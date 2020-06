COMUNICADO: Innovación: éxito en el tratamiento con bacterias inteligentes para el síndrome de colon irritable

Innovación: éxito en el tratamiento con bacterias inteligentes para el «síndrome de colon irritable» con síntomas típicos como diarrea crónica, dolor abdominal, flatulencia y estreñimiento

· Una nueva terapia con una cepa especial de la bacteria HI-MIMBb75 promete ayudar a alrededor de 80 millones de pacientes con colon irritable en Europa

· El mayor estudio clínico del mundo sobre colon irritable con medicamentos de venta libre ha probado la eficacia de la cepa bacteriana y ha sido publicado en la prestigiosa revista The Lancet Gastroenterology & Hepatology

· Los resultados muestran una eficacia significativa en todos los síntomas principales y todos los subtipos del síndrome del colon irritable (SCI) mejorando al mismo tiempo la calidad de vida

(Gräfelfing, Múnich, Alemania, 4 de junio de 2020)/ News Aktuell / El mayor estudio del mundo sobre colon irritable, publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet Gastroenterology & Hepatology, ha logrado resultados sensacionales. Por primera vez, el director del estudio, Prof. Peter Layer del Israelitisches Krankenhaus en Hamburgo, junto con científicos alemanes líderes han podido demostrar la significativa efectividad de una cepa bacteriana inactivada térmicamente en pacientes con síndrome de colon irritable (SCI). Los resultados del estudio con la cepa especial B. bifidum HI-MIMBb75 mostraron una reducción importante de todos los síntomas del SCI, tales como la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia y el estreñimiento en todos los subtipos de SCI mejorando al mismo tiempo la calidad de vida en comparación con el placebo. Esta cepa bacteriana que ha sido investigada la contiene el preparado de Kijimea® Colon Irritable PRO, disponible en farmacias.

El síndrome de colon irritable: una enfermedad muy común En Europa, alrededor de 80 millones de personas sufren del SCI con molestias típicas como diarrea crónica, dolor abdominal, flatulencia y estreñimiento. En este contexto, los nuevos resultados científicos tienen una gran importancia, ya que garantizan proporcionar alivio a los afectados después de, muy a menudo, un largo período de sufrimiento: pueden transcurrir hasta ochos años antes de que se llegue a diagnosticar el síndrome de colon irritable.Las personas afectadas de SCI, que se encuentran en todos los grupos de edad, suelen tener importantes problemas en su vida cotidiana.

Los resultados del estudio ya han despertado un gran interés entre los expertos. «Lo destacable de este estudio es que la cepa bacteriana inactivada térmicamente, que se analizó, ha demostrado su amplia utilidad en todos los síntomas principales y subtipos del SCI. Esto ha permitido reproducir los resultados de un estudio anterior en el que se analizó la cepa viva, un criterio de calidad que es decisivo en la investigación clínica» comenta el Profesor Dr. Joachim Labenz, director de medicina interna y director de medicina en el hospital Diakonie Klinikum Jung-Stilling, en Siegen, Alemania.

Una pared intestinal deteriorada: causa frecuente del síndrome de colon irritable

Las causas del síndrome del colon irritable son numerosas. Factores genéticos, los cambios en la flora intestinal, el estrés o incluso la influencia ambiental se pueden considerar como factores desencadenantes de este. Hoy en día se supone que estos factores pueden dañar la barrera intestinal, lo que puede producir un aumento de la permeabilidad intestinal. De esta forma, las sustancias nocivas como los gérmenes patógenos pueden penetrar en la pared intestinal y causar microinflamaciones. Como resultado, se producen irritaciones en el sistema nervioso intestinal y los síntomas típicos del colon irritable como diarrea crónica, dolor abdominal, flatulencia y estreñimiento.

Las bacterias forman una capa protectora La cepa bacteriana B. bifidum HI-MIMBb75 inactivada térmicamente y que solo está contenida en el producto sanitario Kijimea® Colon Irritable PRO, se coloca como un parche protector en las zonas dañadas de la pared intestinal («Efecto Parche PRO»). A través de una adhesión física a la pared intestinal, la cepa bacteriana parece impedir una mayor penetración bacteriana. Gracias a este «parche», la pared intestinal puede recuperarse; de modo que pueden disminuirse las molestias intestinales típicas como la diarrea persistente, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento.

Desarrollo de productos innovadores por Synformulas (Múnich) El producto sanitario Kijimea® Colon Irritable PRO es la mejora de Kijimea® Colon Irritable, el anterior líder del mercado en Alemania. Este nuevo producto de venta libre está disponible únicamente en farmacias. Synformulas, una empresa internacional líder en probióticos con sede en Múnich, ha desarrollado está innovación. «Nuestro objetivo como ‘líder mundial en probióticos’ es ayudar al mayor número posible de personas con productos innovadores que se han desarrollado siguiendo los últimos avances científicos y que han podido demostrar su eficacia en estudios clínicos del más alto nivel», afirma el Dr. Clemens Fischer, médico y fundador de Synformulas GmbH.

Sobre Synformulas GmbH

Synformulas es un líder mundial en probióticos y se ha especializado en la investigación de bacterias inteligentes y en la distribución de terapias innovadoras. La empresa distribuye productos de la marca Kijimea® de venta exclusiva en farmacias y se centra en el área gastrointestinal.

Sociedad matriz, Futrue GmbH

El grupo farmacéutico Futrue, con sede en Gräfelfing cerca de Múnich, es una empresa impulsora de tendencias e innovaciones en materia de salud a nivel mundial y cuenta, entre otras cosas, con numerosas autorizaciones de medicamentos y productos sanitarios en los ámbitos de las bacterias inteligentes, las terapias innovadoras contra el dolor y el cannabis medicinal.

