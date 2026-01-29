Innovador e inmersivo, ISLE 2026 definirá el futuro de la visualización y la integración

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 29 de enero de 2026/PRNewswire/ -- ISLE 2026, la mayor feria de Asia dedicada a pantallas inteligentes y sistemas integrados, se celebrará en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen (Shenzhen World) del 5 al 7 de marzo. Este evento de alta tecnología promete ser su edición más dinámica y atractiva hasta la fecha, presentando miles de nuevos productos y soluciones para diversos escenarios de aplicación en la integración de pantallas y audiovisuales.

Con una intensa actividad de tres días, ISLE 2026 reúne a más de 1.000 expositores, tanto en línea como presenciales, entre los que se incluyen gigantes del sector como Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua y Uniview, con una superficie de exposición prevista de 90.000 metros cuadrados y visitantes profesionales de más de 100 países.

Centro integral de abastecimiento para pantallas y sistemas integrados

Las principales tecnologías que se exhibirán incluirán micro-LED y mini-LED avanzados, soluciones ecológicas, sistemas interactivos basados en IA, además de equipos profesionales para escenarios, pantallas comerciales, 3D a simple vista, RV/RA/MR, señalización digital, tecnología de conferencias y streaming, e integración y aplicación audiovisual.

Ubicada junto al aeropuerto de Shenzhen y a 30 minutos en coche de la mayoría de las principales empresas de fabricación de LED de China, ISLE 2026 ofrecerá a compradores globales una amplia gama de productos y una sencilla búsqueda de fábricas en una plataforma integral.

Transforme el futuro con tecnología

El organizador destacará productos energéticamente eficientes, como pantallas gigantes con bajas emisiones de carbono y sistemas audiovisuales con almacenamiento fotovoltaico.

Se exhibirán tecnologías de vanguardia en aplicaciones para ciudades inteligentes, entretenimiento inmersivo, comercio digital, radiodifusión, turismo, educación, seguridad y más.

El espectáculo en vivo "ISLE Gloshine", del gigante de alquileres Gloshine, ocupará 2.500 metros cuadrados en ISLE 2026. Esta espectacular producción, que integra pantallas LED, iluminación escénica y sonido envolvente, presentará una fusión inmersiva y dinámica de luz, arte y tecnología.

Conozca con innovadores globales

Se organizarán alrededor de 20 foros de alto nivel con la colaboración de importantes asociaciones del sector, lo que brindará oportunidades para conectar con colegas de todo el mundo. Los debates abordarán temas de actualidad como los avances en la tecnología Mini/Micro LED, la inteligencia digital mejorada con IA, las ciudades inteligentes, las oficinas inteligentes y las aplicaciones de pantallas en vehículos inteligentes.

ISLE reúne a la industria global de AV e integración de sistemas en un mismo lugar. Ya sea proveedor de tecnología, integrador de sistemas o usuario final de diversos sectores, ISLE 2026 le ofrecerá oportunidades inigualables para descubrir innovaciones que moldean el futuro de la tecnología audiovisual.

Para inscribirse en ISLE 2026, haga clic aquí https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872395/image_1.jpg

