nueva incorporación permitirá ampliar la línea dedicada a la salud ginecológica con soluciones basadas en evidencia científica.

Por su parte, Aracomplex Plus se ha desarrollado para reforzar el sistema inmunitario en pacientes que atraviesan procesos clínicos agresivos o que presentan una elevada vulnerabilidad inmunológica. Ambos lanzamientos reflejan el compromiso de la compañía por seguir ofreciendo fórmulas innovadoras adaptadas a las nuevas demandas sanitarias y sociales.

La apertura de www.arafarmashop.com representa un hito relevante en el camino de modernización de Arafarma Group S.A, que refuerza su apuesta por la excelencia, la innovación y la cercanía con el paciente. Esta nueva etapa combina décadas de experiencia en el sector farmacéutico con una visión orientada al futuro, posicionando la plataforma como un canal clave para seguir promoviendo la salud y el bienestar desde una perspectiva técnica, eficaz y especializada.

