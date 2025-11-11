(Información remitida por la empresa firmante)

- Brno apunta al espacio: Innovadores locales muestran la excelencia espacial checa en la mayor exposición espacial de Europa

BRNO, República Checa, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Conocida antaño por su ingeniería de precisión y microelectrónica, la región de Brno se ha convertido en uno de los centros espaciales más dinámicos de Europa. Más de 30 empresas trabajan actualmente en tecnologías satelitales y espaciales, dando empleo a más de 400 especialistas, una plantilla que ha crecido un 25 % en tan solo tres años. Con el apoyo de la agencia de innovación JIC, que gestiona la incubadora de empresas ESA BIC en la región y conecta a las empresas emergentes con oportunidades de financiación, el Brno Space Cluster reúne a los principales actores del ecosistema local. Esta plataforma colaborativa está llevando ahora la excelencia espacial checa al escenario internacional en la Space Tech Expo Europe en Bremen.

En la feria, la región de Brno presentará todo su abanico de capacidades espaciales, desde el desarrollo de satélites y sistemas de propulsión hasta el procesamiento de datos en órbita. TRL Space desvelará su nuevo lanzador de satélites CAVE, presentará tecnologías como el sistema de satélites TRAP y un filamento espacial para impresión 3D, e inaugurará las nuevas instalaciones de prueba que se están construyendo en su sede central en Brno. Zaitra aporta inteligencia a la órbita con su plataforma de computación en el borde SKAISEN, capaz de analizar datos satelitales en tiempo real y proporcionar información práctica a los usuarios en la Tierra. Inpraise Systems se centra en bombas eléctricas de última generación para motores de cohetes, desarrolladas con NAMMO, mientras que Groundcom garantiza una comunicación satelital fluida a través de su red de estaciones terrestres como servicio, lo que permite operaciones eficientes y flexibles en todo el mundo.

Más allá de estos expositores, el Brno Space Cluster reúne a un grupo de empresas y organizaciones de investigación activas en electrónica y ciberseguridad, materiales y tecnologías de ensayo, instrumentación científica y análisis de datos, lo que demuestra la capacidad de la región para abarcar toda la cadena de valor de las misiones espaciales modernas.

La solidez de esta colaboración se refleja en importantes proyectos internacionales. Un consorcio formado por miembros del Clúster Espacial de Brno — TRL Space, AerialComm, G. L. Electronic y SAWtronics— ha sido seleccionado por la Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar y suministrar la electrónica del instrumento VenSpec-H para la misión EnVision a Venus, un contrato valorado en 2,6 millones de euros. El instrumento analizará la atmósfera del planeta para ayudar a descubrir cómo evolucionó Venus, llevando consigo una impronta simbólica de la Venus de Vestonice , un homenaje que vincula el patrimonio checo con la exploración de su homónima celeste.

Mediante proyectos como EnVision, Brno demuestra la profundidad y madurez de su industria espacial, basada en una estrecha cooperación entre investigación, empresa y tecnología.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/innovadores-locales-muestran-la-excelencia-espacial-checa-en-la-mayor-exposicion-espacial-de-europa-302610550.html