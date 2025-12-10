Innovación y esencia de 2btube; una nueva etapa estratégica en la economía de los creadores - 2btube

Madrid, 10 de diciembre de 2025.-

2btube, consultora estratégica especializada en vídeo y entretenimiento digital, presenta una nueva etapa que redefine su propósito después de diez años en la economía de los creadores: pasar de ser un intermediario en el ecosistema digital a convertirse en arquitecta del nuevo modelo de negocio del entretenimiento.

El objetivo es claro: posicionarse como consultora estratégica de referencia para marcas, medios y creadores, uniendo innovación, creatividad e inteligencia aplicada al marketing digital. “El futuro del entretenimiento no se espera, se construye”, afirma Fabienne Fourquet, CEO de 2btube. “En 2btube ayudamos a transformar creadores en marcas y marcas en creadores, con una mirada global y una cultura profundamente digital”.

Esta nueva etapa se articula en torno a servicios 360º que combinan monetización en plataformas, SEO en YouTube, branded content y branded entertainment con el respaldo de partners oficiales como YouTube, Meta, Google y TikTok. “2b (to be) nunca fue solo un nombre: es un verbo, una acción, un propósito. Es la generación que no espera ser algo, sino que ya is ready to be”, resume Fourquet.

Internacionalización y ecosistema 2b

Bajo el claim “Somos globales”, 2btube refuerza su presencia internacional y consolida un ecosistema que integra 2btube, 2btube Latinoamérica y proyectos como Enchufe.tv, canal líder de comedia y entretenimiento en español.

Arturo Yépez, CEO de 2btube Latinoamérica, comenta: “Enchufe.tv nació en Ecuador en 2011 con el objetivo de transformar la manera en que se hacía humor en el país y en la región; catorce años después, es el canal de comedia en español más visto del mundo y hoy busca cambiar la forma en que se produce entretenimiento a nivel global, poniendo en el centro lo local, porque la autenticidad es la verdadera clave de la identificación.”

Esta visión conecta con el propósito de la compañía: convertirse en el proveedor global de servicios de contenidos para medios, creadores y marcas, más allá del mercado hispanohablante, trabajando ya con clientes globales como Mahou, Kings League, PlayStation, Genoma Lab, Nestlé, Unilever y Brooklyn Fitboxing. Ya se han materializado iniciativas que dan forma a esta nueva etapa, como el próximo lanzamiento del podcast Generation 2b, que explora la cultura creator y las tendencias del entretenimiento desde ambos lados del Atlántico.

En esta nueva etapa, 2btube quiere ayudar a marcas, medios y creadores a transformar el alcance en impacto real y a hacer que sus historias avancen al ritmo del mundo. Andy Warhol dijo que “en el futuro, todos seremos famosos mundialmente por 15 minutos”; hoy ya vivimos en ese futuro, en el que la gente no solo quiere ser famosa o vista, pero son los quienes tienen estrategia y datos para enamorar las audiencias más allá de minutos de notoriedad.

2btube no se adapta al cambio: lo anticipa y lo impulsa. Después de lanzar la primera empresa con la voluntad de profesionalizar el ecosistema de contenidos digitales en el mundo hispanohablante en 2014, la empresa ha crecido al ritmo del entretenimiento digital, donde las tendencias nacen y mueren en segundos, pero la visión trasciende.

Cada historia, cada formato y cada decisión estratégica nace para mover la cultura, no para reaccionar a ella. “Somos parte del momento porque ayudamos a crearlo”, concluye Fourquet.

Para más información, los primeros pasos de este cambio ya pueden verse en la nueva web corporativa de 2btube, que inaugura el comienzo visible de esta nueva etapa: www.2btube.com

Sobre 2btube

2btube es una consultora de estrategias digitales especializada en conectar con el público joven. Con oficinas y estudios de producción en España, Estados Unidos y Latinoamérica, cuenta con una amplia trayectoria en desarrollo, comercialización, producción y gestión de contenidos y campañas publicitarias, con más de 500 clientes. 2btube proporciona servicios de consultoría estratégica, creatividad, branded content, influencer marketing y producción a medida en sus estudios propios, atrayendo a audiencias de forma orgánica o mediante estrategias de paid media en cualquier red social o plataforma.

Cuenta con una red de más de 700 creadores y propietarios de contenido que alcanzan una audiencia de más de 600 millones de seguidores cuyas publicaciones superan los 5.000 millones de visualizaciones al mes. 2btube incrementa la audiencia y monetización de sus creadores; protege su contenido y gestiona su inventario publicitario gracias a sus alianzas con plataformas como YouTube, Meta, YouTube, Twitch, TikTok y Snapchat.

