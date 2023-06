Los innovadores productos de almacenamiento de energía de Hiconics se expondrán en Intersolar Europe 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 21 de junio de 2023/PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd. Ltd. (de aquí en adelante, "Hiconics") participó en la exposición solar más grande y profesional del mundo: Intersolar Europe 2023, del 14 al 16 de junio de 2023. Como principal operador de productos de almacenamiento de energía residencial bajo el Grupo Midea, y experto en energía verde, Hiconics integra completamente sistemas fotovoltaicos, ESS y bombas de calor en sus sistemas de energía doméstica con un diseño, producto y solución más seguros, inteligentes y fiables.

Hiconics presentó tres importantes series de productos de almacenamiento de energía doméstica, HiEnergy, WISDOM y Minergy Series, que ofrecen a los clientes múltiples opciones de personalización de alta gama y la máxima rentabilidad. Al mismo tiempo, Hiconics propone una solución integrada para el almacenamiento térmico óptico doméstico y la carga basada en las normas de entrada en la red en diferentes regiones de todo el mundo, creando tres grandes líneas de productos monofásicos, trifásicos y de fase dividida, ampliando la dimensión de la selección en el campo del almacenamiento de energía doméstica.

La nueva serie HiEnergy de ESS está diseñada para encajar perfectamente en todo tipo de entornos domésticos gracias a su diseño plano. Con sus características de "alta eficiencia energética", HiEnergy también está abriendo nuevos caminos en términos de seguridad de la batería y la adaptabilidad del medio ambiente:

(1) Más fácil de instalar. Una tecnología de conexión rápida de la batería "estilo Lego" que es realmente plug-and-play en 30 minutos y elimina los posibles problemas de seguridad asociados con las conexiones de cables tradicionales de muchas maneras;

(2) Garantía técnica de seguridad eléctrica. La aplicación de la primera combinación de aerosol paquete de baterías del mundo, que puede mejorar eficazmente la seguridad de los usuarios domésticos y eliminar los riesgos de incendio;

(3) Conexión inteligente para mejorar la experiencia. Diseño digital de la energía para proporcionar a los usuarios una nueva experiencia de uso inteligente y conveniente de la energía, un clic en APP para supervisar todos;

(4) Alto nivel de protección. Con un grado de impermeabilidad IP65, admite la instalación en exteriores y es capaz de funcionar de forma estable en entornos que oscilan entre -20℃ y 55℃. Puede soportar el frío y el calor extremos en exteriores con facilidad, proporcionando una electricidad más estable para uso doméstico.

Por otro lado, el diseño dividido de la gama WISDOM ofrece una gran cantidad de soluciones para las diferentes necesidades eléctricas de los hogares:

(1) Amplia cobertura de las necesidades de almacenamiento de energía. La capacidad del WISDOM puede ampliarse fácil y rápidamente hasta 69 kWh, cubriendo las necesidades de almacenamiento de energía de 10 a 40 kWh, mediante diversas opciones de conexión, como el acoplamiento de CC, el acoplamiento de CA y el acoplamiento híbrido.

(2) Gestión flexible de los modos de consumo de energía. La serie wisdom admite un desequilibrio trifásico del 100 % y una salida de desequilibrio monofásico máximo del 30%; admite entrada de generador diésel y utiliza una célula de batería de 72 Ah de alta capacidad con una precisión de detección de aislamiento de hasta el 2%.

(3) Monitorización remota de conexión de electrodomésticos. Proporciona supervisión remota y actualizaciones de BMS para mejorar significativamente la experiencia de electricidad en el hogar y garantizar la rentabilidad y la seguridad.

Presentación del producto ESS de Hiconics en la feria SNEC de Shanghái (introducción en español)

Vídeo de YouTube aquí: https://youtu.be/S3DjMRPcFAE

Además, la solución todo en uno de la serie Minergy utiliza baterías CATLLFP, que combinan características de producto de bajo ruido y alta potencia para servir a los clientes finales de una forma más segura, cómoda y cálida.

Página web: www.hiconics-global.com

