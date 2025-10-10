Inprofit impulsa la transición de las empresas hacia el Ecommerce 3.0

Las webs 3.0; La revolución inteligente en el Ecommerce - Inprofit

La agencia Martech lidera la adopción de inteligencia artificial y automatización en el comercio electrónico

Valencia, 10 octubre de 2025. La agencia Inprofit ha anunciado nuevas soluciones tecnológicas orientadas a acompañar a las empresas en su transformación hacia el Ecommerce 3.0, un modelo digital que integra inteligencia artificial, análisis predictivo y automatización avanzada para optimizar la experiencia del cliente y aumentar la rentabilidad del negocio.

Según explican desde la compañía, el comercio electrónico vive una nueva etapa marcada por la evolución de la Web 3.0, que deja atrás las plataformas estáticas para dar paso a ecosistemas inteligentes capaces de anticiparse al comportamiento del usuario.

“El futuro del Ecommerce pasa por la inteligencia de datos. Las empresas que adopten esta evolución no solo mejorarán sus resultados, sino también la relación con sus clientes”, afirma el equipo de Inprofit.

Las soluciones desarrolladas por la agencia permiten a las marcas personalizar recomendaciones de productos, automatizar procesos de marketing y prever tendencias de consumo gracias al uso de herramientas predictivas y algoritmos de aprendizaje automático.

Además, Inprofit diseña plataformas Ecommerce integradas con analítica avanzada que permiten tomar decisiones basadas en datos reales, reduciendo costes operativos y mejorando la escalabilidad.

“La Web 3.0 ya no es una promesa futura, sino una realidad que está redefiniendo la competitividad digital”, destacan desde la firma.

Con estas iniciativas, Inprofit se consolida como referente en el sector Martech, impulsando a las empresas a situarse a la vanguardia de la nueva era digital.





