Innovadores culturales e iconos culinarios, jurado del Concurso de la S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2026-27 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Innovadores culturales e iconos culinarios integrarán el jurado global de la Gran Final del Concurso de la S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2026-27

Siete referentes mundiales del sector se unen para impulsar la próxima generación de la gastronomía, estableciendo puentes entre la alta cocina, la cultura y la sostenibilidad.

MILÁN, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY ha dado a conocer a los siete visionarios culinarios que formarán parte del jurado global para la Gran Final del Concurso de la S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2026-27.

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El Concurso de la S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY se creó para identificar, orientar y elevar a la próxima generación de chefs que darán forma al futuro de la gastronomía. Un elemento central para alcanzar esa misión es el jurado global, un grupo de respetados chefs a nivel internacional elegidos, no sólo por sus logros culinarios, sino también por los valores, las perspectivas y la tutoría que aportan para descubrir el talento del mañana.

Más que jueces, el jurado global de esta edición actuará como mentor, explorador y promotor del talento emergente. Ante la rápida evolución del sector, estos siete iconos culinarios evaluarán en Milán a los talentos , menores de 30 años, más prometedores del mundo. Los finalistas serán juzgados según los principios fundamentales de la academia: habilidades técnicas, creatividad auténtica y una sólida convicción personal. Este prestigioso jurado busca identificar a jóvenes chefs que conciban la gastronomía no solo como una forma de arte, sino como un poderoso vehículo para el cambio social, la responsabilidad ambiental y la preservación culinaria.

EL JURADO GLOBAL: MENTORES DEL FUTURO

Los siete miembros del jurado representan diversas culturas, filosofías culinarias y enfoques de liderazgo, pero comparten a su vez una misma convicción: el futuro de la gastronomía depende del desarrollo de chefs que combinen la excelencia técnica con la creatividad, la responsabilidad y un propósito claro. Mediante la mentoría, la evaluación y el apoyo a los finalistas, desempeñan un papel fundamental para que la academia identifique a la próxima generación de líderes del sector.

Enrico 'Chicco' Cerea (Da Vittorio, Italia) – Como representación de la máxima expresión de la alta cocina italiana, Cerea ha guiado a Da Vittorio en Brusaporto a conseguir hacerse con tres estrellas Michelin desde el año 2010. Reconocido por su extraordinaria precisión técnica y su colaboración con iniciativas de agricultura vertical sostenible, Cerea evaluará los fundamentos atemporales del arte culinario: la técnica rigurosa y la disciplina necesaria para dirigir un negocio global exitoso. "Por muy modernas que sean nuestras técnicas, el respeto por la materia prima sigue siendo sagrado", afirmó. "La próxima generación debe comprender que una cocina es un negocio basado en el trabajo en equipo, la disciplina y un profundo deseo de poder proporcionar placer al comensal".

Rodolfo Guzmán (Boragó, Chile) – Guzmán ha reescrito las reglas culinarias de Chile, explorando su despensa endémica con una mirada atenta a los alimentos en Boragó, Santiago, restaurante que fue nombrado el más sostenible del mundo en el año 2021 por los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. A través de su centro de investigación, el CIB, domestica ingredientes nativos y alimentos ancestrales chilenos de forma circular. "La verdadera sostenibilidad culinaria es un diálogo circular con la naturaleza y el conocimiento ancestral", destacó. "Me entusiasma conocer a jóvenes chefs que puedan observar sus propios territorios con una mirada fresca, descubriendo deliciosas posibilidades en ingredientes que otros han ignorado y ampliando los límites de la cocina".

Junghyun 'JP' Park (Atomix, Estados Unidos) – Nacido en Seúl y residente en Nueva York, Park ha redefinido la cocina coreana a nivel mundial. Su restaurante insignia, Atomix, cuenta con dos estrellas Michelin y ocupa el puesto número 12 en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. Gracias a su formación en ciencias de la alimentación, Park aporta al jurado una valiosa experiencia en pensamiento conceptual basado en la investigación. "La verdadera innovación surge del estudio profundo", comentó. "Busco chefs con curiosidad científica y una atención al detalle impecable, que demuestren su capacidad para transformar una cocina tradicional en algo con proyección internacional".

