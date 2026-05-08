Un innovador roadshow explicará en 11 ciudades los beneficios de los lácteos y su compromiso ambiental

Óscar Alonso firmó en Bilbao creaciones para la campaña - InLac/Cuenta con los Lácteos Europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

'¿Cómo conectar con el consumidor urbano?' El roadshow de los lácteos realiza este año un nuevo recorrido por 11 ciudades en el marco de la iniciativa 'Cuenta con los lácteos europeos' (2025-2028), impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoyo de la Unión Europea

Madrid, 8 de mayo de 2026.-Se trata de un autobús en circuito itinerante por toda España, vinilado para la ocasión por el prestigioso artista ilustrador Óscar Alonso (más conocido como "@72kilos, con más de 3 millones de seguidores en redes sociales"). La colaboración del artista ha conseguido crear una narrativa cercana con diferentes diseños y soportes. De hecho, los materiales de divulgación empleados (como "el carro de la sostenibilidad láctea, una bolsa de la compra sostenible, imanes y adhesivos coleccionables) tienen mensajes claros que animan al consumidor para que apueste por lácteos europeos.



El propio Óscar Alonso inauguró este 6 de mayo en Bilbao la actividad, firmando algunas de sus creaciones. El tour europeo sorprende como un espacio moderno, cómodo y visualmente muy atractivo. En el interior, los visitantes pueden sentarse en las bancadas frente a una pantalla para visualizar un vídeo infográfico que explicará los valores sostenibles de ganaderos y ganaderas, cooperativas y fabricantes, ligados al medioambiente y al desarrollo rural. Este espectacular roadshow de los lácteos, que también visitió diferentes ciudades el año pasado, recalará en los próximos días en Santander, Palencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Vigo, Zamora, Ávila, Pamplona, Zaragoza y Barcelona.



"Concienciar al consumidor pasa por demostrar que la sostenibilidad empieza en lo cotidiano: elegir lácteos de proximidad, minimizar el desperdicio y reutilizar son acciones sencillas con un impacto real", ha subrayado el presidente de InLac, Javier Roza. El roadshow europeo de los lácteos hará más visible el trabajo comprometido de ganaderos y ganaderas, sus cooperativas y fabricantes con la sostenibilidad, animando a la población a consumir 3 lácteos al día y apoyar la producción europea, esencial para fortalecer la economía rural y luchar contra la despoblación.



De acuerdo con el informe de resultados de 'DeskMind Research' (fase post año 1), la campaña de promoción 'Cuenta con los lácteos europeos' cosechó durante su primer año de aplicación resultados muy positivos. El 87,7 % de los consumidores que recuerda la campaña la valora de forma muy favorable, otorgándole puntuaciones de entre 7 y 10 en una escala de 0 a 10. Y el 69,1 % considera que la campaña ha contribuido mucho o bastante a aumentar su nivel de conocimiento sobre los alimentos lácteos.



Además, el 90 % está de acuerdo en que la campaña ha mejorado su conocimiento. La campaña también muestra resultados alentadores en relación con el conocimiento y cumplimiento de las recomendaciones de consumo. El 65,2 % afirma conocer la recomendación de consumir al menos tres raciones de lácteos al día. Y un 40,3 % reconoce el sello "3 lácteos al día" cuando se le presenta, reforzando su papel como referencia nutricional.



En el ámbito de la sostenibilidad, el 77 % de los consumidores reconoce que los alimentos lácteos producidos en Europa se encuentran entre los más sostenibles frente a los de otras procedencias. Y el 54 % de los consumidores identifica el sello 'Enjoy it’s from Europe', asociándolo principalmente a que los alimentos están realmente producidos en Europa y cuentan con garantías de calidad.

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