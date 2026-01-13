Innovación y los mejores resultados educativos; necesidad de una formación Montessori de calidad - Fundació Universitat de Girona

(Información remitida por la empresa firmante)

Girona, 13 de enero.- La creciente preocupación por los bajos resultados académicos y la proliferación de modelos pedagógicos poco contrastados ha reactivado el debate sobre qué innovaciones educativas aportan mejoras reales en el aprendizaje. Frente a esta incertidumbre, la pedagogía Montessori se consolida como una propuesta coherente, eficaz y contrastada, especialmente en las etapas de 0 a 6 y de 6 a 12 años. Su correcta aplicación exige una preparación rigurosa y especializada, razón por la cual instituciones como la Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación (FUdGIF) insisten en la necesidad de una formación Montessori Barcelona de alta calidad para garantizar su impacto positivo.

Una pedagogía con evidencias, no una moda pasajera

A diferencia de otras propuestas que priorizan la novedad sobre la eficacia, el enfoque Montessori ha demostrado, durante más de un siglo, su capacidad para fomentar aprendizajes profundos, respetuosos con el ritmo de cada niño y conectados con sus intereses reales. Sin embargo, estos beneficios solo se alcanzan cuando los profesionales cuentan con la formación adecuada, especialmente en el tramo de Primaria (6-12 años), donde la complejidad pedagógica y las expectativas aumentan.

La formación Montessori Barcelona adquiere una nueva dimensión con el lanzamiento, por primera vez, del Máster de Formación Permanente en Guía AMI Montessori de 6 a 12 años en formato internacional y anual, con docencia en español e inglés. Reconocido por la prestigiosa Asociación Montessori Internacional (AMI), este máster representa una oportunidad única para postgraduados de todo el mundo interesados en adquirir una capacitación de máximo nivel, tanto teórica como práctica.

El máster, promovido por la "Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació" junto con Montessori Palau Girona y el Montessori Palau International Research and Training Center, está diseñado para proporcionar una preparación integral que incluye filosofía, psicología y todas las áreas curriculares adaptadas al currículo español, catalán e inglés. Su estructura combina sesiones presenciales y online, con clases de lunes a jueves, observaciones en enero de 2027, prácticas del 29 de abril al 30 de mayo de 2027, y exámenes finales en junio. La matrícula está abierta hasta el 25 de agosto de 2026 o hasta agotar plazas.

Barcelona acoge la nueva edición del máster anual y Girona mantiene su versión de verano

La edición anual en Barcelona (14 de septiembre de 2026 – junio de 2027) se impartirá en la MA Escola Montessori, y se suma a la ya consolidada versión intensiva de tres veranos que continúa ofreciéndose en Girona. En ambos formatos, se obtiene doble titulación: diploma AMI y máster por la Universitat de Girona.

El programa concede prioridad a las prácticas en el colegio Montessori Palau y proporciona un manual detallado del estudiante, materiales especializados y el acompañamiento de formadores AMI de ambas etapas educativas (3-6 y 6-12), garantizando así la coherencia de todo el proceso formativo.

Invertir en una formación sólida y reconocida es la vía para lograr cambios duraderos en el sistema educativo. Apostar por el máster AMI Montessori en Barcelona o Girona representa, hoy, una decisión con proyección internacional y compromiso pedagógico.

Contacto

Emisor: Fundació Universitat de Girona

Contacto: Fundació Universitat de Girona

Número de contacto: +34972 21 02 99