La chef Pichaya 'Pam' Soontornyanakij (Potong, Tailandia) – Nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo 2025 y Mejor Chef Femenina de Asia 2024, Soontornyanakij es la primera chef asiática y tailandesa en obtener estos títulos, respectivamente. En su restaurante Potong, galardonado con una estrella Michelin en Bangkok, elabora una cocina tailandesa-china vanguardista en su histórica casa de medicina familiar, con 120 años de antigüedad. Soontornyanakij busca promover el arte de contar historias y la herencia cultural. "Quiero ver la maestría técnica unida al legado", indicó. "Más allá de las habilidades culinarias, busco jóvenes líderes que demuestren un sentido de propósito y que utilicen su plataforma para mantener vivas las tradiciones culinarias".

Jessica Rosval (Al Gatto Verde, Italia) – Originaria de Canadá, Rosval ha trabajado durante más de una década junto a Massimo Bottura, contribuyendo así a que Al Gatto Verde, en Módena, obtuviera una estrella Michelin. En 2024, fue nombrada Campeona del Cambio por los 50 Mejores Restaurantes del Mundo por su labor en Roots, el restaurante social desarrollado a través de la Asociación para la Integración de las Mujeres, de la cual es cofundadora. Gracias a su compromiso con la inclusión social y el empoderamiento, Rosval ha impulsado una visión humanitaria de la gastronomía. "El chef moderno es más que un cocinero; es a su vez un custodio de la cultura y un catalizador del cambio", explicó. "Busco talento que comprenda el poder de la comida para unir a las personas, preservar las tradiciones, crear oportunidades y contar historias significativas, transformando esas ideas en experiencias culinarias inolvidables".

Ana Roš (Hiša Franko, Eslovenia) – Como una de las nueve únicas chefs del mundo al frente de una cocina con tres estrellas Michelin, Roš, autodidacta, es una maestra en la preservación de los productos regionales en su restaurante, Hiša Franko, en Kobarid. Como jurado, se va a encargar de llevar a cabo la evaluación de los jóvenes chefs que transforman las limitaciones geográficas en obras maestras locales y sostenibles. "Busco valentía culinaria: alguien que no tema dejar que su entorno local y su identidad personal se expresen a través de su comida", expresó. "El futuro de la gastronomía pertenece a quienes respetan su terruño a la vez que desafían las normas convencionales".

Martino Ruggieri (Maison Ruggieri, Francia) – El brillante chef y propietario de La Maison Ruggieri en el Palais-Royal de París, Ruggieri fusiona su orgullosa herencia italiana con las magistrales técnicas francesas que perfeccionó durante muchos años como chef ejecutivo del Pavillon Ledoyen, restaurante con tres estrellas Michelin. El ganador del Bocuse d'Or Italia 2017 aporta una trayectoria competitiva de élite al jurado y evaluará cómo los finalistas manejan la intensa presión con precisión artística. "La gastronomía es una tensión entre la disciplina técnica y la emoción silenciosa", afirmó. "Evaluaré cómo los finalistas manejan la intensa presión de la competencia, transformando la rigurosa técnica clásica en una declaración artística profundamente personal".

LA HOJA DE RUTA DE LA COMPETICIÓN

En esta etapa de la competición, los mejores jóvenes chefs de todo el mundo, que son seleccionados por medio de Alma, la Escuela Internacional de Artes Culinarias Italianas, se preparan para competir en la fase final regional intensiva.

Las 15 finales regionales representan el siguiente paso para identificar a los jóvenes chefs que darán forma al panorama culinario del mañana. Guiados por chefs de renombre internacional, los finalistas demostrarán no solo excelencia técnica, sino también creatividad, propósito y visión personal antes de pasar a la Gran Final en Milán.

Los jurados regionales seleccionarán a los ganadores regionales del Premio de la S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY, que reconoce al chef que mejor demuestre habilidad técnica, creatividad y visión. Además, se van a conceder tres premios colaterales que celebrarán diferentes dimensiones de la gastronomía moderna, y finalmente se seleccionarán ganadores globales.

Los ganadores regionales del premio de la S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY pasarán a la Gran Final en Milán, donde cocinarán bajo la tutela de chefs experimentados y presentarán sus platos estrella al jurado global.

Para seguir el progreso de la competencia, visite: sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna: S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas comerciales internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países a través de sucursales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos representan la excelencia en calidad gracias a su origen e interpretan a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de placer, salud y bienestar. Fundada en el año 1899, Sanpellegrino S.p.A. es la empresa líder en el sector de bebidas en Italia con su gama de aguas minerales, aperitivos sin alcohol, bebidas y tés helados. Como importante productor italiano de agua mineral, siempre se ha comprometido a potenciar este bien primordial para el planeta y trabaja con responsabilidad y pasión para garantizar un futuro seguro para este recurso.

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