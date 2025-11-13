Insight lanza Insight AI, la nueva forma de obtener resultados con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre 2025.- Basándose en cientos de proyectos con clientes y en la propia transformación interna de la compañía, Insight AI combina experiencia práctica, marcos probados y nuevas herramientas nativas de IA para ofrecer resultados tangibles de manera más rápida

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT) ha anunciado hoy el lanzamiento de Insight AI, un paquete integral de servicios y competencias diseñado para abordar los obstáculos más comunes que impiden la obtención de valor. Insight AI ofrece a los clientes un enfoque pragmático —una hoja de ruta clara desde la ideación hasta el retorno de la inversión— con la experiencia, las herramientas y el motor que los clientes necesitan para ir más allá de la visión y la experimentación.



"No somos nuevos en el campo de la IA, pero estamos introduciendo una nueva forma de ejecutarla, afirma Joyce Mullen, presidenta y directora ejecutiva de Insight. Después de ayudar a clientes de todos los sectores a navegar por la IA y de transformar nuestro propio negocio desde dentro, hemos aprendido lo más importante a la hora de iniciar un viaje hacia la IA. Por ejemplo, hemos creado una herramienta para simplificar el proceso de identificación de un proyecto, lo que ahorra dinero a los clientes y les permite obtener valor más rápidamente. Además, Inspire11, nuestra adquisición más reciente, cuenta con procesos patentados que hacen que esto sea aún más significativo, ya que garantizan que el éxito se mida en función de los resultados de los clientes".



Insight AI está diseñado específicamente para eliminar los cuellos de botella tradicionales de la IA empresarial: costes elevados, plazos demasiado largos y desajuste con las prioridades empresariales. A diferencia de los servicios de consultoría tradicionales, Insight AI utiliza herramientas inteligentes y aceleradores preconfigurados para ofrecer a los clientes una ventaja estratégica desde el primer momento, además de una prueba de valor desde el primer día.



Este enfoque estratégico combina una importante inversión de capital con una amplia experiencia técnica y empresarial obtenida a través de las adquisiciones de NWT, Amdaris y más recientemente, Inspire11, sumado a propia experiencia de Insight en la aplicación de la IA a sus operaciones internas: ingeniería de procesos, reciclaje de equipos y alineación de las inversiones tecnológicas con el valor empresarial. Esta potente combinación se traduce en una metodología lista para el cliente que ayuda a las organizaciones a crear hojas de ruta pragmáticas, acelerar el tiempo de retorno de la inversión y lograr un claro rendimiento de sus inversiones en IA.



Aceleración mediante Rapid AI

En el centro de la nueva práctica se encuentra Rapid AI, la metodología acelerada de Insight que ayuda a las empresas a pasar de la ideación de la IA a una prueba de concepto funcional en 5 días hábiles o incluso menos.



• Este programa de bajo riesgo y alto impacto aborda retos empresariales comunes, como la fatiga del descubrimiento y la incertidumbre de la inversión.

• El enfoque Rapid AI proporciona la claridad y las pruebas basadas en datos necesarias para garantizar la alineación de las partes y validar el ROI.

• Al ofrecer un prototipo de IA demostrable y una ruta estratégica hacia la implementación a gran escala, se garantiza que las iniciativas de IA estén preparadas para una implementación exitosa.



"Nuestro enfoque Rapid AI comienza con una comprensión profunda de los retos y oportunidades empresariales, afirma Adrian Gregory, presidente de Insight EMEA. "A continuación, nos ponemos manos a la obra rápidamente, con ingenieros desplegados en primera línea para crear soluciones rápidas listas para entrar en producción. Esto abre una nueva forma de pensar sobre el negocio y las posibilidades de conectar mejor con los clientes, impulsar un crecimiento inteligente, ser más eficientes y llegar más rápido a nuestro objetivo".



"La colaboración con Amdaris, empresa de Insight, ha acelerado nuestro proceso de adopción de IA y ha transformado nuestras operaciones", señala Chris Standeven, director general de FirstPoint Logistics. "Juntos hemos implementado una IA conversacional con capacidad de acción que ahora gestiona las comunicaciones con los proveedores y los conductores, realizando un seguimiento de las actualizaciones, resolviendo problemas e incorporando nuevos proveedores. Esto ha reducido la carga de trabajo de nuestro equipo en aproximadamente un 30 %, lo que nos permite centrarnos en la excelencia del servicio".



"Asimismo, hemos incorporado un sistema de precios dinámicos basado en inteligencia artificial, que calcula automáticamente las tarifas óptimas para cada trabajo en función de factores en tiempo real, como la distancia, la demanda y la disponibilidad. Esto proporciona a nuestros clientes precios más precisos y justos, y les ayuda a ahorrar dinero, al tiempo que mejora la eficiencia en todos los ámbitos. Amdaris/Insight ha sido un verdadero aliado, ya que combina una profunda experiencia técnica con una clara comprensión de cómo la inteligencia artificial puede tener un impacto real a la hora de ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes".



Abordar la brecha de adopción en EMEA

Según el informe sobre IA en EMEA publicado recientemente por Insight, el 71% de las organizaciones de la región siguen estancadas en fases piloto o experimentales y luchan por convertir su potencial en una ventaja competitiva real. Aunque la confianza en la IA autónoma va en aumento (el 57% de las empresas afirman ahora tener 'mucha confianza' en su fiabilidad), los proyectos de prueba de concepto por sí mismos no bastan para remodelar el panorama empresarial.



Insight AI aborda directamente esta brecha de ejecución al unir los siguientes elementos en un marco integrado diseñado para obtener un ROI medible:



• Asesoramiento estratégico.

• Ingeniería orientada a la IA

• Aceleradores de entrega



"La IA ya no es solo una ventaja competitiva, sino que se está convirtiendo en una necesidad competitiva", asegura Adrian Gregory, presidente de Insight EMEA. "Las organizaciones que triunfen serán aquellas que puedan conectar la visión con el valor de forma rápida y responsable. Insight AI les ayuda precisamente a eso".



Para obtener más información sobre Insight AI en EMEA, se puede pulsar aquí.



Sobre Insight

Insight Enterprises es un integrador de soluciones líder que ayuda a los clientes a resolver sus retos tecnológicos combinando el hardware, el software y los servicios adecuados. "Somos una empresa tecnológica global incluida en la lista Fortune 500 con una red de más de 6000 partners y expertos en todo el mundo que proporcionan acceso a capacidades de TI integrales. Durante más de 35 años, hemos proporcionado y optimizado soluciones tecnológicas para nuestros clientes de forma eficiente, eficaz y segura. Hemos sido calificados como un 'Great Place to Work', uno de los 'Forbes World’s Best Employer' y uno de los 'Fortune World’s Best Workplace'". Se puede descubrir más en insight.com. NSIT-M





