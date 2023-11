Innovación y liderazgo; Josué López al frente de la revolución de la identidad digital

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2023.- Josué López se ha consolidado como un referente en el ámbito de la ciberseguridad, liderando Auditech y Block-Auth con una visión disruptiva y la determinación de cambiar el rumbo de la seguridad digital.

En esta entrevista, descubrimos cómo su pasión por la seguridad informática y la innovación tecnológica lo llevó a fundar Auditech, desmarcándose con una visión disruptiva en la ejecución de las necesidades de cada empresa y abarcando 360º de la seguridad a través de 4 verticales. Además, se ahonda en la creación de Block-Auth, donde revoluciona el mundo de la autenticación digital con un enfoque basado en identidades blockchain portables a todo internet.

¿Cómo descubriste el mundo de la ciberseguridad?

Mi comienzo en la ciberseguridad parte desde los 12 años, mi madre me castigó y para llevarle la contraría vi la película Hackers, de 1995; me marcó tanto que, en cuanto me devolvieron el ordenador, comencé mis andanzas en la programación y ciberseguridad.

¿Cómo fue el proceso en el que aquel niño de 12 años castigado por su madre se transformó en un veterano en el campo de la ciberseguridad con solo 27 años?

Bueno, realmente pasé por muchas cosas, siempre fui de ideas muy marcadas en cuanto a mi formación, empecé a vender "servicios" desde los 10 años: formateaba ordenadores, flasheaba consolas... al final parece que siempre tuve esa vena emprendedora, y no me di cuenta hasta 2019. Vine a Madrid en 2015, pasé por diferentes empresas, lideré un SOC y un servicio de seguridad ofensiva con menos de 24 años. Y luego surgió Auditech.

¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a crear Auditech?

Fueron diferentes motivos, me sentía poco realizado, aburrido en el puesto de trabajo en el que estaba, necesitaba nuevos retos, superarme cada día un poco más, "salir de mi zona de confort", eso sumado a que comenzaba mi etapa "freelance" y me crucé con una empresa que se vio contra la espada y la pared después de 20 años de trayectoria, o pagar un rescate de ransomware o quebrar la empresa. Me pedí vacaciones para solucionar el problema y surgió la idea de democratizar la ciberseguridad a través de Auditech.

¿Cuáles son los aspectos diferenciales de los servicios que ofrece Auditech?

Principalmente, la cercanía, transparencia y pasión con la que todo mi equipo lleva los proyectos. Estoy muy orgulloso de todas las personas que están y han estado en mi equipo. Por otro lado, parte de mi visión es no "casarme" con ningún fabricante, nos apoyamos en la tecnología para dar el mejor servicio al menor coste posible. No va conmigo eso de: te doy un mayor margen y vendes mi producto. Si vamos a ser líderes, nos acompañaremos de líderes.

¿Qué papel juega la tecnología blockchain en el contexto de la ciberseguridad?

Llevo siguiendo la tecnología blockchain desde 2012, minaba Bitcoins en mi ordenador a la par que descargaba cosas.

La convergencia entre la blockchain y la ciberseguridad va innata en su propio diseño debido a la inmutabilidad y la trazabilidad que tiene de facto la tecnología. La tecnología implica mucho más que criptomonedas o activos digitales como los NFT.

Hay un mundo sin explorar al que todavía solo se han acercado especuladores, cuando se explote realmente la tecnología viviremos una revolución en internet.

¿Cómo nace Block-Auth?

Block-Auth nace a través de un problema en el que todos los usuarios nos vemos envueltos, la poca transparencia en el uso de nuestros datos y la falta de seguridad de las empresas en cuanto a nuestras credenciales, sumado a innumerables problemas de identidad, filtraciones de datos y bases de datos titánicas, hace mucho que empezó a ser ingestionable la identidad repetida de millones de usuarios en internet. Preguntaos una cosa, ¿cuántas cuentas tenéis guardadas en tu vuestro gestor de contraseñas y cuantas no recordáis? Exacto. Block-Auth nace para unificar la identidad en un único lugar, devolviendo al usuario el dominio sobre su identidad, donde está y qué información tienen de él, pudiendo desaparecer en cualquier momento de cualquier aplicación gracias a nuestra solución.

¿A qué tipo de empresas está dirigida esta solución?

A cualquier tipo de empresas que use tecnología y utilice usuarios. Cabe mencionar que para los usuarios finales nuestra solución es completamente gratuita, las empresas asumen la inversión de proteger a sus usuarios y cumplir buenas prácticas de facto gracias a nuestra solución.

Hasta la adopción masiva las empresas que más rápido adoptarán nuestra tecnología serán las que ya están en blockchain y las tecnológicas, luego los propios usuarios comenzarán a demandarlo.

¿Cuáles son tus perspectivas profesionales de cara al futuro?

Soy una persona extremadamente ambiciosa, no tengo límite, disfruto el proceso y no me centro en resultados venideros. El fracaso no es más que una nueva lección de algo que no volveré a cometer.

Quizás en un futuro podría ser advisor de ciberseguridad en startups punteras, quién sabe si serán mis futuros proveedores.

Con una extensa trayectoria en el sector de la ciberseguridad, en el que ha ocupado desde roles técnicos hasta la gestión de equipos de alto rendimiento, Josué López ha adquirido una visión 360° de los entornos empresariales, por lo que puede brindar un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente para ayudarlos a potenciar y dinamizar su negocio, reduciendo los costes de implementación.

