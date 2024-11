INSEAD lanza el innovador programa Global EMBA Flex

(Información remitida por la empresa firmante)

Una incorporación a su actual oferta de Global EMBA, diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de los altos ejecutivos.

FONTAINEBLEAU, Francia, 14 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- INSEAD, The Business School for the World, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su nuevo programa Global Executive MBA Flex (GEMBA Flex). Esta innovadora incorporación a la consolidada oferta de programas GEMBA de la escuela está diseñada para ejecutivos que buscan un camino flexible hacia su crecimiento profesional. Ofrece una gran flexibilidad en cuanto a cómo y dónde aprenden los participantes, manteniendo el mismo plan de estudios riguroso y los mismos criterios de admisión.

Mark Stabile , decano de programas de grado de INSEAD, dijo: "Estamos entusiasmados con el lanzamiento del programa GEMBA Flex. Basándonos en dos décadas de éxito con nuestros programas GEMBA, esta nueva oferta refleja el compromiso de INSEAD con la innovación y la excelencia en la educación empresarial. El desarrollo se alinea con nuestra visión de brindar una educación de gestión rigurosa y relevante y empoderar a la próxima generación de líderes para transformar los negocios y la sociedad".

Puntos destacados:

Puntos destacados:

Educación de primer nivel: GEMBA Flex mantiene el mismo plan de estudios riguroso y los mismos estándares de admisión que el GEMBA tradicional, impartido por el reconocido cuerpo docente de INSEAD con un enfoque integral en la gestión general. Los participantes se involucran en una experiencia enriquecedora en múltiples campus que abarca Europa, Asia, Oriente Medio y EE.UU.

Formato de aprendizaje flexible: al combinar módulos presenciales, clases virtuales en vivo y aprendizaje en línea asincrónico, GEMBA Flex ofrece a los ejecutivos sénior la flexibilidad de aprender desde cualquier lugar mientras equilibran los compromisos profesionales y personales.

Experiencia de aprendizaje personalizada: los participantes tienen la flexibilidad de adaptar su experiencia de aprendizaje a medida que evolucionan sus necesidades. Con una cantidad selecta de lugares disponibles, pueden personalizar su recorrido uniéndose a un módulo presencial de otras cohortes de GEMBA.

Comunidad diversa e inclusiva: el compromiso de INSEAD con la diversidad se refleja en GEMBA Flex, que atrae a participantes de diversas nacionalidades y orígenes y fomenta un entorno de aprendizaje dinámico e inclusivo.

Apoyo profesional y networking: los participantes de GEMBA Flex tienen acceso a los mismos servicios profesionales y oportunidades de networking que los estudiantes tradicionales de GEMBA, lo que incluye networking en persona durante los módulos y conexiones con compañeros de otras cohortes a través de asignaturas optativas.

Sostenibilidad e impacto: GEMBA Flex ofrece un enfoque equilibrado, que reduce la necesidad de viajes frecuentes y, al mismo tiempo, mantiene la rica experiencia de aprendizaje inmersivo por la que se conoce a INSEAD. Este formato combinado reduce las emisiones de carbono y los costes de viaje, y refleja el compromiso de INSEAD con una educación accesible y de impacto global.

La cohorte inaugural del INSEAD GEMBA Flex comenzará en mayo de 2026. Para obtener más información, visite aquí .

