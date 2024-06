La innovación pionera de MolecuLight obtiene el premio al Mejor abstracto en el SAWC de primavera 2024

Pioneering Innovation from MolecuLight Earns Best Abstract at SAWC Spring 2024 (CNW Group/MolecuLight)

TORONTO, 4 de junio, 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , líder mundial en tecnología de imágenes de fluorescencia para la detección en tiempo real de bacterias dañinas en el cuidado de heridas, se enorgullece de anunciar un estudio innovador dirigido por los doctores Charles Andersen y Alisha Oropallo, titulado Enhancing Wound Care: The Synergistic Potential of Multi-modal Fluorescent and Thermal Imaging, recibió el premio al abstracto con la puntuación más alta en la categoría de series de casos/estudios en el prestigioso Simposio para el cuidado avanzado de heridas (SAWC) de primavera, celebrado del 14 al18 de mayo de 2024 en Orlando, FL, Estados Unidos.

El abstracto se basa en una investigación clínica pionera que explora la funcionalidad combinada de las imágenes por fluorescencia y las imágenes térmicas. Dentro de la serie de casos presentada en el abstracto premiado, los doctores Andersen y Oropallo introducen un componente de imágenes térmicas como socio sinérgico de las imágenes de heridas por fluorescencia, mejorando colectivamente la evaluación de las heridas. Este enfoque colaborativo facilita los procesos de toma de decisiones en tiempo real junto a la cama.

El doctor Charles Andersen, autor principal del estudio, expresó su entusiasmo por el reconocimiento recibido en el Simposio para el cuidado avanzado de heridas. Afirmó: "Este premio es un testimonio del impacto potencial de nuestra investigación en el avance de las prácticas de cuidado de heridas. Al integrar tecnologías de fluorescencia multimodal y de imágenes térmicas, nuestro objetivo es revolucionar la forma en que los profesionales de la salud evalúan y tratan las heridas".

Al comentar sobre el éxito del estudio y sus implicaciones para MolecuLight, Anil Amlani, director ejecutivo de MolecuLight Inc., comentó: "Estamos increíblemente agradecidos con los doctores Andersen y Oropallo y sus equipos por la forma en que adoptaron este nuevo desarrollo y presentaron la sinergia asociación de fluorescencia e imágenes térmicas de heridas. Esto es sin duda un reflejo de su mentalidad innovadora y su incesante interés en encontrar soluciones de primer nivel para sus pacientes". Y continúa: "Este reconocimiento en SAWC subraya nuestro compromiso de desarrollar soluciones de vanguardia que permitan a los médicos tomar decisiones más informadas en el lugar de atención. Esperamos llevar esta tecnología transformadora al mercado y mejorar los resultados de los pacientes en todo el mundo".

Acerca de MolecuLight Inc y sus dispositivos de obtención de imágenes de heridas

MolecuLight Inc. es una empresa privada de imágenes médicas con presencia global que fabrica y comercializa los dispositivos de imágenes de heridas MolecuLight i:X y DX™. Estos son los únicos dispositivos de imágenes en el punto de atención de clase II aprobados por la FDA, con marca CE y aprobados por Health Canada para la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en heridas. Proporcionan detección por fluorescencia en tiempo real de una carga bacteriana elevada, así como capacidades de medición digital precisa de heridas, respaldadas por evidencia clínica sólida que incluye más de 80 publicaciones revisadas por pares.

El conjunto de dispositivos comerciales de MolecuLight se utiliza en los principales centros de cuidado de heridas a nivel mundial e incluye los sistemas digitales de medición de heridas y de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X y DX™. En conjunto, la información proporcionada por estos dispositivos mejora las prácticas y los resultados del cuidado de heridas en todos los lugares de servicio. Los procedimientos de MolecuLight realizados en Estados Unidos se benefician de una disponibilidad que incluye dos códigos CPT para el trabajo médico para realizar "imágenes de fluorescencia para la ubicación y carga de la presencia bacteriana" y el pago de las instalaciones para el Departamento Hospitalario Ambulatorio (HOPD) y el Centro de Cirugía Ambulatoria (ASC) a través de una asignación de Clasificación de Pago Ambulatoria (APC).

