Inovance y China Unicom lanzan la plataforma de creación conjunta del ecosistema Universe

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Inovance y China Unicom lanzaron la Plataforma de Creación Conjunta del Ecosistema Universe, marcando una nueva etapa en su colaboración estratégica. La plataforma está diseñada para ampliar capacidades y recursos, integrando las capacidades atómicas de China Unicom en cuatro áreas de negocio principales, junto con las capacidades distintivas de los socios del ecosistema.

Zhu Ben, vicepresidente de Negocios Internacionales de Inovance Industrial Automation BG, asistió al evento de lanzamiento.

Esta cooperación se basa en una comprensión compartida de la tendencia hacia la inteligencia industrial. La plataforma integrará plenamente los robustos recursos de red, nube y computación de China Unicom, tanto en TI como en CT, junto con la profunda experiencia de Inovance en control industrial, sistemas de accionamiento, soluciones de software y amplias prácticas de datos industriales (DT) en el ámbito de OT. Mediante capacidades complementarias y un ecosistema abierto, ambas partes se comprometen a construir un sistema de colaboración de valor industrial que permita un flujo de datos fluido, la innovación ágil de aplicaciones y la toma de decisiones inteligente en circuito cerrado, ofreciendo servicios integrales para la modernización inteligente en todos los sectores, desde la conectividad y la computación hasta la inteligencia basada en escenarios.

Esta colaboración busca abordar sistemáticamente los principales desafíos que enfrentan las empresas manufactureras, como los silos de datos y las dificultades en la integración de TI/TO, dando lugar a nuevos modelos de producción más flexibles, eficientes e inteligentes.

La comunicación inalámbrica industrial es una tecnología clave para construir fábricas totalmente conectadas y lograr flexibilidad en la fabricación. La solución inalámbrica de alto rendimiento INO AIR, desarrollada independientemente por Inovance, ha demostrado su fiabilidad en múltiples escenarios industriales complejos. Basándose en una comprensión compartida de la evolución tecnológica, China Unicom e Inovance llevarán a cabo una estrecha colaboración de investigación e innovación en campos de vanguardia como la comunicación inalámbrica industrial, explorando conjuntamente nuevas aplicaciones y soluciones para la integración de 5G-A, 6G y redes industriales. Mediante una colaboración más profunda, ambas partes buscan contribuir a la madurez de las futuras tecnologías de comunicación industrial y a la acumulación de las mejores prácticas de la industria, promoviendo activamente la prosperidad y el avance de todo el ecosistema industrial, proporcionando así una "Solución China" altamente práctica para la transformación digital de la fabricación global.

Acerca de Inovance:

Inovance Group, fundado en 2003, es líder mundial en automatización industrial, con ingresos totales de 5.200 millones de dólares en 2024. La empresa tiene su sede en Shenzhen, China.

Su cartera de productos incluye variadores de frecuencia de CA de baja tensión, variadores de frecuencia de media tensión, servomotores, controladores inteligentes, robots industriales, inversores para vehículos eléctricos, convertidores para trenes ligeros e internet industrial.

