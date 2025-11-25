inRoom transforma la atención al huésped gracias a su asistente virtual para alojamientos vía WhatsApp

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de noviembre de 2025.-

La automatización aplicada al sector hotelero avanza con soluciones que permiten optimizar la experiencia del huésped sin comprometer la atención personalizada. Entre estas innovaciones, el uso de asistentes virtuales para alojamientos se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa en alojamientos de todo tipo.

En este marco, InRoom introduce una propuesta diferencial como asistente virtual para todo tipo de alojamientos, desde hoteles, campings y airbnb; facilitando la interacción con los clientes directamente desde WhatsApp.

Esta solución, que no requiere instalación ni descarga de aplicaciones, responde a la creciente demanda de herramientas intuitivas, accesibles y adaptadas a los nuevos hábitos de los viajeros.

La herramienta está diseñada para liberar tiempo del personal y potenciar la calidad del servicio desde el primer contacto.

El asistente virtual que mejora satisfacción, reseñas e ingresos

InRoom aporta un valor diferencial a los alojamientos al combinar inmediatez, personalización y eficiencia operativa en un único canal que el huésped ya utiliza a diario: WhatsApp.

Su capacidad para responder automáticamente en múltiples idiomas, las 24 horas del día, garantiza una atención constante y sin barreras lingüísticas, lo que mejora la satisfacción y la percepción del servicio desde el primer momento.

Al automatizar las consultas repetitivas, libera al equipo de recepción o gestión, permitiendo que se concentre en tareas de mayor impacto y evitando saturación en momentos de alta demanda. Además, su guía local interactiva y las herramientas de upselling contribuyen a enriquecer la experiencia del huésped, facilitando descubrimientos y generando nuevas oportunidades de ingresos.

Todo ello convierte a InRoom, el asistente virtual para alojamientos, en un aliado estratégico que eleva la calidad del servicio, impulsa las buenas reseñas y permite al alojamiento ofrecer una experiencia más ágil, moderna y memorable sin aumentar recursos ni complejidad operativa.

Comunicación por WhatsApp con los huéspedes.

InRoom es una solución basada en inteligencia artificial que permite a los alojamientos comunicarse con sus huéspedes de forma eficiente y sin fricciones a través de WhatsApp, automatizando hasta el 80% las consultas habituales tras el check-in mediante conversaciones naturales que evitan llamadas a recepción o la descarga de aplicaciones. Los huéspedes reciben información inmediata sobre contraseñas de Wi-Fi, horarios de desayuno, ubicación de instalaciones, normas de uso o servicios como spa, gimnasio, parking o restaurante, mientras que cada establecimiento puede configurar un panel propio para personalizar mensajes, idiomas, horarios y tono del asistente, adaptándose fácilmente a su identidad de marca gracias a una plataforma intuitiva que no requiere conocimientos técnicos y permite modificar contenidos en tiempo real.

Además, InRoom ofrece una experiencia completamente multilingüe con disponibilidad en más de diez idiomas, lo que garantiza una atención fluida para clientes internacionales y mantiene el servicio operativo las 24 horas, incluso fuera del horario de recepción. Más allá de resolver dudas frecuentes, el sistema permite que cada alojamiento cree su propia guía local interactiva con recomendaciones turísticas, propuestas gastronómicas, rutas culturales y eventos del entorno accesibles, así como herramientas de upselling mediante mensajes programados que permiten promocionar servicios extra como upgrades de habitación o late check-out para aumentar ingresos y mejorar valoraciones.

InRoom también puede integrarse con PMS o Channel Managers en caso de ser necesario, ofreciendo visibilidad en tiempo real de las conversaciones para que el personal supervise sin intervenir directamente y mantenga un equilibrio óptimo entre automatización y control humano. Gracias a su carácter adaptable, permite a alojamientos de cualquier tamaño ofrecer una atención coherente, ágil y personalizada, consolidándose como una herramienta estratégica para responder a los nuevos retos del sector y avanzar hacia un modelo de atención más eficiente, conectado y centrado en la experiencia del cliente.

