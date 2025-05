Innovación y sostenibilidad; Conversación con José Ramón Campos, CEO de Ozeanic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de mayo de 2025.- En un momento histórico donde la sostenibilidad y el acceso a agua potable segura son desafíos globales, OZEANIC surge como una solución tecnológica con visión de futuro. Esta empresa española, fundada por el emprendedor hispano-venezolano José Ramón Campos, ha desarrollado una botella purificadora que utiliza ozono para convertir agua no potable en agua segura para el consumo humano. Su propuesta va más allá de la innovación técnica: busca generar impacto social, ambiental y educativo.

En esta entrevista, el fundador de Ozeanic comparte los orígenes del proyecto, los fundamentos científicos detrás de la tecnología, su impacto en la reducción de plásticos, y los planes de expansión internacional de una marca que cada vez gana más reconocimiento.

Una experiencia que reveló los riesgos del agua no potable

¿Cómo nació la idea de Ozeanic?

Todo comenzó tras una experiencia cercana. Un familiar sufrió una gastroenteritis severa tras beber agua de una fuente pública que, a simple vista, parecía segura. Esa vivencia personal evidenció algo preocupante: incluso en zonas urbanas desarrolladas, consumir agua no potable por error sigue siendo un riesgo real. La necesidad de una solución confiable y autónoma quedó clara. Fue el punto de partida para investigar alternativas que no dependieran de químicos, filtros desechables ni envases plásticos.

El análisis del problema y búsqueda de una solución condujo a la tecnología de desinfección basada en el ozono, una molécula con altísimo poder desinfectante, capaz de eliminar microorganismos sin dejar residuos. Así nació la tecnología que hoy da vida a la EcoBottle de Ozeanic.

Transformar agua no potable en agua potable en 3 minutos

¿Qué diferencia a la botella de Ozeanic de otros sistemas de purificación?

El valor diferencial reside en la tecnologia propia desarrollada por OZEANIC , esta tecnología se basa en el ozono, un desinfectante natural con una eficacia hasta 100 veces superior al cloro. Gracias a un sistema interno miniaturizado, alimentado por batería recargable, la botella genera ozono dentro del recipiente y lo inyecta directamente al agua.

En solo tres minutos, es capaz de eliminar hasta el 99,99% virus, bacterias y patógenos, lo que permite purificar agua no potable procedente de grifos no confiables, fuentes naturales o depósitos sin tratamiento adecuado. Una vez completado el proceso, el ozono se transforma en oxígeno puro, sin dejar rastros ni sabores.

Además, no requiere filtros, recambios ni químicos. Es una solución autónoma y sostenible, ideal para personas que viajan, practican deportes al aire libre o viven en regiones con acceso limitado a agua potable confiable.

Reducir el plástico con cada sorbo

¿Qué impacto tiene Ozeanic en términos de sostenibilidad?

El impacto es tangible: una sola EcoBottle puede evitar el consumo de hasta 1.000 botellas de plástico al año por persona. Se ha priorizado el uso de materiales duraderos, reciclables y libres de BPA. Pero más allá del diseño del producto, lo importante es el cambio de hábito que promueve. Beber agua potable sin depender del plástico es hoy una posibilidad real.

Ozeanic también apuesta por la educación ambiental. Numerosos usuarios descubren, gracias a la marca, que el agua que beben a diario no siempre es tan segura como se piensa. El proyecto ayuda a visualizar los riesgos del consumo de agua no potable, incluso en situaciones cotidianas donde no se percibe peligro.

De España al mundo: patentes y expansión internacional

¿Qué proyección tiene Ozeanic más allá del mercado español?

Con la patente ya concedida tanto en España como en Estados Unidos, el proyecto entra en una fase estratégica clave. Actualmente se están llevando a cabo pruebas en distintos canales: tiendas físicas, redes de afiliados, profesionales del turismo y deportes de montaña.

La empresa está actualmente en la búsqueda de aliados comerciales, sin embargo, el crecimiento se plantea con responsabilidad. La expansión debe ir de la mano con socios que compartan los valores de innovación, impacto social y cuidado del medioambiente.

Perspectiva a futuro

¿Cuál es la visión de futuro para Ozeanic?

El objetivo es consolidarse como un referente en tecnología portátil de potabilización sostenible. Las líneas futuras incluyen soluciones para el hogar, versiones especializadas para contextos de emergencia humanitaria y alianzas con ONGs. La meta es clara: poner al alcance de muchas personas una forma segura y limpia de transformar agua no potable en agua potable, sin generar residuos y sin depender de infraestructura compleja.

Ozeanic representa una respuesta concreta a uno de los problemas más urgentes del siglo XXI: el acceso universal a agua potable. Su enfoque combina ciencia validada, sostenibilidad y diseño funcional, en una propuesta que mejora la vida de las personas y reduce el impacto ambiental.

Como expresó José Ramón Campos:

“Más que una botella, OZEANIC es una herramienta de libertad y confianza. Transformar agua no potable en agua segura debería ser algo accesible para todos.”

