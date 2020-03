COMUNICADO: INOXCVA firma un MoU con Shell Energy India para distribución de LNG

- La alianza aumentará la economía basada en gas en el pais, dando un acceso mejorado al LNG por tubería virtual

MUMBAI, India, 19 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- INOX India Pvt Ltd (INOX), líderes mundiales en soluciones de almacenamiento, distribución y regasificación de líquido criogénico, han firmado un memorando de entendimiento (MoU) con Shell Energy India Pvt Ltd., una filial de propiedad total de Royal Dutch Shell plc, para asociarse y desarrollar el mercado para suministro de LNG por carretera por la Terminal LNG de Shell en Hazira (District Surat), Gujarat. El MoU concibe el despliegue de una infraestructura de distribución que incluye plantas de logística y recepción para el beneficio del cliente y ofrecerá acceso a LNG para los clientes no conectados a las tuberías. Esto ayudará a aumentar la penetración y consumo de LNG limpio, fiable y rentable para usuarios comerciales e industriales (C&I) en todo el país. El MoU también cubre la cooperación en el desarrollo de un mayor mercado para LNG como combustible de transporte para camiones y autobuses de carga pesado que hacen largo recorrido.

Shell Energy India (SEI) posee y opera un terminal de recepción, almacenamiento y regasificación 5 MMTPA LNG en Hazira, Gujarat. SEI está construyendo una planta de carga de camiones en su Terminal de Hazira y la alianza con INOX ayudará a Shell a desarrollar el mercado para LNG como combustible preferido en el sector de distribución de gas urbano, LCNG e industrial de rápido crecimiento, así como el uso de LNG como combustible para vehículos.

En cuanto al MoU, Siddharth Jain, director ejecutivo de INOX India Pvt Ltd, dijo: "Nuestra asociación con Shell destaca la innovación de INOX y nuestro enfoque futurista. LNG no solo es un combustible limpio y rentable sino que también es seguro y fiable. Estamos encantados de que nuestros esfuerzos combinados consigan que este combustible ecológico sea más accessible. Un mayor ecosistema industrial basado en gas es un buen augurio para la economía india y para el medio ambiente al mismo tiempo y es una situación que beneficia a todas las partes".

Con este motivo, Ashwani Dudeja, director de país de Shell Energy India, añadió: "Estamos deseando trabajar con INOX para suministrar LNG a través de camiones y crear acceso a LNG para clientes no conectados a través de tuberías. Hay una creciente demanda de gas, el combustible fósil más limpio, del sector de la distribución de gas urbana, clientes comerciales e industrias y como combustible para el trasporte de carga pesada. Estamos encantados de explorar este nuevo segmento y desarrollar otras alianzas que nos permitirán seguir desempeñando un papel clave en cubrir la necesidad a largo plazo de la India de más energía y más limpia".

Como líder de Mercado para transporte y distribución seguros y fiables de LNG por carretera, INOX se conoce por sus soluciones innovadoras y preparadas para el futuro, personalizadas según las necesidades de los consumidores de gas globales. Desde la puesta en marcha de su primera instalación LNG a pequeña escala en la planta Halol de General Motors en el año 2010, INOX ha instalado con éxito más de 35 plantas en el país, bajo su marca GoLNG. Propagando el uso de LNG como fuente de energía limpia y ecológica, los camiones de transporte GoLNG de INOX han registrado colectivamente más de 6,5 millones de kilómetros y distribuido unas 100.000 toneladas métricas de LNG a sus clientes distribuidos por todo el país.

Acerca de INOX India Pvt. Ltd

INOX India Pvt. Ltd ( INOX India) es uno de los mayores fabricantes de almacenamiento criogénico, sistemas de regasificación y distribución para LNG y aplicaciones de gases industriales y criocientíficos con operaciones en la India, Brasil y Europa. La Compañía tiene una amplia base de usuarios, distribuida en más de 100 países y atendida por una red de socios de asistencia postventa en 25 países. La fuerza clave de la Compañía reside en la ingeniería de diseño, fabricación, suministro y puesta en marcha de los sistemas criogénicos llave en mano con reputación y una visión de ofecer un valor significativamente más alto a sus clientes. Para más información, visite www.inoxcva.com [http://www.inoxcva.com/]

